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"Calma, relaxa" - Gianni Infantino reage à recusa de entrada de árbitro somali nos EUA para a Copa do Mundo
Infantino defende a posição da FIFA
Após a chocante deportação do árbitro somali Omar Artan do Aeroporto Internacional de Miami, o presidente da FIFA abordou a polêmica durante uma rara coletiva de imprensa.
Falando sobre a grave disputa de imigração que arruinou a oportunidade histórica de Artan, Infantino disse: “É lamentável o que aconteceu com o árbitro da Somália. Mais uma vez, não controlamos tudo. Tentamos, vamos discutir, vamos conversar, vamos ver. Às vezes é bom acalmar os ânimos, relaxar; trabalhamos em tudo, tentamos resolver tudo. Às vezes, começar imediatamente a gritar e berrar tem o efeito oposto de encontrar uma solução.”
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Os funcionários da fronteira seguem protocolos rígidos
Ampliando sua resposta inicial, Infantino enfatizou ainda mais as limitações enfrentadas pela organização no que diz respeito às fronteiras nacionais.
Ele acrescentou: “Acredite em mim quando digo que sempre tentamos encontrar soluções. Mas precisamos respeitar o fato de que não somos os reis do mundo, capazes de governar sobre governos e forças policiais. Somos uma organização esportiva.”
O árbitro masculino do ano de 2025 da CAF viajava com documentação totalmente válida e um passaporte diplomático, mas foi rapidamente repatriado para a Turquia.
Defendendo a aplicação rígida da lei, Andrew Giuliani, líder da Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, declarou: “Embora eu não possa entrar em detalhes sobre isso, posso dizer que foi a decisão certa da alfândega e da patrulha de fronteira, e eu apoio essa decisão.”
Oportunidade histórica de disputar o torneio perdida
A hierarquia mundial do futebol já havia divulgado um comunicado oficial reconhecendo o resultado decepcionante para o representante africano.
A FIFA se isentou totalmente dos processos de imigração do país anfitrião, declarando: “A FIFA pode confirmar que o árbitro Omar Abdulkadir Artan não poderá treinar nem arbitrar na Copa do Mundo da FIFA 2026, após ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos. A FIFA não está envolvida nos processos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos, e foi informada pelas autoridades de que a situação do Sr. Artan não será alterada no momento. Em consonância com eventos anteriores da FIFA, cabe ao governo anfitrião determinar, em última instância, quem recebe um visto e quem é admitido em seu país.”
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O que acontecerá com Artan agora?
Apesar do grande revés pessoal de não poder arbitrar os espetaculares jogos de abertura nesta quinta-feira, Artan continua sendo muito respeitado nos círculos internacionais de arbitragem. O árbitro prometeu manter seu excepcional nível de desempenho e expressou seu desejo de participar dos próximos eventos internacionais. Enquanto isso, os 51 árbitros selecionados restantes continuarão seus intensos estágios de pré-torneio pela América do Norte, enquanto a Federação Somali de Futebol dá andamento a um recurso de emergência.