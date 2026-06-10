"Calma, relaxa" - Gianni Infantino reage à recusa de entrada de árbitro somali nos EUA para a Copa do Mundo

Ampliando sua resposta inicial, Infantino enfatizou ainda mais as limitações enfrentadas pela organização no que diz respeito às fronteiras nacionais.

Ele acrescentou: “Acredite em mim quando digo que sempre tentamos encontrar soluções. Mas precisamos respeitar o fato de que não somos os reis do mundo, capazes de governar sobre governos e forças policiais. Somos uma organização esportiva.”

O árbitro masculino do ano de 2025 da CAF viajava com documentação totalmente válida e um passaporte diplomático, mas foi rapidamente repatriado para a Turquia.

Defendendo a aplicação rígida da lei, Andrew Giuliani, líder da Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, declarou: “Embora eu não possa entrar em detalhes sobre isso, posso dizer que foi a decisão certa da alfândega e da patrulha de fronteira, e eu apoio essa decisão.”