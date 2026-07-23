À margem do evento, Cairo respondeu às perguntas dos jornalistas presentes e não poupou farpas aos protagonistas do dia de hoje: "Confirmo a minha estima por Malagò, é uma pessoa capaz que pode fazer muito bem. Maldini e Leonardo causaram-me uma ótima impressão, mas é preciso fazer as coisas mais depressa.Como em qualquer atividade, os primeiros cem dias são decisivos. Os tempos têm de ser mais curtos. Herdar uma situação negativa é quase melhor, eu fi-lo em empresas quase falidas. Em cem dias, o que podem fazer? Mudar as regras para desenvolver os talentos, falar de investimentos. Gostaria mais de falar de um programa daqui a dois ou quatro anos".