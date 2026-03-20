Cagliari x Napoli, notas do CM: McTominay, o herói da partida. De Bruyne, muito altruísta

Caprile 5,5: manteve o jogo equilibrado ao defender um chute de Politano, fez algumas boas defesas, mas tem parte da culpa pelo gol sofrido.

Rodriguez 5,5: algumas boas intervenções, mas é ultrapassado com demasiada facilidade. Pouco reativo no gol do adversário.

(a partir dos 39’ do segundo tempo, Raterink s.v).

Dossena 6: junto com Mina, forma uma barreira para conter o único atacante dos visitantes

Mina 6: como sempre, é difícil passar por ele. Marca Holjund de perto com frequência.

Zé Pedro 5,5: algumas boas intervenções defensivas, mas a bola passa com muita frequência por sua zona. Deve ser revisto na ocasião do gol.

(a partir dos 28’ do segundo tempo, Mendy 6: entra e se mostra imediatamente perigoso)

Sulemana 5,5: muitas indecisões contra uma equipe muito mais técnica.

Gaetano 6: mantém o meio-campo à tona.

Adopo 5: tenta dar o tom, mas é dominado pelo meio-campo napolitano)

(a partir dos 28’ do segundo tempo, Deiola 6: dá ordem ao setor)

Palestra 5,5: marcado de perto por Conte, suas incursões são raras.

Folorunsho 5,5: mostra a garra de sempre, mas isso não basta.

(a partir dos 20’ do segundo tempo, Kilicsoy 5: sua entrada quase nem foi notada).

Esposito 6: as melhores oportunidades surgiram dos seus pés.

(a partir dos 39’ do segundo tempo, Trepy s.v.).





Técnico Pisacane 5: boa fase defensiva, mas para não cair é preciso também atacar e tentar marcar.