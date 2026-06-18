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Cafu explica o que torna Lionel Messi, Diego Maradona e Pelé tão icônicos, enquanto a lenda brasileira acrescenta um quarto nome ao debate sobre quem é o maior de todos os tempos
Os quatro pilares da história do futebol
Aos olhos de Cafu, o debate sobre quem é o maior de todos os tempos não deve se limitar a um mero trio, já que ele insiste em incluir um outro astro brasileiro ao lado de Pelé, Maradona e Messi. Para o ex-lateral do AC Milan e da Roma, esses jogadores representam a “arte” do esporte, indo além das meras estatísticas para proporcionar puro entretenimento.
Em entrevista ao El Mundo, Cafu foi enfático quanto à sua escolha. “São jogadores que fizeram história, que deixaram sua marca, que foram campeões mundiais. E jogadores que jogavam com uma facilidade incrível. Eles brincavam com a bola; não se esforçavam para driblar, não se esforçavam para chutar, não se esforçavam para marcar gols. Era tão bonito vê-los jogar”, explicou.
“Adoro a arte do futebol. E Maradona é a arte do futebol. Messi é a arte do futebol. Pelé é a arte do futebol. Ronaldinho é a arte do futebol. Então, quando vejo esses jogadores que fazem algo diferente, que fazem nossos olhos brilharem, eu realmente aprecio isso.”
Questionado se Ronaldinho realmente pertence ao mesmo grupo que Messi, Maradona e Pelé, Cafu foi categórico: “São quatro (os maiores de todos os tempos). Coloco esses quatro no mesmo nível. Os quatro melhores da história. Dois brasileiros, dois argentinos. Da época em que eu assistia ao futebol, esses quatro jogadores realmente fizeram e continuam fazendo a diferença no jogo.”
- AFP
O segredo por trás da grandeza
Embora a habilidade técnica seja um dado adquirido para nomes tão renomados, Cafu acredita que a longevidade e o impacto deles se resumem a uma constituição psicológica específica. Ele observou que, apesar da marcação física que recebiam dos defensores, o quarteto mantinha uma compostura específica em campo que definiu sua era de domínio.
“É a personalidade”, disse Cafu. “Não é só o futebol, mas a personalidade, a maneira como jogam, a forma como entram em campo. Nunca vimos Messi, Ronaldinho, Pelé ou Maradona brigando com ninguém em campo. Nós os vemos jogando futebol. Eles levam pancadas, se levantam, riem. Dão tudo de si. Como eles humilham o adversário? Driblando-os e marcando gols. É isso que adoramos ver.”
O impacto de Ancelotti na Seleção
Além das grandes figuras do passado, Cafu também falou sobre a situação atual da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. O lendário zagueiro, que jogou sob o comando do italiano por cinco anos no Milan, acredita que o técnico é, atualmente, a maior estrela do elenco — uma mudança em relação à cultura tradicional do futebol brasileiro.
“Ancelotti tem o que é preciso para ajustar a dinâmica e o estilo de jogo da Seleção Brasileira”, afirmou Cafu. “O único problema para Ancelotti no Brasil é o tempo; ele não teve tempo suficiente para fazer com que os jogadores entendessem o que ele quer em campo. Para Ancelotti, o que importa é o treino, o trabalho do dia a dia. Trata-se da repetição dos treinos para que os jogadores possam assimilar o que ele quer taticamente em campo.
“Pela primeira vez na história, tivemos um técnico sobre o qual se falou muito mais do que sobre os jogadores. Dá para ver a enorme importância que Ancelotti tem para o Brasil hoje.
"Acho que ele vai se sair muito bem com a seleção brasileira, porque tem capacidade e competência."
- AFP
Um desafio para o legado de Neymar
Ao mesmo tempo em que homenageava os grandes nomes, Cafu fez uma avaliação direta sobre a posição de Neymar no futebol. Apesar de reconhecer o atacante do Santos como um “gênio”, ele questionou se o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain compreendeu plenamente o peso de conquistar o maior prêmio do esporte, em comparação com os ícones mencionados anteriormente.
“Neymar é um gênio, um talento, um garoto de ouro que poderia aproveitar ainda mais seu talento, porque ele tem a qualidade e a habilidade, só precisa querer”, comentou Cafu. “Se ele quiser abrir mão de muitas coisas, se quiser treinar, se quiser se dedicar... Se ele tivesse uma noção, uma compreensão do que significa ser campeão mundial, seria uma história diferente.
“É diferente de ser campeão da Libertadores, de ser vencedor da Liga dos Campeões. É ser campeão mundial. É dar um tapinha no peito e dizer: ‘Eu sou o campeão mundial.’
“Quando você é campeão do mundo, não representa seu clube, representa seu país. Representa uma nação. Então, acho que é isso que ele ainda não compreendeu bem. O quanto é importante ser campeão. Poucos terão o privilégio de dizer: ‘Sou campeão do mundo’. Muito poucos.”