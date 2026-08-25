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"Cala a boca, seja inteligente": Julian Alvarez é detonado como "idiota" por saga de transferência para o Atlético de Madrid enquanto o Arsenal mira uma investida de £ 50 milhões
Dugarry detona a conduta de Alvarez
Alvarez foi chamado de 'idiota' após suas tentativas de grande repercussão para forçar uma transferência do Atletico Madrid para o Barcelona neste verão. O internacional argentino, que tornou público o seu desejo de se juntar ao gigante catalão durante a Copa do Mundo, viu sua relação com os Colchoneros se deteriorar rapidamente.
O campeão da Copa do Mundo com a França Dugarry esteve entre os críticos mais vocais da estratégia do jogador de 26 anos, questionando tanto seu profissionalismo quanto os conselhos vindos de seus representantes.
Dugarry disse à RMC: "O jogador e seu entorno são idiotas. Como você pode declarar 'quero deixar o clube'? Ele é estúpido ou o quê? A melhor forma de sair não é fazer isso. Fique quieto, seja modesto, seja inteligente na sua comunicação. Você não viu o que aconteceu com Griezmann? Não conhece sua diretoria? Não conhece seus torcedores? Um jogador que quer sair deve ter permissão para sair."
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Torcedores se voltam contra o argentino
A situação chegou a um ponto de ruptura durante o recente empate do Atletico por 2 a 2 com o Villarreal, no Riyadh Air Metropolitano. Alvarez, que anteriormente desfrutava de uma forte ligação com os torcedores, foi recebido com um coro de vaias e hostilidade da torcida da casa.
Relatos sugerem que o Atletico Madrid se encontra em uma situação complicada, já que a maioria dos torcedores do clube hostilizou o argentino antes, durante e depois da partida. O atacante foi inclusive orientado pelo clube a seguir sozinho diretamente para o túnel dos vestiários após o apito final, para evitar mais confrontos com as arquibancadas.
Arsenal surge como rota de fuga
Enquanto Alvarez segue decidido a se transferir para o Camp Nou, o Atlético de Madrid tem se mantido firme na recusa em vender para um rival direto de La Liga. No entanto, o clube teria aberto a porta para uma mudança para a Premier League, com o Arsenal surgindo como o principal interessado.
O Arsenal está atualmente no mercado em busca de reforços para o ataque, e a possível saída de Gabriel Martinelli poderia fornecer os recursos financeiros e o espaço no elenco necessários para viabilizar um acordo pelo argentino. Apesar dos flertes públicos do atacante com o Barcelona, que incluíram curtidas em postagens nas redes sociais em que aparecia com a camisa blaugrana, o Arsenal segue esperançoso de que um retorno à Premier League o atraia.
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Impasse continua enquanto o prazo final se aproxima
À medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, e o CEO Miguel Angel Gil seguem firmes em suas "linhas vermelhas". O clube está insatisfeito porque Alvarez sente que eles não cumpriram uma promessa feita em fevereiro sobre sua saída, mas não vai se deixar pressionar a fazer um acordo por um preço abaixo do mercado com o Barcelona.
O time de Hansi Flick segue monitorando a situação de perto, na esperança de que a insistência do jogador eventualmente force o Atlético a suavizar sua posição. No entanto, a realidade financeira em Madri significa que uma venda para o Arsenal pode ser a única solução viável para todas as partes envolvidas.
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