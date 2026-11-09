A Inter decidiu: a prioridade é renovar o contrato de Carlos Augusto, mas, logo depois, será inevitavelmente a vez de Hakan Calhanoglu. Após a prorrogação do contrato de Dimarco por meio de uma cláusula, o meio-campista turco é o único jogador entre os mais importantes do elenco cujo contrato ainda vence em 30 de junho de 2027.

As conversas iniciadas no começo do ano foram interrompidas e, no momento, apesar da grande distância entre as partes e da possibilidade de assinar sem custos de transferência com qualquer outro clube a partir de fevereiro, o turco ainda não descartou renovar com a Inter.