Scholes não poupou críticas ao reagir à atuação desastrosa do Manchester United no fim de semana de abertura, concentrando-se especialmente nos comentários feitos por Fernandes após a partida. O capitão do Manchester United havia externado sua frustração após a derrota por 2 a 0, sugerindo que o time estava repetindo os mesmos erros que atrapalharam seu progresso ao longo da campanha anterior.

No entanto, Scholes, falando no 'The Good, The Bad and The Football' podcast, argumentou que as próprias atuações do capitão em campo não lhe davam autoridade para ser tão vocal na mídia após um resultado como esse.

Ao abordar as declarações do capitão, Scholes foi direto em sua resposta às queixas do meio-campista. "Eu teria interesse em saber o que (Fernandes) quer dizer com isso", disse Scholes. "Que erros foram esses? Eles estavam cedendo gols em bolas paradas? Especialmente quando você atua da maneira como ele atuou também, acho que provavelmente é melhor manter a boca fechada, porque ele também não teve sua melhor atuação, e houve vários deles assim."