Son e Muller já se enfrentaram muitas vezes. Tanto Tim Ream quanto Ashley Westwood conhecem muito bem Son, em especial pelos duelos travados na Premier League. Em todo o elenco, não faltam rivais de longa data e companheiros de equipe pela primeira vez. É uma das coisas que tornam esta semana divertida.

"O Thomas, por exemplo, teve uma carreira incrível", disse Son. "Acho que todo mundo sonharia em jogar com ele. Eu também sou esse tipo de cara. Quando estou com o Thomas, me sinto como uma criança, e jogar ao lado dele será como um sonho. Isso só acontece por um dia, então devo aproveitar este momento, não só com o Thomas, mas com todos os jogadores, porque eles merecem estar aqui.

"Às vezes dá essa sensação estranha de jogar contra esses caras, esse tipo de jogador, e eu vou enfrentar o Thomas no próximo fim de semana, mas na quarta-feira vou jogar junto com ele. É o mesmo time, então é meio estranho, mas tento aproveitar este momento. É uma honra enorme."

O que torna este jogo ainda mais único para alguns jogadores? Os confrontos anteriores entre eles. No último fim de semana, por exemplo, a vitória do Columbus Crew por 2 a 1 sobre o rival local FC Cincinnati terminou com uma confusão no túnel. Dias depois, os jogadores frequentes do Crew Steven Moreira e Max Arfsten são companheiros do astro do Cincy, Evander.

"Jogamos há poucos dias contra o Cincinnati e o Evander", disse Moreira à GOAL. "Agora, estamos juntos, torcendo, vivendo momentos. No jogo, aconteceram algumas coisas que não foram muito boas, mas eu adoro ele. Nós nos conhecemos. É bom ver todo mundo quando você joga. Às vezes você está apenas com raiva ou brigando, mas aqui estamos só aproveitando o momento."

Para dar um toque final a essa situação? O técnico do Charlotte FC, Dean Smith, está comandando as All-Stars da MLS antes do confronto de sua equipe com o Chicago Fire neste fim de semana. O capitão do Charlotte, Ashley Westwood, brincou dizendo que esperava que seu treinador escalasse o astro do Fire, Philip Zinckernagel, nos 90 minutos para cansá-lo para a partida, enquanto limitaria os astros do time da casa a apenas uma breve participação.

Independentemente dos minutos e das relações, a partir de quinta-feira, tudo volta ao normal. A chave agora, então, é aproveitar um breve momento com companheiros de equipe e amigos diferentes.

"É sempre legal quando você pode reunir caras de toda a liga", disse Tim Ream, "e fazer parte de um grupo em que vocês não estão chutando uns aos outros."