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Camarões sobe, Nigéria cai e estrela da NWSL Temwa Chawinga assume o protagonismo: as histórias que definem a WAFCON 2026

Especiais e Opinião
T. Chawinga
T. Chawinga
B. Banda
Malawi
Nigéria
Camarões F
NWSL

Temwa Chawinga conquista a Chuteira de Ouro, Camarões faz história ao vencer a WAFCON, e jogadoras como a goleira Michaely Bihina e as defensoras Yvana Makana e Maeva Nyadjou mostram talento jovem ao longo do torneio.

Quando Camarões ergueu o troféu da Copa Africana de Nações Feminina, a ordem estabelecida do futebol feminino africano havia sido virada de cabeça para baixo.

As Leoas Indomáveis entraram no torneio apenas porque ele foi ampliado de 12 para 16 seleções. Saíram como campeãs. Camarões eliminou a Nigéria, 10 vezes vencedora, sobreviveu a uma disputa de pênaltis contra o anfitrião Marrocos graças à goleira Michaely Bihina, de 22 anos, e completou sua campanha notável com uma vitória por 3 a 0 sobre o Malawi na final.

Ainda assim, a trajetória do Malawi foi igualmente memorável. Fazendo sua estreia na WAFCON como a equipe de pior ranking do torneio, as Scorchers surpreenderam a atual campeã Nigéria na partida de abertura, chegaram à final e se classificaram para sua primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA. As irmãs Temwa e Tabitha Chawinga impulsionaram essa campanha, somando nove gols, enquanto Temwa terminou como artilheira dividida do torneio, com cinco.

A WAFCON há muito tempo luta para conquistar a atenção e o respeito concedidos a muitos dos outros grandes torneios femininos do mundo. Esta edição mostrou exatamente por que merece mais. Potências estabelecidas caíram, novas estrelas surgiram, e duas finalistas improváveis protagonizaram feitos históricos.

Dos pênaltis defendidos de forma heroica por Bihina às irmãs Chawinga comandando a notável ascensão do Malawi, GOAL relembra as jogadoras e os momentos que definiram um torneio que remodelou o futebol feminino africano.

  • CameroonFIFA

    Camarões faz história

    Com apenas 22 anos, Michaely Bihina ajudou a levar Camarões ao seu primeiro título da Copa Africana de Nações feminina.

    A goleira fez nove defesas na surpreendente vitória das Leoas Indomáveis sobre a Nigéria nas quartas de final, antes de defender três pênaltis na disputa da semifinal contra o Marrocos, anfitrião do torneio. Ela não sofreu nenhum gol durante toda a fase de mata-mata, consolidando-se como uma das grandes revelações da competição.

    O triunfo de Camarões foi um esforço coletivo, e um que o país quase nunca teve a oportunidade de buscar.

    As Leoas Indomáveis inicialmente não conseguiram se classificar para a WAFCON após perderem por 3 a 1 no placar agregado para a Argélia. Depois do fim da classificação, porém, a CAF ampliou o torneio de 12 para 16 seleções. As quatro vagas adicionais foram concedidas aos países mais bem colocados no ranking entre os eliminados na última fase classificatória, dando a Camarões um caminho de volta à competição.

    Elas aproveitaram ao máximo essa sobrevida. Camarões abriu a fase de grupos com uma vitória por 2 a 1 sobre o Mali, depois venceu Gana por 1 a 0 e encerrou com um empate por 1 a 1 contra Cabo Verde.

    As Leoas Indomáveis então mostraram seu melhor futebol quando mais importava. Surpreenderam a atual campeã Nigéria com uma vitória por 1 a 0 nas quartas de final, garantindo vaga na Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2027, antes de eliminarem o Marrocos nos pênaltis após uma semifinal sem gols. Camarões completou sua campanha notável com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre Malawi, conquistando o título da WAFCON pela primeira vez.

    • Publicidade
  • Malawi at WAFCONCAF Women's Africa Cup of Nations

    Malawi cresce e entra no time do torneio

    Malawi fez sua primeira participação na WAFCON este ano e, como estreante, surpreendeu o país ao derrotar a atual campeã Nigéria por 3 a 2 na partida de abertura da fase de grupos.

    Era impossível pensar que tinha sido apenas uma atuação por acaso da Nigéria, porque Malawi passou por cima delas. As irmãs Chawinga fizeram a diferença, com Temwa e Tabitha Chawinga dominando no terço final. Temwa joga no Kansas City Current, da National Women's Soccer League (NWSL), e é duas vezes vencedora dos prêmios de Most Valuable Player e Golden Boot. Sua irmã, Tabitha, joga pelo principal clube francês Olympique Lyonnais, na Ligue 1 francesa.

    A maioria das pessoas achava que Malawi, em sua primeira WAFCON, talvez tivesse sorte se conseguisse passar da fase de grupos, mas não apenas fez isso: chegou à final do torneio e, por causa disso, se classificou para sua primeira Copa do Mundo. Seu estilo de jogo certamente era voltado para o ataque, mas também bastante disciplinado no meio-campo, o que ajudou a fazer o trabalho pesado para vencer as bolas divididas e encontrar Temwa pelo meio e Tabitha aberta pela ponta.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    Chawinga, jogadora do torneio

    Há um caso convincente para Bihina, de Camarões, depois de a goleira ter feito o torneio de sua vida. Ainda assim, não há nada como uma artilheira que continua encontrando o caminho do gol em todos os níveis. Essa foi Temwa Chawinga.

