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Catarina Macario USWNT vs ChinaGetty Images
Ameé Ruszkai
Traduzido por

Calendário da USWNT na TV em 2026: jogos, resultados, transmissão ao vivo e como assistir à seleção feminina dos EUA

Estados Unidos
SheBelieves Cup

Um guia completo do ano dos Estados Unidos, incluindo a SheBelieves Cup e os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027

A seleção feminina dos Estados Unidos iniciou uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas depois de assumir o cargo, a ex-treinadora do Chelsea levou a equipe ao ouro olímpico e mandou um recado ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo de Copa do Mundo.

Tetracampeã mundial, a seleção sofreu sua eliminação mais precoce em uma Copa do Mundo Feminina na Austrália, em 2023, e Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico em consequência disso. Para o país, foi uma alegria ver a equipe voltar tão rapidamente a conquistar um título. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar no desenvolvimento dessa promissora geração de jovens jogadoras e prepará-las para disputar o título.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre o calendário da seleção feminina dos Estados Unidos, seus jogos e resultados, e como assistir à equipe em 2026...

  • Jameese Joseph and Croix BethuneGetty Images

    Quais foram os jogos da seleção feminina dos Estados Unidos em 2026?

    A seleção feminina dos Estados Unidos começou o ano em janeiro com dois amistosos, recebendo Paraguai e Chile e dominando as duas partidas para abrir 2026 de forma extremamente positiva. A vitória sobre o Chile chamou atenção em especial: foi conquistada pela escalação menos experiente da equipe em mais de 20 anos.

    A equipe de Hayes confirmou o bom momento em março ao conquistar a SheBelieves Cup pela oitava vez, com vitórias sobre Argentina, Canadá e Colômbia. A seleção dos Estados Unidos também não sofreu nenhum gol durante o torneio.

    A primeira derrota de 2026 veio em abril, no segundo jogo da série de três partidas contra o Japão. Ainda assim, a equipe de Hayes saiu daquela data Fifa com duas vitórias e muitas informações após enfrentar uma das melhores seleções do futebol.

    Outra derrota veio em junho, no Brasil, mas os Estados Unidos reagiram e venceram, alguns dias depois, a seleção anfitriã da Copa do Mundo Feminina de 2027. A partida foi marcada pela sequência de cartões vermelhos distribuídos nos minutos finais.

    Depois, em outubro, veio uma rara semana sem vitórias para as norte-americanas, quando a Espanha, campeã mundial, visitou os Estados Unidos. A derrota no primeiro jogo e o empate após uma reação no segundo confronto deram a Hayes muitos pontos a trabalhar antes da Copa do Mundo no verão do ano que vem.

  • Qual é o calendário da seleção feminina dos Estados Unidos em 2026?

    Resta uma pausa oficial para jogos de seleções em 2026, durante a qual os Estados Unidos disputarão o Campeonato Feminino da Concacaf. As quatro melhores equipes do torneio se classificarão para a Copa do Mundo Feminina de 2027, enquanto outras duas vagas no torneio de repescagem intercontinental também estarão em disputa. Isso significa que a seleção feminina dos Estados Unidos só precisa vencer um jogo, contra El Salvador, para garantir sua vaga no Mundial no Brasil.

    As semifinais do torneio, que será sediado pelos Estados Unidos, acontecerão em 1º de dezembro. No dia seguinte, serão disputados os jogos que valem vagas na repescagem intercontinental da Copa do Mundo, antes da disputa do terceiro lugar e da final, marcadas para 5 de dezembro. As quartas de final, as semifinais e os jogos por vagas na repescagem serão realizados no Texas Health Mansfield Stadium. A disputa do terceiro lugar e a final acontecerão no Shell Energy Stadium, em Houston.

  • Trinity Rodman and Reilyn Turner, USWNTGOAL

    Como assistir aos jogos da seleção feminina dos Estados Unidos em 2026

    Os direitos de transmissão da seleção feminina dos Estados Unidos (USWNT) são os mesmos da equipe masculina e estão divididos entre várias emissoras. Para o público que acompanha as transmissões em inglês, os direitos pertencem à Warner Bros e à Discovery Sports, com todos os jogos ao vivo no Peacock e no Max (antigo HBO Max). Aproximadamente 50% dos jogos também são transmitidos ao vivo pelos canais TNT Sports.

    Os canais Turner estão disponíveis em serviços de streaming como Sling TV e DirecTV Stream.

    Para o público que acompanha as transmissões em espanhol, os direitos estão atualmente com a Telemundo Deportes, que transmite os jogos no Peacock, na Telemundo e no Universo.

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  • Jogos e resultados da seleção feminina dos Estados Unidos em 2026

    DataHorárioJogoCompetiçãoLocal
    24 de jan.14h30 PT / 17h30 ETSeleção feminina dos EUA 6 x 0 ParaguaiAmistosoDignity Health Sports Park, Carson
    27 de jan.19h PT / 22h ETSeleção feminina dos EUA 5 x 0 ChileAmistosoHarder Stadium, Santa Barbara
    1º de mar.14h PT / 17h ETSeleção feminina dos EUA 2 x 0 ArgentinaSheBelieves CupGeodis Park, Nashville
    4 de mar.15h45 PT / 18h45 ETSeleção feminina dos EUA 1 x 0 CanadáSheBelieves CupScottsMiracle-Gro Field, Columbus
    7 de mar.12h30 PT / 15h30 ETSeleção feminina dos EUA 1 x 0 ColômbiaSheBelieves CupSports Illustrated Stadium, Harrison
    11 de abr.14h30 PT / 17h30 ETSeleção feminina dos EUA 2 x 1 JapãoAmistosoPayPal Park, San Jose
    15 de abr.19h PT / 22h ETSeleção feminina dos EUA 0 x 1 JapãoAmistosoLumen Field, Seattle
    18 de abr.18h PT / 21h ETSeleção feminina dos EUA 3 x 0 JapãoAmistosoDick's Sporting Goods Park, Commerce City
    6 de jun.14h30 PT / 17h30 ETBrasil 2 x 1 seleção feminina dos EUAAmistosoNeo Química Arena, São Paulo
    9 de jun.17h30 PT / 20h30 ETBrasil 0 x 1 seleção feminina dos EUAAmistosoArena Castelão, Fortaleza
    10 de out.11h30 PT / 14h30 ETSeleção feminina dos EUA 0 x 2 EspanhaAmistosoAudi Field, Washington D.C.
    13 de out.16h PT / 19h ETSeleção feminina dos EUA 2 x 2 EspanhaAmistosoSubaru Park, Chester
    27 de nov.A confirmarSeleção feminina dos EUA x El SalvadorCampeonato Feminino da ConcacafTexas Health Mansfield Stadium, Mansfield

    Outros jogos e detalhes para 2026 serão divulgados oportunamente.