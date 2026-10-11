Caprile 6,5: A Juventus não cria grandes perigos, mas, quando chega à área, ele está sempre pronto para sair do gol e fazer defesas importantes. No segundo tempo, nada pode fazer no gol de Kolo Muani e é salvo pelo travessão, mas segue atento e, em pelo menos duas ocasiões, faz defesas espetaculares para impedir gols de Kolo Muani e Zhegrova.





Ze Pedro 5,5: Faz um primeiro tempo de boa cobertura, mas perde o posicionamento na etapa final e é driblado com frequência excessiva por Alajbegovic e até por Cambiaso.





Mina 7: Se o técnico adversário reclama com você no intervalo pelo tratamento duro dado aos seus atacantes, é sinal de que você está fazendo bem o seu trabalho. E, se a isso se somam desarmes precisos, o quadro está completo.





Rodriguez 6: Erra uma única vez, quando aborda Nico Gonzalez sem fechar o espaço, é driblado e o derruba. Recebe um cartão amarelo que leva Pisacane a substituí-lo.

(a partir dos 46' Deiola 5,5: Ele também comete uma falta para amarelo em seu maior erro contra Kolo Muani, mas depois mantém bem o posicionamento e é fundamental em várias ocasiões, sobretudo ao impedir Woltemade de marcar)





Obert 5,5: Anula Conceicao, mas as investidas de Zhegrova começam a lhe causar dificuldades no segundo tempo. Seu erro mais grave é não perceber a movimentação de Kolo Muani que resulta no empate por 1 a 1.

(a partir dos 84' Fazzini sem nota)





Adopo 6,5: Desarma e puxa o ataque, cria e, acima de tudo, não para nunca. Vai muito bem nos duelos individuais contra os meias criativos da Juventus e, sempre que pode, faz passes em profundidade. Valioso.





Winks 6: o chute da entrada da área que assusta Vicario é o lance de destaque de sua partida, na qual, curiosamente, erra bem mais passes do que nos acostumou a ver até agora.





Romano 6,5: personalidade, calma com a bola nos pés, sempre oferece uma opção de passe aos companheiros e ainda corre muito para ajudar pelos lados do campo.





Massolin 6: estreia positiva como titular para o ex-jogador do Modena, que aparece pouco no ataque, mas corre muito e contribui de forma consistente para a equipe.

(a partir dos 60' Fadera 6: foi mais perigoso nas poucas jogadas de contra-ataque desde que entrou em campo do que útil na defesa)





Maldini 7: Retoma de onde parou e abre o placar em uma partida disputada com uma jogada característica. Mostra muita frieza diante de Vicario e quase dá também uma assistência perfeita para Winks. Quando o Cagliari cria, a jogada sempre passa por ele. O quarto gol consecutivo é uma recompensa por sua evolução

(a partir dos 69' Sugawara 6: Disciplinado, atento, raramente é driblado. É verdade que, com ele em campo no lugar de Maldini, o Cagliari recua bastante suas linhas).





Mendy 6,5: Certamente não chama a atenção, mas suas jogadas são mais úteis do que parecem. A bola que escora para Maldini enquanto protege a posse é só a ponta do iceberg. Faz a equipe avançar, segura a bola nos contra-ataques e sempre oferece à defesa a opção do passe longo

(a partir dos 69' Nzola 5,5: Tem dificuldades para fazer o que Mendy vinha fazendo melhor. Na prática, desde sua entrada, o Cagliari não consegue mais sair da própria área, porque sua falta de movimentação permite que Lucumì e Bremer antecipem todas as suas jogadas).





Téc. Pisacane 6: Consegue neutralizar a Juventus por mais de 70 minutos. Depois, as substituições e o desgaste físico de seus jogadores o obrigam a mudar, e quem entra recua demais, cedendo à Juventus duas chances: uma fatal e outra em que ele tem Kolo Muani a agradecer. Seu Cagliari, de todo modo, é muito sólido e voltou a demonstrar isso. Também é expulso na confusão final com Spalletti.