    Chawinga foi quase imparável na WAFCON, terminando com cinco gols e duas assistências. Ela fez marcar parecer fácil, algo que os fãs da NWSL se acostumaram a vê-la fazer semana após semana.

    Sua atuação decisiva veio contra a Nigéria, na fase de grupos. Chawinga marcou duas vezes na impressionante vitória de Malawi por 3 a 2 sobre a atual campeã, com uma atuação do tipo que fez as pessoas pararem, prestarem atenção e acreditarem na notável história das Scorchers.

    Malawi acabou ficando aquém na final, mas Chawinga deixou o Marrocos com a Chuteira de Ouro e algo ainda mais significativo: ajudou a levar seu país à sua primeira Copa do Mundo Feminina da FIFA e a anunciar Malawi como uma das seleções africanas em ascensão mais rápida.

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  • Michelle Alozie Getty Images

    Nigéria decepciona

    A Nigéria chegou ao Marrocos como atual campeã e recordista de 10 títulos da WAFCON. Saiu de lá com a pior campanha de sua história no torneio e sem conseguir se classificar para a Copa do Mundo Feminina da FIFA pela primeira vez.

    A defesa do título das Super Falcons na WAFCON terminou com derrota por 1 a 0 para Camarões nas quartas de final, marcando a primeira vez que a Nigéria não alcançou as semifinais do torneio. Essa derrota tirou da equipe uma vaga automática na Copa do Mundo de 2027, mas ainda deixou uma última rota por meio da fase de play-in da CAF.

    A Nigéria não conseguiu aproveitar. A derrota subsequente por 2 a 1 para a África do Sul encerrou suas esperanças de avançar aos playoffs intercontinentais e confirmou que as Super Falcons ficarão fora da Copa do Mundo pela primeira vez desde o início do torneio, em 1991.

    Esse fracasso foi especialmente surpreendente diante da profundidade e da experiência do elenco da Nigéria. A repercussão foi imediata: a Federação Nigeriana de Futebol determinou que o técnico Madugu e o restante de sua comissão técnica deixassem os cargos quatro dias após a derrota para a África do Sul.

    A NFF ainda não nomeou um substituto e anunciou planos para uma força-tarefa investigar as causas do fracasso histórico das Super Falcons.


  • Temwa Chawinga, Kansas City CurrentGetty Images

    O que este torneio significa para a NWSL

    Uma das lições mais claras da WAFCON não é simplesmente que várias das maiores estrelas da NWSL tiveram bom desempenho. É que a África deve ser vista como um dos mercados de observação mais importantes da liga.

    Onze jogadoras em atividade na NWSL representaram sete países no torneio, a maior presença da liga na WAFCON até hoje. Esse grupo incluiu a vencedora da Chuteira de Ouro, Temwa Chawinga, a Melhor Jogadora do Torneio, Monique Ngock, e estrelas consolidadas como Barbra Banda e Racheal Kundananji.

    A NWSL pode se orgulhar de ser a casa de algumas das melhores jogadoras da África, incluindo Chawinga, uma das estrelas que definem a liga. Mas a WAFCON também apresentou a um público mais amplo jogadoras menos conhecidas que podem seguir o mesmo caminho. O torneio ofereceu aos clubes uma observação prolongada de como essas jogadoras atuaram contra adversárias de elite e sob a pressão do mata-mata internacional.

    O Seattle Reign deu um exemplo imediato do que pode vir a seguir. Dois dias após a final, o clube anunciou a contratação da atacante marfinense Ami Diallo até o fim da temporada de 2028. Diallo chegou do ASEC Mimosas depois de marcar 31 gols nacionais em 2025-26 e ajudar o clube a chegar à final da Liga dos Campeões Feminina da CAF.

    Sua transferência deve ser vista como o início de uma oportunidade, e não como um movimento isolado. A WAFCON mostrou que a NWSL já tem laços significativos com o futebol africano. O próximo passo é garantir que os clubes continuem usando o torneio para identificar a próxima Chawinga, Banda ou Ngock do continente.

    As jogadoras da NWSL que entraram na WAFCON foram:

    • Mélissa Bethi, Washington Spirit — Argélia
    • Monique Ngock, Washington Spirit — Camarões
    • Rosemonde Kouassi, Washington Spirit — Costa do Marfim
    • Temwa Chawinga, Kansas City Current — Malawi
    • Aïssata Traoré, Boston Legacy FC — Mali
    • Deborah Abiodun, Washington Spirit — Nigéria
    • Gift Monday, Washington Spirit — Nigéria
    • Michelle Alozie, Chicago Stars FC — Nigéria
    • Barbra Banda, Orlando Pride — Zâmbia
    • Racheal Kundananji, Bay FC — Zâmbia
    • Prisca Chilufya, Angel City FC — Zâmbia