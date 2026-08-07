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Ryan Tolmich

Traduzido por

Caderno de transferências da seleção dos EUA: Folarin Balogun deve se transferir para o Tottenham? Tyler Adams e Antonee Robinson são ligados a grandes mudanças na Premier League

Mercado da bola
Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
F. Balogun
T. Adams
A. Robinson
Tottenham
Manchester United
Newcastle

A GOAL detalha os mais recentes rumores de transferência envolvendo os grandes nomes do futebol dos Estados Unidos

Dos 26 jogadores que fizeram parte do elenco da seleção masculina dos Estados Unidos na Copa do Mundo, três já concluíram transferências nesta janela de verão. Sebastian Berhalter e Max Arfsten foram para o Middlesbrough, enquanto Gio Reyna acertou com o Strasbourg. Ainda é cedo, porém, o que significa que ainda há bastante tempo para que mais negociações aconteçam antes de a janela de verão se fechar em 1º de setembro.

Agora, uma semana dentro de agosto, as temporadas europeias começam em breve, algumas já neste fim de semana, o que significa que clubes de toda a Europa vão buscar concluir os últimos negócios para preparar essa temporada para o sucesso. E, até agora, os rumores já ligaram várias estrelas da USMNT a grandes clubes. Um americano poderia ser a peça que falta para alguns dos melhores times do mundo?

GOAL analisa os rumores mais recentes de transferências envolvendo os principais nomes da USMNT...

  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Adams é ligado ao Newcastle

    No momento, Tyler Adams vai jogar na Europa nesta temporada. Isso ficou garantido quando o Bournemouth terminou a temporada da Premier League em sexto lugar, assegurando vaga na Liga Europa pela primeira vez na história do clube.

    No entanto, circulam rumores de que Adams pode se transferir para outro lugar, com o Newcastle sendo o mais recente clube ligado ao jogador.

    De acordo com Football Insider, Adams é alvo do Newcastle, que precisa reformular o meio-campo. Com Sandro Tonali no Tottenham e Bruno Guimarães a caminho do Arsenal, o clube perdeu suas duas estrelas no centro do campo, e substituir os dois será quase impossível, mesmo com os recursos do Newcastle.

    Adams, em tese, seria uma espécie de solução paliativa, e uma muito boa. Ele provavelmente não custaria uma fortuna, está no auge aos 27 anos e traz experiência de Premier League. Também atua na posição de uma forma que realmente eleva o nível mínimo de uma equipe, o que permitiria ao Newcastle investir em outros setores para melhorar outras partes do time. O clube, porém, vive um estado de caos, especialmente depois de o técnico Eddie Howe ter saído repentinamente, e não ofereceria a Adams a chance de jogar na Europa que o Bournemouth oferece.

    Como resultado, este é um caso para “ficar de olho”, mas também um que traz dúvidas bem reais.

    • Publicidade
  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    Uma reviravolta estranha na disputa por Balogun?

    Depois da Copa do Mundo, era inevitável que houvesse interesse em Folarin Balogun e, claro, ele tem sido grande.

    O clube mais recente ligado ao atacante da seleção dos Estados Unidos é o Tottenham, que, de acordo com o Sun, recebeu a oferta de uma chance de contratar Balogun por meio de intermediários. Balogun disputaria posição com o atacante do Tottenham Dominic Solanke e daria ao time uma opção ofensiva dinâmica para ajudar a evitar o que aconteceu com o clube em cada uma das últimas duas temporadas.

    Há, porém, um enredo muito óbvio nessa especulação. Balogun cresceu na base do Arsenal e, embora não fosse o primeiro jogador a fazer essa mudança, ir para o outro lado do norte de Londres certamente seria controverso, e poderia ser realmente difícil. No fim, há outros fatores em jogo, mas essa seria uma situação estranha, especialmente com outros clubes também sendo esperados na disputa pelos serviços do atacante.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Rumores sobre Robinson voltam a ganhar força

    Todo ano, aparentemente surge uma ligação entre Antonee Robinson e uma potência da Premier League. E, ainda assim, isso ainda não aconteceu. Será que este pode finalmente ser o ano?

    De acordo com o TalkSport, Robinson voltou ao radar do Manchester United, embora desta vez seja uma espécie de opção de reserva. O clube estaria interessado em contratar Lewis Hall, do Newcastle, mas, se isso não der certo, segundo a reportagem, vai recorrer a Robinson para ser seu nome na lateral esquerda.

    No momento, o Manchester United só tem Luke Shaw como opção experiente para essa posição, então está claro que precisa de ajuda. Robinson, é claro, ofereceria isso com sua experiência na Premier League, além de sua versatilidade no ataque e na defesa. Ainda assim, ouvimos esse tipo de rumor em toda janela, então só vai valer a pena acreditar quando ele for fotografado no centro de treinamento.

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  • Tanner Tessmann, LyonGetty

    A vaga de Tessmann no Lyon está em perigo?

    Antes do início da temporada, o Lyon precisa enxugar seu elenco. Para cumprir as regras financeiras, o clube precisará fazer algumas vendas, e o meio-campista da USMNT Tanner Tessmann está entre os listados como candidato a sair para que o clube fique em conformidade.

    Segundo o L'Equipe, Tessmann pode deixar o clube antes do fim da janela de transferências, já que é um dos vários candidatos a abrir espaço nas próximas semanas. O clube não gastou muito nesta janela, mas o orçamento está apertado depois de o clube contratar alguns novos jogadores neste verão.

    Talvez um recomeço possa ajudar Tessmann, que mostrou lampejos no Lyon, mas perdeu a Copa do Mundo neste verão. Ainda assim, a situação está longe de ser ideal, principalmente para o Lyon, que precisa mexer um pouco no elenco.