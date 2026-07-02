Calor intenso deve marcar Brasil x Noruega pelas oitavas da Copa do Mundo

Segundo a empresa de meteorologia AccuWeather, os termômetros devem marcar cerca de 34°C, mas a combinação entre calor e umidade, estimada em 59%, fará com que a sensação de abafamento seja ainda maior com 39ºC. Há também 55% de probabilidade de chuva, incluindo a possibilidade de tempestades isoladas durante o confronto.

O calor faz parte de uma onda que atinge o leste dos Estados Unidos e partes do Canadá, provocada pelo fenômeno conhecido como "cúpula de calor". De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano, a sensação térmica pode alcançar entre 40°C e 46°C em algumas regiões ao longo da semana.