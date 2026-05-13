Callum Wilson critica a arbitragem após gol anulado contra o Arsenal e aponta um padrão notável

A agitação em torno do clássico londrino deste domingo continua. Wilson viu seu gol de empate ser anulado nos acréscimos após uma longa análise do VAR, na qual o árbitro Chris Kavanagh, após consultar o monitor, considerou que o goleiro David Raya havia sido segurado.

O atacante do West Ham não entende a decisão e aponta para uma inconsistência mais ampla. “Analisamos as jogadas do Arsenal antes da partida e isso ocorreu com frequência”, disse Wilson à Sky Sports. Segundo ele, praticamente todas as equipes bloqueiam os goleiros da mesma forma na área, mas isso raramente é punido.