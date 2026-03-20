Cagliari x Napoli: todos os olhos voltados para Adopo: para onde ele pode ir no meio do ano

Entre os prováveis titulares da equipe de Pisacane, vale a pena ficar de olho em Michel Adopo, meio-campista nascido em 2000, de quem o técnico nunca abre mão: sempre em campo, quase sempre titular nesta que está sendo uma das melhores temporadas do jogador francês. Os números (e os dados) falam por si: o ex-jogador da Atalanta recuperou 135 bolas neste campeonato, ninguém fez melhor do que ele entre os jogadores do Cagliari e apenas quatro estão à sua frente em recuperações de posse na Série A (Modric, Ramadani, Matic e Cristante). E não é só isso: Adopo também é o jogador do Cagliari com mais chutes a gol, 10, assim como Sebastiano Esposito (atacante). E justamente Esposito, entre os jogadores do elenco, é o único que deu mais passes no campo adversário do que Adopo (435), e apenas Obert tem mais interceptações do que o francês.



