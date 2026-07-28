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Son Heung-Min, MLS All-StarGetty
Ryan Tolmich

Traduzido por

Caderno do All-Star da MLS 2026: Son Heung-min traz a energia, Thomas Muller faz piadas enquanto estrelas da liga deixam as rivalidades de lado para enfrentar a Liga MX

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H. Son
T. Ream
A. Westwood
Thomas Müller

A GOAL analisa as principais histórias e os destaques antes do Jogo das Estrelas.

CHARLOTTE -- Todo Jogo das Estrelas da MLS é uma experiência única. Este não é diferente. Ele acontece poucos dias depois do fim da Copa do Mundo e da retomada da temporada da MLS, o que significa que esta edição do evento de meio de ano é ainda mais caótica do que o normal.

Dito isso, ele ainda tem todas as características de um Jogo das Estrelas. Há as perguntas de sempre sobre a relevância deste evento. Também há as críticas sobre viagem e calendário. Há ainda os momentos habituais de descontração, principalmente nas sessões de "treino" que se parecem um pouco mais com encontros sociais entre as principais estrelas do futebol dos Estados Unidos.

Então, o que astros como Son Heung-min e Thomas Muller estão discutindo antes do duelo de quarta-feira com seus equivalentes da Liga MX? Aqui estão as principais histórias, os temas em destaque e os momentos mais leves do treino pré-jogo...

  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Trazendo a energia

    Logo no início do primeiro treino, Son percebeu que alguém precisava descontrair o ambiente. Havia o constrangimento típico que acompanha um All-Star Game e um aquecimento cheio de rostos pouco familiares. Então, Son olhou ao redor e tentou brincar com a situação, fingindo frustração e gritando: "Isso é uma loucura!"

    "Era meio necessário", disse. "Eu só queria tentar animar o clima fazendo algumas piadas. Ninguém estava nervoso, mas acho que todo mundo precisava de um tempo para se conhecer um pouco melhor. Acho que alguns caras precisavam entrar no embalo."

    O outro veterano a entrar no embalo? Muller, que está se divertindo como nunca. Enquanto um jogador falava com a imprensa, Muller apareceu por trás e sacudiu o painel de fundo. Ele foi visto fazendo piadas com qualquer um dos novos companheiros de equipe que topasse se divertir. Também brincou com os repórteres, ao dizer à imprensa que está tratando tanto o All-Star Game quanto o desafio de habilidades com a máxima seriedade.

    "Por que vocês estão rindo?", disse, com um sorriso. "Temos um treino hoje. Estamos brigando por nossos lugares hoje, então acho que o jogo começou."

    Ele acrescentou: "Ontem, fizemos um walkthrough do Skills Challenge. Foi a primeira vez na minha vida que estive em um estádio de beisebol. Isso também foi uma experiência legal. Acho que o Skills Challenge pode ser divertido hoje à noite e amanhã acho que será um jogo normal de futebol, e com isso eu estou bastante familiarizado."

    • Publicidade
  • imago-sport-1080437384.jpgIcon Sportswire

    Rostos familiares, companheiros de equipe desconhecidos

    Son e Muller já se enfrentaram muitas vezes. Tanto Tim Ream quanto Ashley Westwood conhecem muito bem Son, em especial pelos duelos travados na Premier League. Em todo o elenco, não faltam rivais de longa data e companheiros de equipe pela primeira vez. É uma das coisas que tornam esta semana divertida.

    "O Thomas, por exemplo, teve uma carreira incrível", disse Son. "Acho que todo mundo sonharia em jogar com ele. Eu também sou esse tipo de cara. Quando estou com o Thomas, me sinto como uma criança, e jogar ao lado dele será como um sonho. Isso só acontece por um dia, então devo aproveitar este momento, não só com o Thomas, mas com todos os jogadores, porque eles merecem estar aqui.

    "Às vezes dá essa sensação estranha de jogar contra esses caras, esse tipo de jogador, e eu vou enfrentar o Thomas no próximo fim de semana, mas na quarta-feira vou jogar junto com ele. É o mesmo time, então é meio estranho, mas tento aproveitar este momento. É uma honra enorme."

    O que torna este jogo ainda mais único para alguns jogadores? Os confrontos anteriores entre eles. No último fim de semana, por exemplo, a vitória do Columbus Crew por 2 a 1 sobre o rival local FC Cincinnati terminou com uma confusão no túnel. Dias depois, os jogadores frequentes do Crew Steven Moreira e Max Arfsten são companheiros do astro do Cincy, Evander.

