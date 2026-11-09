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grafica calhanoglu inter bacioGetty Images
Emanuele Tramacere
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Calhanoglu não descarta renovar: o que pede e a estratégia da Inter para negociar por valores mais baixos

Inter de Milão
H. Calhanoglu
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O meio-campista é o único entre os titulares cujo contrato ainda vence em 30 de junho de 2027.

A Inter decidiu: a prioridade é renovar o contrato de Carlos Augusto, mas, logo depois, será inevitavelmente a vez de Hakan Calhanoglu. Após a prorrogação do contrato de Dimarco por meio de uma cláusula, o meio-campista turco é o único jogador entre os mais importantes do elenco cujo contrato ainda vence em 30 de junho de 2027.

As conversas iniciadas no começo do ano foram interrompidas e, no momento, apesar da grande distância entre as partes e da possibilidade de assinar sem custos de transferência com qualquer outro clube a partir de fevereiro, o turco ainda não descartou renovar com a Inter.

  • QUANTO GANHA ATUALMENTE

    Hakan Calhanoglu é um dos jogadores mais bem pagos do atual elenco à disposição de Cristian Chivu. Seu salário é de 6,5 milhões de euros líquidos por temporada, mais bônus. O acordo atual não conta com os benefícios do Decreto Crescimento (ele chegou ao Milan em 2017, e os benefícios fiscais começaram em 2019) nem inclui a mesma cláusula de prorrogação automática que havia sido inserida no contrato de Dimarco.

  • O PEDIDO DE ÇALHANOĞLU

    Na única reunião entre a Inter e os representantes do jogador, o pedido apresentado por Calhanoglu à diretoria do clube foi continuar a ser considerado um jogador importante, com um contrato de pelo menos dois anos e um salário que, caso a parte fixa tenha de ser inferior à atual, não deverá cair muito e deverá ser compensado por bônus generosos.

  • A PROPOSTA DA INTER

    Baccin tentará convencer os donos da Inter a oferecer um contrato de pelo menos dois anos, mas a diretoria não poderá fazer muito em relação aos valores. A política estabelecida pela Oaktree para jogadores com mais de 30 anos é clara: contratos curtos, de preferência de um ano, e salários reduzidos, atrelados a bônus por desempenho e número de jogos.

    Hoje, a Inter pretende usar na negociação com o jogador turco o impacto das lesões sofridas por ele nos últimos dois anos e, assim, reduzir a proposta de salário fixo para pouco mais da metade do que ele recebe atualmente. Por outro lado, há ampla disposição para que o jogador ainda possa receber uma quantia considerável, mas apenas por meio de bônus vinculados ao número de jogos, gols e desempenho individual e da equipe.

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