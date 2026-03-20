Cagliari x Napoli, notas do CM: McTominay, o herói da partida. De Bruyne, muito altruísta

O Napoli vence o Cagliari por 1 a 0 fora de casa.
A seguir, todas as notas da partida.
O Napoli vence o Cagliari por 1 a 0 fora de casa.
A seguir, todas as notas da partida.
Caprile 5,5: manteve o jogo equilibrado ao defender um chute de Politano, fez algumas boas defesas, mas tem parte da culpa pelo gol sofrido.
Rodriguez 5,5: algumas boas intervenções, mas é ultrapassado com demasiada facilidade. Pouco reativo no gol do adversário.
(a partir dos 39’ do segundo tempo, Raterink s.v).
Dossena 6: junto com Mina, forma uma barreira para conter o único atacante dos visitantes
Mina 6: como sempre, é difícil passar por ele. Marca Holjund de perto com frequência.
Zé Pedro 5,5: algumas boas intervenções defensivas, mas a bola passa com muita frequência por sua zona. Deve ser revisto na ocasião do gol.
(a partir dos 28’ do segundo tempo, Mendy 6: entra e se mostra imediatamente perigoso)
Sulemana 5,5: muitas indecisões contra uma equipe muito mais técnica.
Gaetano 6: mantém o meio-campo à tona.
Adopo 5: tenta dar o tom, mas é dominado pelo meio-campo napolitano)
(a partir dos 28’ do segundo tempo, Deiola 6: dá ordem ao setor)
Palestra 5,5: marcado de perto por Conte, suas incursões são raras.
Folorunsho 5,5: mostra a garra de sempre, mas isso não basta.
(a partir dos 20’ do segundo tempo, Kilicsoy 5: sua entrada quase nem foi notada).
Esposito 6: as melhores oportunidades surgiram dos seus pés.
(a partir dos 39’ do segundo tempo, Trepy s.v.).
Técnico Pisacane 5: boa fase defensiva, mas para não cair é preciso também atacar e tentar marcar.
Milinkovic Savic 6: sua atuação se limitou a algumas saídas para a área. Um mero espectador.
Olivera 6: junto com Gutierrez, ele marca Palestra, mas tem mais dificuldades do que o companheiro.
Buongiorno 6: usa a força física quando necessário.
Beukema 6,5: atento, limita as incursões dos adversários. Hoje, imbatível.
Gutierrez 6,5: excelente na marcação sobre Palestra.
Lobotka 5,5: não consegue fazer a equipe funcionar como sabe. Erra muitos passes e se deixa afetar por um cartão amarelo recebido muito cedo.
(a partir dos 10’ do segundo tempo, Alisson Santos 5,5: entra, faz algumas jogadas de drible e depois desaparece)
Gilmour 6,5: limpo e organizado. Hoje, ele é o metronomo do meio-campo azul.
(a partir dos 31’ do segundo tempo, Anguissa s.v).
Politano 6,5: algumas boas incursões na área adversária. Não consegue marcar apenas graças a Caprile.
(a partir dos 31’ do segundo tempo, Spinazzola 6,5: no final, salva uma situação realmente perigosa)
De Bruyne 6,5: partida elegante, embora muitas vezes pecasse por excesso de altruísmo.
McTominay 6,5: marca o gol da vantagem quase por acaso, depois joga com inteligência.
Hojlund 5,5: excelente na combinação com os companheiros, mas nunca perigoso na área de Caprile. Desperdiçou as únicas chances que teve.
Técnico Conte 6: leva para casa três pontos importantes para a disputa da Champions, embora a partida devesse ter sido encerrada para não correr riscos.