Calum McFarlane revela mensagem de Xabi Alonso após a derrota na final da FA Cup, com o vestiário do Chelsea “animado” para receber o novo técnico

A notícia de que Alonso assinou um contrato de quatro anos com o Chelsea veio à tona logo após a derrota por 1 a 0 para o Manchester City na final da FA Cup, em Wembley. Embora Alonso só assuma oficialmente o cargo em julho, o técnico interino McFarlane já entrou em contato com o espanhol.

McFarlane falou com a imprensa antes do clássico londrino de terça-feira contra o Tottenham. Quando questionado sobre Alonso, ele explicou: “Ainda não falei com ele, mas ele me mandou uma mensagem de texto no domingo. Vou manter isso em sigilo, mas foi basicamente sobre a final. Tive uma breve conversa com ele por mensagem de texto.”