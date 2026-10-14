A seleção feminina dos Estados Unidos iniciou uma nova era em 2024, com Emma Hayes causando um impacto imediato em um grupo que precisava exatamente disso. Poucas semanas depois de assumir o cargo, a ex-treinadora do Chelsea levou a equipe ao ouro olímpico e mandou um recado ao restante do futebol feminino no início de um novo ciclo de Copa do Mundo.
Tetracampeã mundial, a seleção sofreu sua eliminação mais precoce em uma Copa do Mundo Feminina na Austrália, em 2023, e Vlatko Andonovski deixou o cargo de técnico em consequência disso. Para o país, foi uma alegria ver a equipe voltar tão rapidamente a conquistar um título. Agora, com bastante tempo até o próximo grande torneio, a Copa do Mundo Feminina de 2027, Hayes pode se concentrar no desenvolvimento dessa promissora geração de jovens jogadoras e prepará-las para disputar o título.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber sobre o calendário da seleção feminina dos Estados Unidos, seus jogos e resultados, e como assistir à equipe em 2026...