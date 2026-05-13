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Callum Wilson insiste que o gol anulado contra o Arsenal deveria ter sido validado, enquanto o craque do West Ham quebra o silêncio sobre a polêmica do VAR
Wilson fica furioso com a decisão
As repercussões do clássico londrino de domingo continuam a ferver depois que Wilson viu seu gol de empate nos acréscimos ser anulado após uma longa revisão. O árbitro Chris Kavanagh inicialmente validou o gol, mas foi aconselhado a consultar o monitor ao lado do campo, onde determinou que Pablo havia impedido David Raya ao segurar o braço do goleiro enquanto ele tentava agarrar a bola.
Ao se pronunciar sobre o incidente, Wilson questionou por que disputas físicas semelhantes na área de pênalti são frequentemente ignoradas. “Vou dizer que sim (o gol deveria ter sido validado) porque, em primeiro lugar, marquei o gol”, disse Wilson à Sky Sports. “Mas, em segundo lugar, vemos muitos times hoje em dia fazendo algo semelhante na área, bloqueando os goleiros. Analisamos as jogadas ensaiadas do Arsenal antes da partida e havia muito disso acontecendo lá. Isso não quer dizer que só eles fazem isso, todo mundo faz.”
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Exigir coerência dos árbitros
Wilson argumentou que a falta cometida contra Raya foi um incidente isolado que ignorou outras infrações ocorridas anteriormente. Ele sugeriu que, se os árbitros fossem ser tão rigorosos, teriam que punir cada contato dentro da área, em vez de escolher um momento específico para anular um gol que teve implicações enormes tanto para a disputa pelo título quanto para a luta contra o rebaixamento.
"Para mim, foi contra nós. Você está dizendo que foi falta? Possivelmente", acrescentou Wilson. "Mas, claro, houve incidentes semelhantes ao longo da temporada. Acho que, se houvesse consistência, ninguém teria do que reclamar. Se você vai punir um, terá que punir todos. Acho que ele provavelmente deveria ter deixado rolar e considerado apenas uma confusão na área, e é o que é.”
Webb defende a intervenção do VAR
Apesar da indignação do time do West Ham, o chefe da PGMOL, Howard Webb, apoiou publicamente a decisão de anular o gol. Durante uma participação no programa “Match Officials Mic’d Up”, Webb explicou que o contato com o goleiro do Arsenal foi claro e atingiu o limite para ser considerado falta, independentemente das circunstâncias de alta pressão da partida.
Webb foi enfático em sua avaliação do confronto entre Pablo e o espanhol, afirmando que, se um goleiro for impedido por um adversário que agarra ou segura seus braços, ele deve ser protegido. No entanto, Wilson continuou cético, apontando que Leandro Trossard e Gabriel também estavam envolvidos em uma disputa física antes que a bola chegasse a Raya.
“Se você considerar a mão de Pablo no goleiro como um incidente isolado, é claro que é falta”, acrescentou ele. “Mas se você observar que Trossard nem estava de frente para a bola e o empurrou, e Gabriel puxou sua camisa, ele vai ter que se impedir de cair de alguma forma. Seja estendendo o braço e tentando se segurar em algo, que infelizmente foi o braço do goleiro. Se fosse outro jogador e isso o impedisse de saltar para cabecear a bola, não seria marcado como falta. Se isso é falta, então o que Trossard fez antes também é falta.”
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Guardiola perde a confiança no sistema
A polêmica também chamou a atenção do técnico do Manchester City, Pep Guardiola, cuja equipe está atualmente na briga pelo liderato com o Arsenal. O técnico do City aproveitou a oportunidade para expressar sua desconfiança de longa data em relação ao sistema de revisão por vídeo, sugerindo que a natureza subjetiva da tecnologia a torna pouco confiável para decidir títulos de campeonatos ou troféus importantes.
Guardiola expressou profunda frustração com a tecnologia, dizendo: “Nunca confio em nada desde que eles (VAR) chegaram, há muito tempo. Sempre aprendi que você tem que fazer melhor, fazer melhor, estar em posição de fazer melhor, porque você se culpa pelo que tem que fazer, porque [o VAR] é como jogar uma moeda.” Ele exortou seus jogadores a se concentrarem em seu próprio desempenho para garantir que resultados cruciais não fiquem nas mãos da cabine do VAR em Stockley Park, à medida que a temporada da Premier League chega ao seu clímax.