A seleção feminina dos Estados Unidos começou o ano em janeiro com dois amistosos, recebendo Paraguai e Chile e dominando as duas partidas para abrir 2026 de forma extremamente positiva. A vitória sobre o Chile chamou atenção em especial: foi conquistada pela escalação menos experiente da equipe em mais de 20 anos.

A equipe de Hayes confirmou o bom momento em março ao conquistar a SheBelieves Cup pela oitava vez, com vitórias sobre Argentina, Canadá e Colômbia. A seleção dos Estados Unidos também não sofreu nenhum gol durante o torneio.

A primeira derrota de 2026 veio em abril, no segundo jogo da série de três partidas contra o Japão. Ainda assim, a equipe de Hayes saiu daquela data Fifa com duas vitórias e muitas informações após enfrentar uma das melhores seleções do futebol.

Outra derrota veio em junho, no Brasil, mas os Estados Unidos reagiram e venceram, alguns dias depois, a seleção anfitriã da Copa do Mundo Feminina de 2027. A partida foi marcada pela sequência de cartões vermelhos distribuídos nos minutos finais.

Depois, em outubro, veio uma rara semana sem vitórias para as norte-americanas, quando a Espanha, campeã mundial, visitou os Estados Unidos. A derrota no primeiro jogo e o empate após uma reação no segundo confronto deram a Hayes muitos pontos a trabalhar antes da Copa do Mundo no verão do ano que vem.