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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Calor intenso e aniversário de Salah marcado por assistência do Rei Egípcio: top 5 do que você precisa saber sobre Bélgica 1 x 1 Egito

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo

Em jogo disputado sob calor extremo, egípcios saem na frente com Emam Ashour, mas Bélgica busca empate com gol contra de Mohamed Hany

A Bélgica evitou a derrota diante do Egito ao empatar por 1 a 1 em uma partida marcada pelas altas temperaturas e por personagens experientes dos dois lados. Os egípcios abriram o placar ainda no primeiro tempo com Emam Ashour, que aproveitou assistência de Mohamed Salah para vencer Courtois.

Na etapa final, os belgas pressionaram e chegaram ao empate graças a um gol contra de Mohamed Hany, que desviou para a própria rede após jogada ofensiva dos europeus. O resultado deixou tudo igual em um confronto repleto de histórias além das quatro linhas.

Confira, a seguir, os principais destaques de Bélgica 1 x 1 Egito.

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  • USA WC26 SOCCER D1 BELGIUM RED DEVILS VS EGYPTAFP

    O calor intenso nos Estados Unidos

    Se houve um protagonista invisível na partida, foi o clima. As altas temperaturas castigaram jogadores, arbitragem, treinadores e torcedores durante os 90 minutos. O ritmo do confronto caiu em diversos momentos, com as equipes optando por uma abordagem mais cautelosa para administrar o desgaste físico.

    As pausas para hidratação foram fundamentais e ajudaram a evidenciar o quanto o calor influenciou diretamente no desempenho das duas seleções.

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    Os remanescentes da geração belga seguem em cena

    Mesmo com uma Bélgica renovada, alguns nomes históricos continuam sendo as referências da equipe. Thibaut Courtois mostrou segurança no gol e evitou que o Egito ampliasse a vantagem em momentos decisivos. Kevin De Bruyne seguiu como o principal articulador do meio-campo, distribuindo passes e organizando as ações ofensivas. Já Romelu Lukaku foi a principal presença na área adversária, brigando com os defensores egípcios e participando das jogadas que levaram a Bélgica ao empate.

  • Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Arbitragem brasileira em destaque

    O duelo contou com arbitragem brasileira de Ramon Abatti Abel, que teve trabalho em uma partida disputada fisicamente e sob condições climáticas desafiadoras. O árbitro, que apitou sua primeira partida de Copa do Mundo, manteve o controle do jogo, administrou os momentos de maior tensão e conduziu o confronto sem grandes polêmicas.

    A presença do brasileiro reforçou o protagonismo da arbitragem do país em competições internacionais de alto nível, que já teve Wilton Pereira Sampaio apitando a abertura da competição.

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    Aniversariante do dia brilha com assistência

    Mohamed Salah teve um motivo extra para comemorar. Aniversariante do dia, o craque egípcio foi decisivo ao participar diretamente do gol de sua seleção. Com visão de jogo e qualidade técnica, Salah encontrou Emam Ashour em ótima condição para finalizar e abrir o placar.

    O lance coroou uma atuação segura do camisa 10, que mais uma vez assumiu o papel de liderança do Egito, mas ainda assim, não conseguiu garantir a primeira vitória da história do país em Copas do Mundo.

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    O segundo gol contra da Copa do Mundo 2026

    O empate belga entrou para a história da competição por um motivo curioso. O gol anotado como contra de Mohamed Hany foi o segundo gol contra registrado na Copa do Mundo de 2026. Na tentativa de cortar um cruzamento perigoso, o defensor acabou desviando a bola para o próprio gol, sem chances para o goleiro. O lance mudou o rumo da partida e impediu que o Egito saísse de campo com a vitória.

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