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Pedro Augusto Dias

Calor intenso deve marcar Brasil x Noruega pelas oitavas da Copa do Mundo

Copa do Mundo
Brasil x Noruega
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Noruega

Onda de calor nos Estados Unidos deve elevar a sensação térmica no estádio de New Jersey durante o confronto

Brasil e Noruega podem enfrentar condições climáticas extremas no duelo das oitavas de final da Copa do Mundo, marcado para domingo (5), no estádio de New Jersey.

A previsão indica temperatura elevada no horário da partida, com sensação térmica de até 39°C.

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    Sensação térmica pode alcançar 39ºC

    Segundo a empresa de meteorologia AccuWeather, os termômetros devem marcar cerca de 34°C, mas a combinação entre calor e umidade, estimada em 59%, fará com que a sensação de abafamento seja ainda maior com 39ºC. Há também 55% de probabilidade de chuva, incluindo a possibilidade de tempestades isoladas durante o confronto.

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    O calor faz parte de uma onda que atinge o leste dos Estados Unidos e partes do Canadá, provocada pelo fenômeno conhecido como "cúpula de calor". De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano, a sensação térmica pode alcançar entre 40°C e 46°C em algumas regiões ao longo da semana.

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  • Preparação das seleções

    Em campo, a preparação das seleções inclui protocolos para reduzir os impactos das condições climáticas. A Confederação Brasileira de Futebol informou que manterá as medidas já previstas para jogos sob calor intenso, como o uso de coletes de gelo, toalhas resfriadas durante os intervalos e estratégias específicas de hidratação e reposição de sais minerais. A Noruega, por sua vez, tem monitorado diariamente o nível de hidratação dos atletas por meio de testes específicos.

    Durante a Copa do Mundo, a Fifa também adotou pausas obrigatórias, em todas as partidas, para hidratação aos 22 minutos de cada tempo, diante das altas temperaturas registradas em diferentes sedes do torneio.

  • New York New Jersey Stadium(C)Getty Images

    Estádio sem ar-condicionado

    Diferentemente de outros palcos da Copa equipados com teto retrátil e climatização, o estádio de New Jersey não possui sistema de ar-condicionado, deixando jogadores e torcedores mais expostos às altas temperaturas. Para amenizar os efeitos do calor, a arena conta com áreas de resfriamento para o público e aparelhos portáteis de climatização posicionados próximos ao gramado.

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