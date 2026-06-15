Calor intenso e aniversário de Salah marcado por assistência do Rei Egípcio: top 5 do que você precisa saber sobre Bélgica 1 x 1 Egito

A Bélgica evitou a derrota diante do Egito ao empatar por 1 a 1 em uma partida marcada pelas altas temperaturas e por personagens experientes dos dois lados. Os egípcios abriram o placar ainda no primeiro tempo com Emam Ashour, que aproveitou assistência de Mohamed Salah para vencer Courtois.

Na etapa final, os belgas pressionaram e chegaram ao empate graças a um gol contra de Mohamed Hany, que desviou para a própria rede após jogada ofensiva dos europeus. O resultado deixou tudo igual em um confronto repleto de histórias além das quatro linhas.

Confira, a seguir, os principais destaques de Bélgica 1 x 1 Egito.