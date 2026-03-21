Calafiori: “Blessin, no Genoa, me chamava de ‘italian bastard’; na Roma de Mourinho, fui cortado do elenco por meio de uma mensagem de texto”

"Minha autoestima estava por terra. Voltei para a Roma e soube por uma mensagem de texto que estava fora do elenco. Eu me perguntava se meu destino seria nas divisões inferiores, mas mantive a confiança: nunca sonhei em ser um jogador comum, queria me esforçar para chegar onde estou agora".





"Alguma vez me senti incompreendido na Série A? Com a Roma e o Genoa não deu certo, mas aceitei isso porque era realmente muito jovem. A escolha de recomeçar no Basileia foi perfeita; assim que cheguei lá, percebi que era o lugar certo para mim: os companheiros não se viam fora do campo, na cidade havia pouco o que fazer. Era o ambiente ideal para encontrar continuidade e amadurecer rapidamente".



