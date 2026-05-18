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Cafu afirma que Neymar ficou “sozinho” por muito tempo e cita os dois craques que devem liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026
Neymar assumiu responsabilidade demais
Neymar tem sido o ícone indiscutível do futebol brasileiro desde sua estreia em 2010, mas Cafu acredita que o país não conseguiu proteger seu maior trunfo.
Enquanto as gerações anteriores contavam com uma constelação de estrelas capazes de decidir jogos, o ex-zagueiro da Roma e do AC Milan acha que Neymar muitas vezes foi forçado a carregar todo o peso da nação sobre os ombros.
O lendário capitão, que continua sendo o último brasileiro a levantar a taça da Copa do Mundo em 2002, admitiu ter discutido a situação com seus ex-companheiros de equipe. “Conversei com o Roberto Carlos e disse: ‘Que pena que esse garoto está sozinho’”, revelou Cafu à ESPN. “Ele passou 15 anos com a obrigação de fazer tudo, e fazer tudo sozinho não adianta nada. Quando se fala da seleção, é preciso dividir as responsabilidades.”
- AFP
O contraste com os campeões mundiais de 2002
Cafu destacou a diferença estrutural entre a formação atual e o elenco equilibrado que triunfou no Japão e na Coreia do Sul. Em 2002, a Seleção contava com o lendário trio de ataque formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, garantindo que o brilhantismo nunca fosse um esforço individual. Essa força coletiva significava que a equipe não dependia de um único jogador para realizar milagres a cada partida.
“Em 2002, não repetimos o melhor jogador em campo nem uma única vez”, explicou Cafu. “Se Neymar tivesse o apoio que tivemos em 2002, ele não precisaria ser o melhor em campo todas as vezes. Infelizmente, há muito tempo temos apenas Neymar e jogamos todo o peso sobre ele.”
Essa falta de apoio fez com que Neymar ficasse aquém das expectativas em três Copas do Mundo consecutivas, chegando duas vezes às quartas de final e uma vez às semifinais.
A escolha dos líderes para a Copa do Mundo de 2026
De olho na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, Cafu apontou os jogadores que, em sua opinião, deveriam assumir a liderança, independentemente de Neymar estar em forma ou ser convocado.
“Vejo Casemiro e Marquinhos como bons líderes, pela maneira como se posicionam em campo, como conversam com o árbitro e como se comunicam com os jogadores”, afirmou Cafu. “Vejo esses dois como os dois grandes líderes da seleção brasileira atualmente.”
- AFP
O caminho para a glória na Copa do Mundo
Sob o comando do técnico italiano Carlo Ancelotti, o Brasil chega à Copa do Mundo com o objetivo de conquistar o sexto título, ampliando seu recorde — o primeiro desde 2002. O Brasil foi sorteado no Grupo C, ao lado das seleções de Marrocos, Haiti e Escócia.
Antes do torneio na América do Norte, Vinícius Júnior e companhia têm programados dois amistosos internacionais contra o Panamá e o Egito.