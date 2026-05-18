Cafu afirma que Neymar ficou “sozinho” por muito tempo e cita os dois craques que devem liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026

Neymar tem sido o ícone indiscutível do futebol brasileiro desde sua estreia em 2010, mas Cafu acredita que o país não conseguiu proteger seu maior trunfo.

Enquanto as gerações anteriores contavam com uma constelação de estrelas capazes de decidir jogos, o ex-zagueiro da Roma e do AC Milan acha que Neymar muitas vezes foi forçado a carregar todo o peso da nação sobre os ombros.

O lendário capitão, que continua sendo o último brasileiro a levantar a taça da Copa do Mundo em 2002, admitiu ter discutido a situação com seus ex-companheiros de equipe. “Conversei com o Roberto Carlos e disse: ‘Que pena que esse garoto está sozinho’”, revelou Cafu à ESPN. “Ele passou 15 anos com a obrigação de fazer tudo, e fazer tudo sozinho não adianta nada. Quando se fala da seleção, é preciso dividir as responsabilidades.”