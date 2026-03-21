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Calzona volta a falar sobre sua experiência em Nápoles: “Osimhen nunca treinava, Kvara não estava feliz: havia um clima de descontentamento geral”

As palavras de Francesco Calzona, técnico da Eslováquia, sobre a temporada azarada que viveu em Nápoles

Francesco Calzona, técnico da Eslováquia, voltou a falar na Rádio Kiss Kiss Napoli sobre sua breve passagem pelo banco do Napoli, que terminou com a equipe na décima posição da tabela.


  • A LIGAÇÃO COM NÁPOLES

    "Nápoles está no meu coração, tenho um ótimo relacionamento com os torcedores do Nápoles e me sinto em casa. Eu voltaria para Nápoles amanhã de manhã sem a menor dúvida. Ninguém pode se dar ao luxo de dizer não a Nápoles."


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  • OS PROBLEMAS DO SEU NÁPOLES

    "Certamente, já em junho todos estavam de fora, e isso teve um impacto enorme, além de todos os problemas que existiam: jogadores em conflito com a diretoria, gente que só pensava em chegar ao fim da temporada, terminar a temporada... realmente muitos problemas. Acima de tudo, daquelas 5 ou 6 contratações feitas, ninguém estava à altura de jogar naquela temporada e, no final do ano, todos foram excluídos do projeto. Só ficou o Ngonge, mas ele praticamente nunca jogou e este ano foi transferido. Havia um clima de descontentamento geral, problemas com a diretoria, o Osimhen nunca treinava, o Kvara não estava feliz. Eu poderia listar outros problemas. Com certeza, eu não imaginava que me encontraria numa situação tão delicada”.

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