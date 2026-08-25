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'Cale a boca' - Paul Scholes detona Bruno Fernandes após o choque do Manchester United contra o Hull City
Scholes exige silêncio de Fernandes
Scholes não poupou críticas ao reagir à atuação desastrosa do Manchester United no fim de semana de abertura, concentrando-se especialmente nos comentários feitos por Fernandes após a partida. O capitão do Manchester United havia externado sua frustração após a derrota por 2 a 0, sugerindo que o time estava repetindo os mesmos erros que atrapalharam seu progresso ao longo da campanha anterior.
No entanto, Scholes, falando no 'The Good, The Bad and The Football' podcast, argumentou que as próprias atuações do capitão em campo não lhe davam autoridade para ser tão vocal na mídia após um resultado como esse.
Ao abordar as declarações do capitão, Scholes foi direto em sua resposta às queixas do meio-campista. "Eu teria interesse em saber o que (Fernandes) quer dizer com isso", disse Scholes. "Que erros foram esses? Eles estavam cedendo gols em bolas paradas? Especialmente quando você atua da maneira como ele atuou também, acho que provavelmente é melhor manter a boca fechada, porque ele também não teve sua melhor atuação, e houve vários deles assim."
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Padrões defensivos sob pressão
O meio-campista lendário não foi o único ex-astro do United a demonstrar indignação com o atual estado da disciplina e da consciência tática do elenco. Outro ídolo do clube, Wayne Rooney fez duras críticas aos padrões defensivos da equipe após a desastrosa derrota por 2 a 0 para o Hull City.
Scholes ficou particularmente perplexo com as ações de Harry Maguire no gol de abertura dos Tigers. O experiente defensor pareceu indeciso e acabou atrapalhando sem querer o próprio companheiro de equipe, Noussair Mazraoui, o que permitiu a Semi Ajayi balançar as redes. "Acho que ele (Maguire) simplesmente perdeu a referência ou algo assim, não sei", comentou Scholes. "Acho que ele não está olhando para os jogadores, está olhando para a bola, não está?"
Preocupações com a preparação do elenco
As críticas foram além dos 90 minutos de futebol, atingindo a preparação interna e a cultura do clube. Quando o coapresentador Paddy McGuinness apontou que Luke Shaw havia sugerido que o time poderia ter se preparado melhor para a partida, Scholes reagiu com visível incredulidade.
"Shaw sempre diz alguma coisa", comentou Scholes, claramente nada impressionado com a admissão pública do defensor. "Isso é uma afronta à sua comissão, isso é uma afronta ao seu treinador. Se um dos seus jogadores dissesse isso, p***a merda, você o teria lá na segunda-feira de manhã, não teria? 'O que você quer dizer com isso?'"
A frustração do lendário meia evidencia uma percepção de falta de responsabilização na estrutura atual, sugerindo que comentários desse tipo jamais teriam sido tolerados durante a era de Sir Alex Ferguson.
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Fernandes reflete sobre falhas familiares
Apesar do desejo de Scholes de que o capitão permanecesse em silêncio, Fernandes afirmou que o Manchester United está repetindo os mesmos erros que prejudicaram sua campanha anterior, enquanto o início da passagem permanente de Michael Carrick aconteceu de forma desastrosa.
O astro português fez uma análise detalhada das dificuldades da equipe em sua entrevista pós-jogo à TNT Sports. "Os mesmos erros que cometemos na temporada passada, em todo jogo fora de casa damos a bola demais para eles", disse. "Nos primeiros 20 minutos, o goleiro foi quem mais tocou na bola. Precisávamos pressionar mais, ser mais agressivos e, de novo, precisamos trabalhar nas bolas paradas e não sofrer esse tipo de gol."
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