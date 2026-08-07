Dos 26 jogadores que fizeram parte do elenco da seleção masculina dos Estados Unidos na Copa do Mundo, três já concluíram transferências nesta janela de verão. Sebastian Berhalter e Max Arfsten foram para o Middlesbrough, enquanto Gio Reyna acertou com o Strasbourg. Ainda é cedo, porém, o que significa que ainda há bastante tempo para que mais negociações aconteçam antes de a janela de verão se fechar em 1º de setembro.
Agora, uma semana dentro de agosto, as temporadas europeias começam em breve, algumas já neste fim de semana, o que significa que clubes de toda a Europa vão buscar concluir os últimos negócios para preparar essa temporada para o sucesso. E, até agora, os rumores já ligaram várias estrelas da USMNT a grandes clubes. Um americano poderia ser a peça que falta para alguns dos melhores times do mundo?
GOAL analisa os rumores mais recentes de transferências envolvendo os principais nomes da USMNT...