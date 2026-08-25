Alvarez foi chamado de 'idiota' após suas tentativas de grande repercussão para forçar uma transferência do Atletico Madrid para o Barcelona neste verão. O internacional argentino, que tornou público o seu desejo de se juntar ao gigante catalão durante a Copa do Mundo, viu sua relação com os Colchoneros se deteriorar rapidamente.

O campeão da Copa do Mundo com a França Dugarry esteve entre os críticos mais vocais da estratégia do jogador de 26 anos, questionando tanto seu profissionalismo quanto os conselhos vindos de seus representantes.

Dugarry disse à RMC: "O jogador e seu entorno são idiotas. Como você pode declarar 'quero deixar o clube'? Ele é estúpido ou o quê? A melhor forma de sair não é fazer isso. Fique quieto, seja modesto, seja inteligente na sua comunicação. Você não viu o que aconteceu com Griezmann? Não conhece sua diretoria? Não conhece seus torcedores? Um jogador que quer sair deve ter permissão para sair."