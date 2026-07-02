Calor intenso deve marcar Brasil x Noruega pelas oitavas da Copa do Mundo

Em campo, a preparação das seleções inclui protocolos para reduzir os impactos das condições climáticas. A Confederação Brasileira de Futebol informou que manterá as medidas já previstas para jogos sob calor intenso, como o uso de coletes de gelo, toalhas resfriadas durante os intervalos e estratégias específicas de hidratação e reposição de sais minerais. A Noruega, por sua vez, tem monitorado diariamente o nível de hidratação dos atletas por meio de testes específicos.
Durante a Copa do Mundo, a Fifa também adotou pausas obrigatórias, em todas as partidas, para hidratação aos 22 minutos de cada tempo, diante das altas temperaturas registradas em diferentes sedes do torneio.