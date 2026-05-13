Callum Wilson insiste que o gol anulado contra o Arsenal deveria ter sido validado, enquanto o craque do West Ham quebra o silêncio sobre a polêmica do VAR

Apesar da indignação do time do West Ham, o chefe da PGMOL, Howard Webb, apoiou publicamente a decisão de anular o gol. Durante uma participação no programa “Match Officials Mic’d Up”, Webb explicou que o contato com o goleiro do Arsenal foi claro e atingiu o limite para ser considerado falta, independentemente das circunstâncias de alta pressão da partida.

Webb foi enfático em sua avaliação do confronto entre Pablo e o espanhol, afirmando que, se um goleiro for impedido por um adversário que agarra ou segura seus braços, ele deve ser protegido. No entanto, Wilson continuou cético, apontando que Leandro Trossard e Gabriel também estavam envolvidos em uma disputa física antes que a bola chegasse a Raya.

“Se você considerar a mão de Pablo no goleiro como um incidente isolado, é claro que é falta”, acrescentou ele. “Mas se você observar que Trossard nem estava de frente para a bola e o empurrou, e Gabriel puxou sua camisa, ele vai ter que se impedir de cair de alguma forma. Seja estendendo o braço e tentando se segurar em algo, que infelizmente foi o braço do goleiro. Se fosse outro jogador e isso o impedisse de saltar para cabecear a bola, não seria marcado como falta. Se isso é falta, então o que Trossard fez antes também é falta.”