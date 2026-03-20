Última rodada do campeonato antes da pausa para os jogos das seleções, fundamental para a Itália, que está disputando a classificação para a próxima Copa do Mundo, a ser realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, de 11 de junho a 19 de julho. A 30ª rodada da Série A começa com o confronto entre Cagliari e Napoli, marcado para hoje às 18h30 no Unipol Domus: de um lado, os rossoblù disputam a permanência na divisão; do outro, a equipe de Conte está em terceiro lugar, a nove pontos do líder Inter e a um ponto do segundo colocado, o Milan.
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Cagliari x Napoli: todos os olhos voltados para Adopo: para onde ele pode ir no meio do ano
OS NÚMEROS DE ADOPO NO CAGLIARI
Entre os prováveis titulares da equipe de Pisacane, vale a pena ficar de olho em Michel Adopo, meio-campista nascido em 2000, de quem o técnico nunca abre mão: sempre em campo, quase sempre titular nesta que está sendo uma das melhores temporadas do jogador francês. Os números (e os dados) falam por si: o ex-jogador da Atalanta recuperou 135 bolas neste campeonato, ninguém fez melhor do que ele entre os jogadores do Cagliari e apenas quatro estão à sua frente em recuperações de posse na Série A (Modric, Ramadani, Matic e Cristante). E não é só isso: Adopo também é o jogador do Cagliari com mais chutes a gol, 10, assim como Sebastiano Esposito (atacante). E justamente Esposito, entre os jogadores do elenco, é o único que deu mais passes no campo adversário do que Adopo (435), e apenas Obert tem mais interceptações do que o francês.
O FUTURO DA ADOPO
O Cagliari sempre acreditou nas qualidades do jogador, que chegou no verão de 2024 vindo da Atalanta por empréstimo com opção de compra: no final da temporada, os rossoblù decidiram contratar Adopo em definitivo por 4 milhões de euros, colocando nas mãos de Pisacane um meio-campista físico e versátil, que, se necessário, também pode atuar como zagueiro central — uma posição que já ocupou na época do Torino, por iniciativa de Ivan Juric. Adopo tem contrato com o Cagliari até 2029; nos últimos meses, ele tem sido acompanhado por alguns clubes estrangeiros e não está descartada a possibilidade de ele sair no verão, caso cheguem propostas consideradas importantes.