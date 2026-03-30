Fabio Pisacane, técnico do Cagliari, concedeu uma entrevista ao programa Cronache di spogliatoio: “Quando fui nomeado técnico do Cagliari, estava vivendo minha primeira experiência na Série A e não esperava por isso. Não tive dificuldade em mostrar minhas fragilidades à equipe, também porque acredito que um homem não deve ser julgado por suas fragilidades, pelo fato de não ter medo de revelar seu lado mais vulnerável. Nestes meses, procurei apenas ser eu mesmo, entrando na ponta dos pés e mostrando humildemente minhas fraquezas. E, ao mesmo tempo, mostrei meus pontos fortes, minhas qualidades. Porque quando você é humano e credível, tudo fica mais fácil. O medo não é um limite, é a linguagem dos vencedores”.
Traduzido por
Cagliari, Pisacane: “O medo não é um obstáculo, é a linguagem dos vencedores. Não dá para ser um grande treinador se não souber cultivar relacionamentos”
CULTIVAR RELACIONAMENTOS
"Meus companheiros sempre me disseram que eu tinha um dom: cultivar relacionamentos. Principalmente no vestiário. Essa é uma característica difícil de treinar, algo que você tem dentro de si. Eu cultivava relacionamentos, mas é normal que, no futebol em si, do outro lado, também existam muitos vieses cognitivos, atalhos e preconceitos. Isso significa saber se movimentar no vestiário, o que é muito interessante. Porque quando dois companheiros discutem, é normal que você tenha que ficar no meio, tenha que ser neutro, tenha que tentar entender o estado de espírito de um e de outro, e você sabe que, naquele momento, a atitude que você está adotando rende pontos. Porque se você conseguir, com os modos e o tempo certos, colocá-los novamente frente a frente e fazê-los esclarecer as coisas, é algo que você leva também para o campo, e precisa saber como agir no momento certo e da maneira certa”. Tenho muita ambição. Também inspirado por um mestre como Claudio Ranieri, que uma vez me disse: ‘Você pode ser bom quando quiser no aspecto técnico-tático, mas se não souber gerenciar o grupo, tudo é inútil’."
A CURIOSIDADE É O NOSSO GUIA
"Isso me levou a querer evoluir a partir de um conceito que sempre me acompanhou na vida: a curiosidade. O jogador Fabio Pisacane é um capítulo encerrado; quando sinto saudades, assisto a alguns vídeos, mas é preciso separar as duas carreiras: aquele personagem não existe mais, mas foi dele que tirei a vontade de ser curioso e evoluir. Esse avanço me levou a fazer um mestrado na Bocconi, em comunicação, me levou a fazer um estudo sobre a geração, me levou a tentar aprender mais idiomas. A ambição é querer fazer esse trabalho em mais lugares. Há três anos e meio que estudo inglês. Tenho aulas particulares com uma falante nativa chamada Haiti, que mora aqui em Cagliari, tem pai canadense e mãe sarda, e escolheu viver na Sardenha. E depois faço mais uma aula aqui em Cagliari, no centro. Também experimentei espanhol e francês: gosto muito dos ditongos...”.
A GERAÇÃO QUE VIVE DE LIKES
"O estudo ao qual estou mais ligado é o sobre as gerações. Eu estava de férias em Ibiza com a família. Conversando e conversando com um amigo, ele me abriu os olhos para um mundo novo; fiz algumas aulas particulares e aprofundei meus conhecimentos sobre as gerações. O que fomos e o que estamos nos tornando. Esta geração, como disse antes, vive de curtidas, de desejo, de desafios; tudo deve ter como objetivo uma recompensa, eles vivem de metas. O excesso se torna entediante, a falta os estressa. É preciso conhecer para tentar otimizar. E aqui entramos no que eu dizia antes, porque podemos ser os treinadores mais fortes do mundo tecnicamente, taticamente, mas se depois não nos relacionarmos com essa faixa etária da maneira correta, tudo é inútil. Hoje, a barreira cultural foi um pouco superada, porque o foco na geração permite que você se comunique com mais nacionalidades da mesma maneira. Também porque todos têm um pensamento único voltado para as imagens. Hoje, a capacidade mais desenvolvida do cérebro é a visual. Porque essa geração se adaptou às imagens; o input do cérebro mudou na predisposição para o que, então, permite que você absorva. Acho que a questão cultural é importante, mas o foco na diferença cultural diminuiu bastante. Porque, no âmbito profissional, o que se deve fazer é tentar transmitir conceitos da melhor maneira possível. Hoje, essa geração precisa sentir presença e não sentir rigidez. Mas gosto de ressaltar que o contato não é estratégia. É quase um princípio de caráter geral em uma pessoa, se você o possui. Para mim, é um princípio. Também porque, no fim das contas, os jogadores percebem. Algo forçado, é melhor não fazer. Algo espontâneo, sim.”