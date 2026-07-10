Cagliari, Harry Winks está a caminho: acordo fechado com o ex-jogador da Sampdoria

O Cagliari está a um passo de contratar Harry Winks, segundo informações de Gianluca Di Marzio. O clube rossoblù fechou o acordo com o Leicester e se prepara para receber o meio-campista inglês, considerado o reforço ideal para assumir o lugar de Gianluca Gaetano, que se transferiu para a Atalanta nesta janela de transferências.





Para Winks, trata-se de um retorno ao campeonato italiano. O meio-campista, nascido em 1996, já atuou na Série A na temporada 2022/23 vestindo a camisa da Sampdoria, somando 20 partidas e demonstrando suas qualidades na organização do jogo.



