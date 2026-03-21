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Calafiori: “Blessin, no Genoa, me chamava de ‘italian bastard’; na Roma de Mourinho, fui cortado do elenco por meio de uma mensagem de texto”

O zagueiro do Arsenal relembra seu passado na Itália e seu renascimento na Suíça antes de ser contratado pelo Bologna.

Riccardo Calafiori relembra seu passado na Itália.


O zagueiro do Arsenal declarou em entrevista à SportWeek, a revista semanal que chega às bancas no sábado junto com a Gazzetta dello Sport: “Mourinho, na Roma, postou um vídeo enquanto analisava meu perfil no computador e, poucos meses depois, após a derrota por 6 a 1 para o Bodo, me considerou inadequado para o nível do time? Absurdo. Eu tinha desligado o celular por umas duas horas e, quando liguei, tinha 300 notificações para ler. As pessoas estavam me mandando o vídeo com minhas estatísticas publicado pelo Mou. Eu estava muito feliz, mas provavelmente o decepcionei e, depois do Bodo, tudo mudou. Tinha que ser assim, foi um golpe duro, mas me ajudou a crescer”.


  • EM PRÉSTAMO AO GENOA

    "Federico Marchetti contou à Gazzetta que, no Genoa, o técnico Blessin me tratava mal e me chamava de 'italian bastard'? Eu sempre tendo a justificar o comportamento dos outros e, com certeza, cometi algum erro. Mesmo depois de tantos anos, porém, não tenho uma boa impressão dele. O Genoa foi rebaixado e nós brigamos: acho que, mesmo que ele tivesse me colocado para jogar um pouco mais, minha carreira não teria mudado."


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  • RENASCIDO NA SUÍÇA

    "Minha autoestima estava por terra. Voltei para a Roma e soube por uma mensagem de texto que estava fora do elenco. Eu me perguntava se meu destino seria nas divisões inferiores, mas mantive a confiança: nunca sonhei em ser um jogador comum, queria me esforçar para chegar onde estou agora".


    "Alguma vez me senti incompreendido na Série A? Com a Roma e o Genoa não deu certo, mas aceitei isso porque era realmente muito jovem. A escolha de recomeçar no Basileia foi perfeita; assim que cheguei lá, percebi que era o lugar certo para mim: os companheiros não se viam fora do campo, na cidade havia pouco o que fazer. Era o ambiente ideal para encontrar continuidade e amadurecer rapidamente".


  • REVANCHE EM BOLONHA

    "De volta à Itália, acho que me redimi com o Bologna. Vontade de voltar no tempo? As coisas boas têm um começo e um fim. Sou viciado nas sensações que senti naquele ano e adoraria revivê-las. Mas, com lucidez, entendo que é mais bonito guardar essa lembrança exatamente como ela é: perfeita. Devo muito ao Thiago Motta: ele, o Spalletti e o Arteta me transformaram".