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Gianluca Minchiotti

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Cagliari, Harry Winks está a caminho: acordo fechado com o ex-jogador da Sampdoria

Cagliari
Mercado da bola
H. Winks

Surpresa à vista para o clube da Sardenha

O Cagliari está a um passo de contratar Harry Winks, segundo informações de Gianluca Di Marzio. O clube rossoblù fechou o acordo com o Leicester e se prepara para receber o meio-campista inglês, considerado o reforço ideal para assumir o lugar de Gianluca Gaetano, que se transferiu para a Atalanta nesta janela de transferências.


Para Winks, trata-se de um retorno ao campeonato italiano. O meio-campista, nascido em 1996, já atuou na Série A na temporada 2022/23 vestindo a camisa da Sampdoria, somando 20 partidas e demonstrando suas qualidades na organização do jogo.


  • Após a passagem pela Sampdoria, Winks voltou à Inglaterra para vestir a camisa do Leicester, clube pelo qual jogou nas duas últimas temporadas. No último campeonato, porém, os Foxes não conseguiram garantir a permanência na primeira divisão, encerrando a temporada com o rebaixamento.


    Agora, uma nova aventura na Itália aguarda o ex-jogador do Tottenham. O Cagliari aposta em sua experiência internacional e em sua qualidade no meio-campo para dar mais equilíbrio e personalidade ao time de vista da nova temporada.


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