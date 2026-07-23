O presidente do Torino, Urbano Cairo, está entre os dirigentes dos clubes da Serie A que participaram na Assembleia da Liga realizada hoje em Milão, durante a qual o novo número um da FIGC, Giovanni Malagò, o novo diretor técnico da Itália, Paolo Maldini, e o seu consultor, Leonardo, apresentaram o seu plano de relançamento do futebol italiano.
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Cairo, duro ataque a Maldini: "São demasiados 8-10 para refundar, não estamos na União Soviética. Malagò que siga o exemplo de Tavecchio, ele contratou Conte como selecionador"
É preciso despachar-se.
À margem do evento, Cairo respondeu às perguntas dos jornalistas presentes e não poupou farpas aos protagonistas do dia de hoje: "Confirmo a minha estima por Malagò, é uma pessoa capaz que pode fazer muito bem. Maldini e Leonardo causaram-me uma ótima impressão, mas é preciso fazer as coisas mais depressa.Como em qualquer atividade, os primeiros cem dias são decisivos. Os tempos têm de ser mais curtos. Herdar uma situação negativa é quase melhor, eu fi-lo em empresas quase falidas. Em cem dias, o que podem fazer? Mudar as regras para desenvolver os talentos, falar de investimentos. Gostaria mais de falar de um programa daqui a dois ou quatro anos".
CONTE? HÁ UMA EMERGÊNCIA IMEDIATA
A investida de Urbano Cairo completou-se com uma referência bastante clara ao passado: “O longo prazo, como dizia algum economista, é demasiado longo. É preciso acelerar. Não foram feitos nomes. Em 2014 foi eleito Tavecchio, que por causa de alguma gafe começou em desvantagem, mas depois a escolha de Conte deu-lhe grande impulso. Malagò tem de estar atento porque as escolhas pesam sobre o presidente. Conte? Não sou eu que decido. Há uma emergência imediata, não de oito-dez anos, nem na União Soviética são permitidos estes prazos”.
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