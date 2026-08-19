Quando Camarões ergueu o troféu da Copa Africana de Nações Feminina, a ordem estabelecida do futebol feminino africano havia sido virada de cabeça para baixo.

As Leoas Indomáveis entraram no torneio apenas porque ele foi ampliado de 12 para 16 seleções. Saíram como campeãs. Camarões eliminou a Nigéria, 10 vezes vencedora, sobreviveu a uma disputa de pênaltis contra o anfitrião Marrocos graças à goleira Michaely Bihina, de 22 anos, e completou sua campanha notável com uma vitória por 3 a 0 sobre o Malawi na final.

Ainda assim, a trajetória do Malawi foi igualmente memorável. Fazendo sua estreia na WAFCON como a equipe de pior ranking do torneio, as Scorchers surpreenderam a atual campeã Nigéria na partida de abertura, chegaram à final e se classificaram para sua primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA. As irmãs Temwa e Tabitha Chawinga impulsionaram essa campanha, somando nove gols, enquanto Temwa terminou como artilheira dividida do torneio, com cinco.

A WAFCON há muito tempo luta para conquistar a atenção e o respeito concedidos a muitos dos outros grandes torneios femininos do mundo. Esta edição mostrou exatamente por que merece mais. Potências estabelecidas caíram, novas estrelas surgiram, e duas finalistas improváveis protagonizaram feitos históricos.

Dos pênaltis defendidos de forma heroica por Bihina às irmãs Chawinga comandando a notável ascensão do Malawi, GOAL relembra as jogadoras e os momentos que definiram um torneio que remodelou o futebol feminino africano.