    "Jogamos há poucos dias contra o Cincinnati e o Evander", disse Moreira à GOAL. "Agora, estamos juntos, torcendo, vivendo momentos. No jogo, aconteceram algumas coisas que não foram muito boas, mas eu adoro ele. Nós nos conhecemos. É bom ver todo mundo quando você joga. Às vezes você está apenas com raiva ou brigando, mas aqui estamos só aproveitando o momento."

    Para dar um toque final a essa situação? O técnico do Charlotte FC, Dean Smith, está comandando as All-Stars da MLS antes do confronto de sua equipe com o Chicago Fire neste fim de semana. O capitão do Charlotte, Ashley Westwood, brincou dizendo que esperava que seu treinador escalasse o astro do Fire, Philip Zinckernagel, nos 90 minutos para cansá-lo para a partida, enquanto limitaria os astros do time da casa a apenas uma breve participação.

    Independentemente dos minutos e das relações, a partir de quinta-feira, tudo volta ao normal. A chave agora, então, é aproveitar um breve momento com companheiros de equipe e amigos diferentes.

    "É sempre legal quando você pode reunir caras de toda a liga", disse Tim Ream, "e fazer parte de um grupo em que vocês não estão chutando uns aos outros."

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    Papo de golfe

    Não faltam fãs de golfe no elenco do All-Star da MLS, e o amor pelo esporte deu a Ashley Westwood muito assunto para conversar com alguns de seus novos companheiros de equipe. Em especial, Westwood encontrou em Muller um colega golfista.

    "Sempre faz sentido falar sobre golfe", disse Muller. "Acho que isso vale para os seres humanos em geral."

    "Ontem estávamos falando sobre a grama", acrescentou Westwood. "A grama bermuda é diferente aqui. Então estávamos falando sobre isso."

    Quanto a quem daria um show melhor em uma hipotética rodada entre os dois, Westwood não quis exatamente tomar partido.

    "Seria um bom jogo", disse o meio-campista do Charlotte FC. "Acho que o handicap dele é quatro, então deve ser um jogo equilibrado."

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  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    O retorno de Ream ao All-Star

    Tem sido uma verdadeira correria para Ream. Ele estava brincando com a esposa que, de alguma forma, esta semana ficou ainda mais movimentada do que a Copa do Mundo. Como o rosto mais reconhecível dos anfitriões do All-Star, Ream é o embaixador não oficial deste jogo depois de ter desempenhado um papel semelhante na seleção masculina dos Estados Unidos durante boa parte dos últimos anos.

    "Meu ditado favorito no momento é que não há descanso para os cansados, e eu sou o cansado", disse. "Tudo bem. Isso só significa que posso fazer e viver muitas oportunidades únicas e diferentes. É assim que estou encarando tudo isso."

    Este não é o primeiro jogo All-Star de Ream, mas é o primeiro dele em algum tempo. Anteriormente, ele jogou a partida em 2011, atuando por 76 minutos no confronto daquele ano contra o Manchester United. Naquele dia, foi a campo ao lado de lendas como David Beckham e Thierry Henry, dois ícones já na reta final de suas carreiras. Foi um dos melhores momentos daquela fase de sua carreira.

    "Os caras que estavam naquele primeiro time All-Star eram jogadores que eu cresci vendo e com quem depois pude jogar", disse. "Agora, estando aqui, com Sonny, Thomas e Westy, estávamos todos brincando sobre isso. Estamos todos sentados na frente do ônibus, e somos os caras mais velhos aqui! É bem especial compartilhar isso com eles, mas você também compartilha com caras contra quem vem jogando há tanto tempo. Sim, é bem legal."

    Quanto ao que ele mais está ansioso para curtir, não é o jogo em si, e sim o Desafio de Habilidades, principalmente por causa de com quem ele poderá aproveitar esse evento.

    "Acho que vai ser divertido para os meus filhos porque eles poderão estar no campo", afirmou Ream. "Eles vão poder interagir com as outras crianças e com todos os caras que estão aqui. Acho que a principal conclusão para mim é o quão jovem e inexperiente eu era no meu primeiro, e o quanto não sou jovem nem inexperiente neste. Mais uma vez, é uma experiência legal."

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