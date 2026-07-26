Calleri amplia lista de vítimas pelo São Paulo após marcar contra o Flamengo no Maracanã

Jonathan Calleri voltou a balançar as redes pelo São Paulo neste domingo (26) e aumentou sua lista de vítimas com a camisa tricolor. O atacante marcou o gol do empate por 1 a 1 diante do Flamengo, no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro.
Com o gol, o argentino chegou a seis gols contra o Flamengo, igualando Corinthians e Santos no topo da lista de equipes contra as quais mais marcou pelo São Paulo.
Logo atrás aparecem o Red Bull Bragantino, com cinco gols sofridos, e Trujillanos, da Venezuela, e Athletico-PR, com quatro cada.
Ao longo de suas duas passagens pelo Tricolor, Calleri já marcou contra 45 adversários diferentes, distribuindo seus gols entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Libertadores e Sul-Americana.