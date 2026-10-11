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Cagliari x Juventus, as notas do CM: Maldini sem freios. Kolo Muani desencanta, mas depois erra de novo. Woltemade invisível
NOTAS DO CAGLIARI
Caprile 6,5: A Juventus não cria grandes perigos, mas, quando chega à área, ele está sempre pronto para sair do gol e fazer defesas importantes. No segundo tempo, nada pode fazer no gol de Kolo Muani e é salvo pelo travessão, mas segue atento e, em pelo menos duas ocasiões, faz defesas espetaculares para impedir gols de Kolo Muani e Zhegrova.
Ze Pedro 5,5: Faz um primeiro tempo de boa cobertura, mas perde o posicionamento na etapa final e é driblado com frequência excessiva por Alajbegovic e até por Cambiaso.
Mina 7: Se o técnico adversário reclama com você no intervalo pelo tratamento duro dado aos seus atacantes, é sinal de que você está fazendo bem o seu trabalho. E, se a isso se somam desarmes precisos, o quadro está completo.
Rodriguez 6: Erra uma única vez, quando aborda Nico Gonzalez sem fechar o espaço, é driblado e o derruba. Recebe um cartão amarelo que leva Pisacane a substituí-lo.
(a partir dos 46' Deiola 5,5: Ele também comete uma falta para amarelo em seu maior erro contra Kolo Muani, mas depois mantém bem o posicionamento e é fundamental em várias ocasiões, sobretudo ao impedir Woltemade de marcar)
Obert 5,5: Anula Conceicao, mas as investidas de Zhegrova começam a lhe causar dificuldades no segundo tempo. Seu erro mais grave é não perceber a movimentação de Kolo Muani que resulta no empate por 1 a 1.
(a partir dos 84' Fazzini sem nota)
Adopo 6,5: Desarma e puxa o ataque, cria e, acima de tudo, não para nunca. Vai muito bem nos duelos individuais contra os meias criativos da Juventus e, sempre que pode, faz passes em profundidade. Valioso.
Winks 6: o chute da entrada da área que assusta Vicario é o lance de destaque de sua partida, na qual, curiosamente, erra bem mais passes do que nos acostumou a ver até agora.
Romano 6,5: personalidade, calma com a bola nos pés, sempre oferece uma opção de passe aos companheiros e ainda corre muito para ajudar pelos lados do campo.
Massolin 6: estreia positiva como titular para o ex-jogador do Modena, que aparece pouco no ataque, mas corre muito e contribui de forma consistente para a equipe.
(a partir dos 60' Fadera 6: foi mais perigoso nas poucas jogadas de contra-ataque desde que entrou em campo do que útil na defesa)
Maldini 7: Retoma de onde parou e abre o placar em uma partida disputada com uma jogada característica. Mostra muita frieza diante de Vicario e quase dá também uma assistência perfeita para Winks. Quando o Cagliari cria, a jogada sempre passa por ele. O quarto gol consecutivo é uma recompensa por sua evolução
(a partir dos 69' Sugawara 6: Disciplinado, atento, raramente é driblado. É verdade que, com ele em campo no lugar de Maldini, o Cagliari recua bastante suas linhas).
Mendy 6,5: Certamente não chama a atenção, mas suas jogadas são mais úteis do que parecem. A bola que escora para Maldini enquanto protege a posse é só a ponta do iceberg. Faz a equipe avançar, segura a bola nos contra-ataques e sempre oferece à defesa a opção do passe longo
(a partir dos 69' Nzola 5,5: Tem dificuldades para fazer o que Mendy vinha fazendo melhor. Na prática, desde sua entrada, o Cagliari não consegue mais sair da própria área, porque sua falta de movimentação permite que Lucumì e Bremer antecipem todas as suas jogadas).
Téc. Pisacane 6: Consegue neutralizar a Juventus por mais de 70 minutos. Depois, as substituições e o desgaste físico de seus jogadores o obrigam a mudar, e quem entra recua demais, cedendo à Juventus duas chances: uma fatal e outra em que ele tem Kolo Muani a agradecer. Seu Cagliari, de todo modo, é muito sólido e voltou a demonstrar isso. Também é expulso na confusão final com Spalletti.
NOTAS DA JUVENTUS
Vicario 6,5: Não pode fazer nada no gol de Maldini, que finaliza praticamente à queima-roupa após ser esquecido pela defesa. É decisivo ao defender o chute de esquerda de Winks da entrada da área, mantendo a Juventus no jogo, e sobretudo nas finalizações de Mendy e Fadera (embora os dois tenham sido marcados em impedimento depois). Mostra que a Juve encontrou uma segurança lá atrás.
Kalulu 6: Assim como seus companheiros, perde a infiltração de Maldini após o desvio inicial e abre caminho para ele chegar ao centro da área. Também avança pouco no ataque e quase não aparece. Melhora no segundo tempo, mas segue oferecendo pouco perigo.
