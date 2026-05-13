Callum Wilson expressou seu descontentamento com a falta de consistência dos árbitros na Premier League. O atacante do West Ham United viu seu gol contra o Arsenal ser anulado pelo VAR, uma decisão que foi um duro golpe para uma equipe que está em plena luta contra o rebaixamento. Para o Arsenal, no entanto, isso significou a manutenção da vantagem na disputa pelo título.
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Callum Wilson critica a arbitragem após gol anulado contra o Arsenal e aponta um padrão notável
A agitação em torno do clássico londrino deste domingo continua. Wilson viu seu gol de empate ser anulado nos acréscimos após uma longa análise do VAR, na qual o árbitro Chris Kavanagh, após consultar o monitor, considerou que o goleiro David Raya havia sido segurado.
O atacante do West Ham não entende a decisão e aponta para uma inconsistência mais ampla. “Analisamos as jogadas do Arsenal antes da partida e isso ocorreu com frequência”, disse Wilson à Sky Sports. Segundo ele, praticamente todas as equipes bloqueiam os goleiros da mesma forma na área, mas isso raramente é punido.
Segundo ele, situações semelhantes são frequentemente ignoradas ao longo da temporada, e a arbitragem também deveria ter considerado esse incidente como uma simples empurrada dentro da área. “Se você destaca um caso, precisa destacar todos”, afirmou Wilson.
O presidente da PGMOL, Howard Webb, no entanto, apoiou publicamente a decisão. No programa “Match Officials Mic’d Up”, ele afirmou que o contato com Raya atendia claramente aos critérios para uma falta e que os goleiros devem sempre ser protegidos quando um adversário os agarra.
Wilson, no entanto, não está convencido e aponta para o contexto mais amplo. Segundo o atacante, Leandro Trossard e Gabriel também estavam envolvidos em uma confusão física antes de a bola chegar a Raya. “Se isso é uma falta, então o que Trossard fez antes também é uma falta”, afirmou Wilson.