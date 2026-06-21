A parceria de longa data entre Lineker e Richards tomou um rumo hilário neste fim de semana, quando os dois entraram em conflito por causa da aparição surpresa de Lineker na ITV.

Tendo sido uma figura central da cobertura esportiva da BBC por 26 anos, a presença de Lineker no estúdio rival causou bastante agitação tanto entre os fãs quanto entre seus ex-colegas.

Richards, que continua fazendo parte da equipe de comentaristas da BBC para a Copa do Mundo de 2026, não perdeu a oportunidade de tirar sarro de seu coapresentador do programa “The Rest is Football”. A brincadeira chegou ao auge durante um segmento do programa digital deles, quando Richards tentou, em tom de brincadeira, usurpar o papel tradicional de Lineker como apresentador principal.