Bremer 5,5: Está totalmente fora de posição no gol de Maldini e, para seu azar, dá início à sequência de bate-rebates que leva ao gol. Mendy não oferece uma referência fixa, e ele tem dificuldade para acompanhá-lo pelo campo todo. É o líder de uma defesa que parece sofrer bastante, sobretudo quando há espaço para o adversário atacar.
Lucumì 6: Começa mal: Mendy consegue ganhar posição sobre ele, permitindo que Maldini faça o 1 a 0. Depois melhora e, na etapa final, é ele quem neutraliza Nzola, permitindo à Juventus encontrar forças para pressionar o Cagliari dentro da própria área.
Celik 6: Atento na defesa, também consegue chegar várias vezes à linha de fundo pela esquerda. Por aquele lado, Adopo e Massolin quase nunca conseguem passar, e ele não tem dificuldade para controlá-los.
(aos 64' Cambiaso 5,5: Não entra bem, e Spalletti o repreende aos gritos por jogar com displicência. Uma jogada de ataque obriga Caprile a fazer uma defesa, mas ele ainda está claramente longe da melhor condição física).
Douglas Luiz 5,5: Continua a alternar bons momentos na construção das jogadas com outros em que obriga os companheiros a correr atrás para corrigir seus erros. Está sempre disponível para receber passes, mas a Juve tem dificuldade para jogar em direção ao ataque também por causa da forma como ele conduz o jogo.
(aos 84' Koopmeiners sem nota)
Sarr 6: Tem altos e baixos ao longo dos 90 minutos, algumas arrancadas no ataque e boas leituras defensivas, inclusive ao voltar para ajudar no último instante. Dá o equilíbrio de que o time precisava, mas, perdendo por 1 a 0, era necessário mostrar mais coragem.
Conceicao 5,5: As jogadas de efeito pelas quais ficou conhecido praticamente não aparecem, à exceção de um chute por cima do gol no início da partida. Limita-se a uma atuação disciplinada, tentando acionar os companheiros, mas esbarra com frequência na marcação de Obert, que o neutraliza.
(aos 46' Zhegrova 6,5: entra e, em 10 minutos, mostra tudo o que Conceicao não havia conseguido oferecer. Finaliza mais de uma vez e obriga Caprile a defender, dribla para superar a marcação e dá um passe para Kolo Muani, que prefere deixar a bola passar em vez de chutar de pouco atrás da marca do pênalti. Se a Juve cria perigo na etapa final, é sobretudo por mérito dele).
McKennie 5: Escalado como meia-atacante atrás de Kolo Muani, que se movimenta bastante, deveria, ou poderia, aproveitar melhor os espaços deixados pelo francês. Em vez disso, o cartão amarelo recebido por uma falta dura em Romano no início da partida o afeta a ponto de deixá-lo praticamente invisível.
(aos 46' Alajbegovic 6,5: não começa bem. Participa de algumas jogadas a mais do que o norte-americano que substituiu, mas fica distante do que mostrou até agora. Melhora com o passar dos minutos e, entre os 80 e os 85 minutos, faz dois cruzamentos perfeitos para Kolo Muani, que resultam em um gol e em outro desperdiçado pelo francês)
Nico Gonzalez 6,5: É o jogador mais perigoso da equipe em um primeiro tempo de poucas oportunidades. Corre muito, sofre faltas, cruza, combina com os companheiros e ainda faz algumas jogadas que obrigam Caprile a intervir. Mas fica isolado demais, perde força cedo e leva Spalletti a substituí-lo.
(aos 60' Woltemade 5,5: seu mérito é tirar um pouco da pressão sobre Kolo Muani e dar mais liberdade a ele, mas contribui muito pouco por conta própria. Comete erros técnicos em excesso e nunca leva perigo real ao gol)
Kolo Muani 6: Spalletti disse e repetiu: o francês não é um atacante que ocupa a área. Erra domínios de bola, mostra-se confuso e até opta por deixar a bola passar para um companheiro quando poderia chutar com o gol inteiro à sua frente. Na etapa final, marca graças a uma grande jogada de Alajbegovic, mas também recebe uma oportunidade muito parecida e, sozinho diante de Caprile, acerta em cheio o travessão com o pé. A falta de gols ainda não foi totalmente superada.
Téc. Spalletti6: Erra nas escolhas iniciais, embora soubesse quais seriam as limitações dos jogadores escalados. Muda a partida com as substituições no intervalo e lamenta apenas a bola de Kolo Muani no travessão, de muito perto, quando o placar estava em 1 a 1. O problema são os dois episódios com a partida parada: as reclamações com Yerri Mina no intervalo e, após o jogo, o confronto com Pisacane que leva à expulsão dos dois técnicos. Um sinal de nervosismo, assim como o demonstrado por sua equipe em campo.
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