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Flamengo v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Calleri amplia lista de vítimas pelo São Paulo após marcar contra o Flamengo no Maracanã

São Paulo
Flamengo x São Paulo
Flamengo
Brasileirão
J. Calleri

Argentino marcou no empate por 1 a 1 no Maracanã e chegou ao sexto gol contra o Rubro-Negro com a camisa tricolor

Jonathan Calleri voltou a balançar as redes pelo São Paulo neste domingo (26) e aumentou sua lista de vítimas com a camisa tricolor. O atacante marcou o gol do empate por 1 a 1 diante do Flamengo, no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o gol, o argentino chegou a seis gols contra o Flamengo, igualando Corinthians e Santos no topo da lista de equipes contra as quais mais marcou pelo São Paulo.

Logo atrás aparecem o Red Bull Bragantino, com cinco gols sofridos, e Trujillanos, da Venezuela, e Athletico-PR, com quatro cada.

Ao longo de suas duas passagens pelo Tricolor, Calleri já marcou contra 45 adversários diferentes, distribuindo seus gols entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Libertadores e Sul-Americana.

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  • As maiores vítimas de Calleri pelo São Paulo

    Flamengo – 6 gols

    Corinthians – 6 gols

    Santos – 6 gols

    Red Bull Bragantino – 5 gols

    Trujillanos – 4 gols

    Athletico-PR – 4 gols

    Palmeiras – 3 gols

    Coritiba – 3 gols

    Ceará – 3 gols

    Água Santa – 3 gols

    Ponte Preta – 3 gols


    O gol no Maracanã fez o Flamengo entrar no grupo das maiores vítimas de Calleri pelo São Paulo, ao lado de Corinthians e Santos, adversários contra os quais o centroavante também soma seis gols.

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