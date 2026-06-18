Cafu explica o que torna Lionel Messi, Diego Maradona e Pelé tão icônicos, enquanto a lenda brasileira acrescenta um quarto nome ao debate sobre quem é o maior de todos os tempos

Aos olhos de Cafu, o debate sobre quem é o maior de todos os tempos não deve se limitar a um mero trio, já que ele insiste em incluir um outro astro brasileiro ao lado de Pelé, Maradona e Messi. Para o ex-lateral do AC Milan e da Roma, esses jogadores representam a “arte” do esporte, indo além das meras estatísticas para proporcionar puro entretenimento.

Em entrevista ao El Mundo, Cafu foi enfático quanto à sua escolha. “São jogadores que fizeram história, que deixaram sua marca, que foram campeões mundiais. E jogadores que jogavam com uma facilidade incrível. Eles brincavam com a bola; não se esforçavam para driblar, não se esforçavam para chutar, não se esforçavam para marcar gols. Era tão bonito vê-los jogar”, explicou.

“Adoro a arte do futebol. E Maradona é a arte do futebol. Messi é a arte do futebol. Pelé é a arte do futebol. Ronaldinho é a arte do futebol. Então, quando vejo esses jogadores que fazem algo diferente, que fazem nossos olhos brilharem, eu realmente aprecio isso.”

Questionado se Ronaldinho realmente pertence ao mesmo grupo que Messi, Maradona e Pelé, Cafu foi categórico: “São quatro (os maiores de todos os tempos). Coloco esses quatro no mesmo nível. Os quatro melhores da história. Dois brasileiros, dois argentinos. Da época em que eu assistia ao futebol, esses quatro jogadores realmente fizeram e continuam fazendo a diferença no jogo.”