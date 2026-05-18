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Calum McFarlane revela mensagem de Xabi Alonso após a derrota na final da FA Cup, com o vestiário do Chelsea “animado” para receber o novo técnico
Começa uma nova era para o Chelsea
A notícia de que Alonso assinou um contrato de quatro anos com o Chelsea veio à tona logo após a derrota por 1 a 0 para o Manchester City na final da FA Cup, em Wembley. Embora Alonso só assuma oficialmente o cargo em julho, o técnico interino McFarlane já entrou em contato com o espanhol.
McFarlane falou com a imprensa antes do clássico londrino de terça-feira contra o Tottenham. Quando questionado sobre Alonso, ele explicou: “Ainda não falei com ele, mas ele me mandou uma mensagem de texto no domingo. Vou manter isso em sigilo, mas foi basicamente sobre a final. Tive uma breve conversa com ele por mensagem de texto.”
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Reação no vestiário
A nomeação do ex-meio-campista do Liverpool e do Real Madrid gerou uma onda de otimismo entre um elenco que passou por uma temporada turbulenta. McFarlane observou que os jogadores já estão ansiosos pela revolução tática e pelo prestígio que o espanhol traz consigo.
Questionado especificamente sobre a reação dos jogadores à nomeação de Alonso, McFarlane disse: “Todos estão animados. Ele é um ótimo técnico, conquistou troféus importantes e teve uma carreira brilhante como jogador. Ele terá o respeito de todos. Estamos muito animados.”
Atrair os melhores, apesar das dificuldades
Embora nesta temporada o Chelsea não tenha atingido seus altos padrões habituais, a capacidade de contratar um dos treinadores mais cobiçados do futebol mundial serve como um lembrete do prestígio do clube. McFarlane acredita que a qualidade do elenco atual foi um fator de atração significativo para o novo treinador, que terá a missão de transformar o potencial em resultados consistentes.
“Notícia realmente empolgante”, disse McFarlane sobre a contratação de Alonso. “[Ele é] muito talentoso, com um currículo impressionante. Sim, estou muito animado pelo clube. Estamos todos ansiosos para trabalhar com ele. Isso não me surpreende. É um clube enorme. Acho que temos jogadores realmente empolgantes vindo para jogar aqui. Mesmo sendo uma temporada decepcionante, eles têm mostrado, em alguns momentos deste ano, o tipo de qualidade que temos. Então, sim, é um clube enorme e sempre atrairá os melhores jogadores e os melhores treinadores.”
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Os últimos obstáculos para a equipe interina
Antes que a era Alonso comece oficialmente neste verão, o Chelsea precisa enfrentar suas duas últimas partidas sob o comando de McFarlane: um clássico londrino contra o Tottenham em Stamford Bridge na noite de terça-feira, seguido de uma viagem ao Stadium of Light para enfrentar o Sunderland na última rodada da temporada.