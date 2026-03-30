Cagliari, Pisacane: “O medo não é um obstáculo, é a linguagem dos vencedores. Não dá para ser um grande treinador se não souber cultivar relacionamentos”

"O estudo ao qual estou mais ligado é o sobre as gerações. Eu estava de férias em Ibiza com a família. Conversando e conversando com um amigo, ele me abriu os olhos para um mundo novo; fiz algumas aulas particulares e aprofundei meus conhecimentos sobre as gerações. O que fomos e o que estamos nos tornando. Esta geração, como disse antes, vive de curtidas, de desejo, de desafios; tudo deve ter como objetivo uma recompensa, eles vivem de metas. O excesso se torna entediante, a falta os estressa. É preciso conhecer para tentar otimizar. E aqui entramos no que eu dizia antes, porque podemos ser os treinadores mais fortes do mundo tecnicamente, taticamente, mas se depois não nos relacionarmos com essa faixa etária da maneira correta, tudo é inútil. Hoje, a barreira cultural foi um pouco superada, porque o foco na geração permite que você se comunique com mais nacionalidades da mesma maneira. Também porque todos têm um pensamento único voltado para as imagens. Hoje, a capacidade mais desenvolvida do cérebro é a visual. Porque essa geração se adaptou às imagens; o input do cérebro mudou na predisposição para o que, então, permite que você absorva. Acho que a questão cultural é importante, mas o foco na diferença cultural diminuiu bastante. Porque, no âmbito profissional, o que se deve fazer é tentar transmitir conceitos da melhor maneira possível. Hoje, essa geração precisa sentir presença e não sentir rigidez. Mas gosto de ressaltar que o contato não é estratégia. É quase um princípio de caráter geral em uma pessoa, se você o possui. Para mim, é um princípio. Também porque, no fim das contas, os jogadores percebem. Algo forçado, é melhor não fazer. Algo espontâneo, sim.”