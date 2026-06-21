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“Cala a boca, porra!” - Gary Lineker rebate a brincadeira de Micah Richards, que o chamou de “traidor”, quando o ex-apresentador do Match of the Day se junta ao painel da ITV na Copa do Mundo de 2026
Veteranos da televisão trocam farpas em Nova York
A parceria de longa data entre Lineker e Richards tomou um rumo hilário neste fim de semana, quando os dois entraram em conflito por causa da aparição surpresa de Lineker na ITV.
Tendo sido uma figura central da cobertura esportiva da BBC por 26 anos, a presença de Lineker no estúdio rival causou bastante agitação tanto entre os fãs quanto entre seus ex-colegas.
Richards, que continua fazendo parte da equipe de comentaristas da BBC para a Copa do Mundo de 2026, não perdeu a oportunidade de tirar sarro de seu coapresentador do programa “The Rest is Football”. A brincadeira chegou ao auge durante um segmento do programa digital deles, quando Richards tentou, em tom de brincadeira, usurpar o papel tradicional de Lineker como apresentador principal.
A resposta contundente de Lineker às acusações de “traidor”
A conversa começou com Richards abrindo sua transmissão digital dizendo: “Olá e sejam bem-vindos ao ‘Rest is Football’ comigo.” Lineker não perdeu tempo e interveio, interrompendo o ex-zagueiro do Manchester City ao gritar: “Ei, ei, ei, ei, Micah, esse é o meu trabalho.” Richards ironizou a situação, rindo ao responder: “Viu, não é legal, né? Você é um traidor de verdade! 26 anos de sangue, suor e lágrimas pela BBC, e aí você vai para o time rival!”
Lineker, claramente divertido com a acusação, demonstrou seu instinto de veterano da televisão ao mostrar desdém pela discussão. O apresentador de 65 anos simplesmente desligou a conexão de vídeo com Richards, que estava gravando de Manchester, antes de mandá-lo “calar a boca, porra”. O momento foi compartilhado posteriormente nas redes sociais, destacando a relação descontraída entre os dois comentaristas, apesar da mudança de emissora.
Críticas sutis à cobertura da BBC
Embora a troca de piadas com Richards tenha sido feita com o objetivo de arrancar risadas, a mudança de Lineker para a ITV permitiu que ele fizesse uma crítica mais direta aos seus antigos empregadores. Ele tem se manifestado abertamente sobre sua preferência pela transmissão ao vivo no local, contrastando seu papel atual em Nova York com a decisão da BBC de realizar grande parte da cobertura do início do torneio a partir de Salford.
Durante sua apresentação na ITV, Lineker fez questão de elogiar a produção ao vivo. “Tenho apresentado um programa diário para a Netflix, estamos na Times Square. Mas eu queria muito vir ver o seu estúdio, porque acho que é absolutamente incrível e posso confirmar que é real”, observou ele. Isso vem na sequência de seus comentários anteriores, em maio, quando criticou a configuração do “green box” em Salford, preferindo a atmosfera de estar no centro do torneio.
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A ITV enfrenta seus próprios desafios
Apesar dos elogios de Lineker à produção da ITV, a emissora rival não teve uma trajetória totalmente tranquila nos Estados Unidos. Enquanto a BBC permaneceu a salvo em Manchester, a equipe da ITV no Brooklyn enfrentou condições climáticas adversas e reclamações locais por barulho que ameaçaram atrapalhar sua cobertura ao vivo.
Recentemente, ventos fortes forçaram a apresentadora Laura Woods e seus convidados a abandonar o estúdio ao ar livre e buscar abrigo em um local fechado durante a partida entre Suíça e Bósnia e Herzegovina. Além disso, a produção teria enfrentado dificuldades com o barulho proveniente de festas barulhentas na cobertura de um hotel vizinho, comprovando que, embora estar no local ofereça um cenário “real”, isso também traz dores de cabeça logísticas imprevisíveis.