Anadolu Agency
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Caldeirão turco! Barcelona com campanha perfeita enfrenta o agressivo Galatasaray, que busca encerrar sua sequência de vitórias
Barcelona busca a marca da décima vitória consecutiva
O Barcelona vai a Istambul para enfrentar o Galatasaray na noite de terça-feira, pela segunda rodada da Champions League, em busca de manter o início perfeito na temporada 2026/27. A equipe de Hansi Flick soma oito vitórias consecutivas em La Liga e estreou na competição europeia com uma vitória por 5 a 1 sobre o Feyenoord.
No entanto, o Barcelona terá pela frente um adversário motivado, que jogará diante da torcida apaixonada no RAMS Park.
O técnico do Galatasaray, Okan Buruk, reconheceu o tamanho do desafio de sua equipe: “Vamos jogar contra uma das equipes em melhor fase do mundo neste momento.”
- Sven Simon
Barcelona se prepara para desafio de pressão alta agressiva
O elenco de Flick pode esperar forte pressão tática, já que os donos da casa confirmaram que pretendem atacar o Barcelona, em vez de se fechar em um bloco defensivo baixo. Os campeões turcos querem testar a saída de bola e a linha defensiva alta do Barcelona.
“Não vamos apenas defender, também vamos atacar. Precisamos pensar nas duas coisas”, afirmou Buruk durante a preparação para a partida.
“Onde quer que defendamos contra o adversário, precisamos fazer isso da melhor maneira possível. Seja na terceira zona, na segunda ou na primeira, precisamos pressionar com a maior intensidade possível.”
Lidando com o caldeirão turco e a motivação histórica
O Barcelona tem um retrospecto favorável nos confrontos com o Galatasaray, mas os donos da casa se inspiram na famosa vitória por 2 a 1 sobre o clube catalão em novembro de 1994.
Com os craques criativos Lamine Yamal, Pedri e Dani Olmo liderando o ataque, o Barcelona quer calar a torcida em Istambul logo no início.
“É muito difícil vencer o Barcelona. Conseguimos uma vitória contra eles em 1994”, relembrou Buruk. “Um resultado positivo contra o Barcelona nos deixaria muito felizes.”
- AFP
Ex-meio-campista Ilkay Gundogan aguarda reencontro
O confronto também reserva um reencontro com o ex-meio-campista do Barcelona Ilkay Gundogan, que disputou 51 partidas pelo clube catalão em 2023/24 antes de se transferir para a Turquia.
Apesar da atenção da imprensa em torno do papel de Gundogan, o Galatasaray confirmou que o veterano segue totalmente concentrado em enfrentar seu ex-clube.
O Barcelona buscará conquistar os três pontos em Istambul antes de voltar aos compromissos nacionais.
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