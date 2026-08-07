No momento, Tyler Adams vai jogar na Europa nesta temporada. Isso ficou garantido quando o Bournemouth terminou a temporada da Premier League em sexto lugar, assegurando vaga na Liga Europa pela primeira vez na história do clube.

No entanto, circulam rumores de que Adams pode se transferir para outro lugar, com o Newcastle sendo o mais recente clube ligado ao jogador.

De acordo com Football Insider, Adams é alvo do Newcastle, que precisa reformular o meio-campo. Com Sandro Tonali no Tottenham e Bruno Guimarães a caminho do Arsenal, o clube perdeu suas duas estrelas no centro do campo, e substituir os dois será quase impossível, mesmo com os recursos do Newcastle.

Adams, em tese, seria uma espécie de solução paliativa, e uma muito boa. Ele provavelmente não custaria uma fortuna, está no auge aos 27 anos e traz experiência de Premier League. Também atua na posição de uma forma que realmente eleva o nível mínimo de uma equipe, o que permitiria ao Newcastle investir em outros setores para melhorar outras partes do time. O clube, porém, vive um estado de caos, especialmente depois de o técnico Eddie Howe ter saído repentinamente, e não ofereceria a Adams a chance de jogar na Europa que o Bournemouth oferece.

Como resultado, este é um caso para “ficar de olho”, mas também um que traz dúvidas bem reais.