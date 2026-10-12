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imago-sport-1082717503.jpgAnadolu Agency
Alvino Hanafi
Traduzido por

Caldeirão turco! Barcelona com campanha perfeita enfrenta o agressivo Galatasaray, que busca encerrar sua sequência de vitórias

Barcelona
Galatasaray
I. Gundogan
O. Buruk
Galatasaray x Barcelona
Liga dos Campeões

O Barcelona vai ao RAMS Park defender seus 100% de aproveitamento em todas as competições diante de um Galatasaray agressivo. Líder na Espanha, o time catalão espera uma recepção hostil em Istambul, enquanto os donos da casa buscam uma zebra histórica em competição europeia.

  • Barcelona busca a marca da décima vitória consecutiva

    O Barcelona vai a Istambul para enfrentar o Galatasaray na noite de terça-feira, pela segunda rodada da Champions League, em busca de manter o início perfeito na temporada 2026/27. A equipe de Hansi Flick soma oito vitórias consecutivas em La Liga e estreou na competição europeia com uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord.

    No entanto, o Barcelona terá pela frente um adversário motivado, que jogará diante da torcida apaixonada no RAMS Park.

    O técnico do Galatasaray, Okan Buruk, reconheceu o tamanho do desafio de sua equipe: “Vamos jogar contra uma das equipes em melhor fase do mundo neste momento.”

  • imago-sport-1066620281.jpgSven Simon

    Barcelona se prepara para desafio de pressão alta agressiva

    O elenco de Flick pode esperar forte pressão tática, já que os donos da casa confirmaram que pretendem atacar o Barcelona, em vez de se fechar em um bloco defensivo baixo. Os campeões turcos querem testar a saída de bola e a linha defensiva alta do Barcelona.

    “Não vamos apenas defender, também vamos atacar. Precisamos pensar nas duas coisas”, afirmou Buruk durante a preparação para a partida.

    “Onde quer que defendamos contra o adversário, precisamos fazer isso da melhor maneira possível. Seja na terceira zona, na segunda ou na primeira, precisamos pressionar com a maior intensidade possível.”

  • Lidando com o caldeirão turco e a motivação histórica

    O Barcelona tem um retrospecto favorável nos confrontos com o Galatasaray, mas os donos da casa se inspiram na famosa vitória por 2 a 1 sobre o clube catalão em novembro de 1994.

    Com os craques criativos Lamine Yamal, Pedri e Dani Olmo liderando o ataque, o Barcelona quer calar a torcida em Istambul logo no início.

    “É muito difícil vencer o Barcelona. Conseguimos uma vitória contra eles em 1994”, relembrou Buruk. “Um resultado positivo contra o Barcelona nos deixaria muito felizes.”

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  • FBL-EUR-C1-GALATASARAY-TRAININGAFP

    Ex-meio-campista Ilkay Gundogan aguarda reencontro

    O confronto também reserva um reencontro com o ex-meio-campista do Barcelona Ilkay Gundogan, que disputou 51 partidas pelo clube catalão em 2023/24 antes de se transferir para a Turquia.

    Apesar da atenção da imprensa em torno do papel de Gundogan, o Galatasaray confirmou que o veterano segue totalmente concentrado em enfrentar seu ex-clube.

    O Barcelona buscará conquistar os três pontos em Istambul antes de voltar aos compromissos nacionais.

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