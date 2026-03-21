Calafiori: “Blessin, no Genoa, me chamava de ‘italian bastard’; na Roma de Mourinho, fui cortado do elenco por meio de uma mensagem de texto”

Riccardo Calafiori relembra seu passado na Itália.
O zagueiro do Arsenal declarou em entrevista à SportWeek, a revista semanal que chega às bancas no sábado junto com a Gazzetta dello Sport: “Mourinho, na Roma, postou um vídeo enquanto analisava meu perfil no computador e, poucos meses depois, após a derrota por 6 a 1 para o Bodo, me considerou inadequado para o nível do time? Absurdo. Eu tinha desligado o celular por umas duas horas e, quando liguei, tinha 300 notificações para ler. As pessoas estavam me mandando o vídeo com minhas estatísticas publicado pelo Mou. Eu estava muito feliz, mas provavelmente o decepcionei e, depois do Bodo, tudo mudou. Tinha que ser assim, foi um golpe duro, mas me ajudou a crescer”.