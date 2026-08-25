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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Traduzido por

"Cala a boca, seja inteligente": Julian Alvarez é detonado como "idiota" por saga de transferência para o Atlético de Madrid enquanto o Arsenal mira uma investida de £ 50 milhões

J. Alvarez
Atlético de Madrid
La Liga
Barcelona
Arsenal
C. Dugarry

Julián Alvarez se vê no centro de uma forte tempestade na capital espanhola depois que suas tentativas públicas de forçar uma saída do Atlético de Madrid saíram espetacularmente pela culatra. O atacante argentino, antes um favorito da torcida, agora enfrenta fortes críticas por sua conduta, enquanto o gigante da Premier League Arsenal acompanha a situação com interesse.

  • Dugarry detona a conduta de Alvarez

    Alvarez foi chamado de 'idiota' após suas tentativas de grande repercussão para forçar uma transferência do Atletico Madrid para o Barcelona neste verão. O internacional argentino, que tornou público o seu desejo de se juntar ao gigante catalão durante a Copa do Mundo, viu sua relação com os Colchoneros se deteriorar rapidamente.

    O campeão da Copa do Mundo com a França Dugarry esteve entre os críticos mais vocais da estratégia do jogador de 26 anos, questionando tanto seu profissionalismo quanto os conselhos vindos de seus representantes.

    Dugarry disse à RMC: "O jogador e seu entorno são idiotas. Como você pode declarar 'quero deixar o clube'? Ele é estúpido ou o quê? A melhor forma de sair não é fazer isso. Fique quieto, seja modesto, seja inteligente na sua comunicação. Você não viu o que aconteceu com Griezmann? Não conhece sua diretoria? Não conhece seus torcedores? Um jogador que quer sair deve ter permissão para sair."

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Torcedores se voltam contra o argentino

    A situação chegou a um ponto de ruptura durante o recente empate do Atletico por 2 a 2 com o Villarreal, no Riyadh Air Metropolitano. Alvarez, que anteriormente desfrutava de uma forte ligação com os torcedores, foi recebido com um coro de vaias e hostilidade da torcida da casa.

    Relatos sugerem que o Atletico Madrid se encontra em uma situação complicada, já que a maioria dos torcedores do clube hostilizou o argentino antes, durante e depois da partida. O atacante foi inclusive orientado pelo clube a seguir sozinho diretamente para o túnel dos vestiários após o apito final, para evitar mais confrontos com as arquibancadas.

  • Arsenal surge como rota de fuga

    Enquanto Alvarez segue decidido a se transferir para o Camp Nou, o Atlético de Madrid tem se mantido firme na recusa em vender para um rival direto de La Liga. No entanto, o clube teria aberto a porta para uma mudança para a Premier League, com o Arsenal surgindo como o principal interessado.

    O Arsenal está atualmente no mercado em busca de reforços para o ataque, e a possível saída de Gabriel Martinelli poderia fornecer os recursos financeiros e o espaço no elenco necessários para viabilizar um acordo pelo argentino. Apesar dos flertes públicos do atacante com o Barcelona, que incluíram curtidas em postagens nas redes sociais em que aparecia com a camisa blaugrana, o Arsenal segue esperançoso de que um retorno à Premier League o atraia.

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  • Hansi FlickGetty Images

    Impasse continua enquanto o prazo final se aproxima

    À medida que o prazo final da janela de transferências se aproxima, o presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, e o CEO Miguel Angel Gil seguem firmes em suas "linhas vermelhas". O clube está insatisfeito porque Alvarez sente que eles não cumpriram uma promessa feita em fevereiro sobre sua saída, mas não vai se deixar pressionar a fazer um acordo por um preço abaixo do mercado com o Barcelona.

    O time de Hansi Flick segue monitorando a situação de perto, na esperança de que a insistência do jogador eventualmente force o Atlético a suavizar sua posição. No entanto, a realidade financeira em Madri significa que uma venda para o Arsenal pode ser a única solução viável para todas as partes envolvidas.