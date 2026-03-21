Calzona volta a falar sobre sua experiência em Nápoles: “Osimhen nunca treinava, Kvara não estava feliz: havia um clima de descontentamento geral”

"Certamente, já em junho todos estavam de fora, e isso teve um impacto enorme, além de todos os problemas que existiam: jogadores em conflito com a diretoria, gente que só pensava em chegar ao fim da temporada, terminar a temporada... realmente muitos problemas. Acima de tudo, daquelas 5 ou 6 contratações feitas, ninguém estava à altura de jogar naquela temporada e, no final do ano, todos foram excluídos do projeto. Só ficou o Ngonge, mas ele praticamente nunca jogou e este ano foi transferido. Havia um clima de descontentamento geral, problemas com a diretoria, o Osimhen nunca treinava, o Kvara não estava feliz. Eu poderia listar outros problemas. Com certeza, eu não imaginava que me encontraria numa situação tão delicada”.