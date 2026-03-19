"A porta não está fechada", garantiu o técnico da seleção alemã na quinta-feira em Frankfurt am Main, durante a apresentação da convocação para os jogos internacionais na Suíça (27 de março/Basileia) e contra Gana (30 de março/Stuttgart).
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"Cada pessoa tem certos traços de caráter": Julian Nagelsmann justifica a controversa não convocação de uma estrela para a seleção alemã
"Isto ainda não é uma convocação para a Copa do Mundo", disse Nagelsmann no Campus da DFB. "Alguns jogadores ainda têm a chance de se destacar, enquanto outros, que já conhecemos, ficarão em casa. Queremos uma boa combinação entre o núcleo que disputará a Copa do Mundo e novas forças renovadas." As novidades na seleção são Lennart Karl e o goleiro Jonas Urbig (ambos do Bayern de Munique).
No entanto, a maior parte dos 26 convocados pode ter certeza de sua vaga na Copa do Mundo. “Se todos estiverem saudáveis, isso está relativamente garantido. Não faremos mais experiências”, disse Nagelsmann, referindo-se ao “elenco muito, muito, muito, muito bom”, que ele, porém, não considera “o melhor elenco do mundo”.
“Com um certo núcleo, não prestamos mais atenção à forma do dia a dia, não reagimos a cada pequena oscilação”, acrescentou ele. “A menos que ela dure seis semanas. O ponto crucial no torneio é: 14, 15 jogadores recebem 95% do tempo de jogo, os outros recebem poucos minutos — mas o papel deve ser preenchido com o máximo de vida. É importante para mim enfatizar mais uma vez que isso nunca tem nada a ver com uma descrição de caráter que possa ser interpretada negativamente. Cada pessoa tem certos traços de caráter e é feita para certas posições.”
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Nagelsman elogia Stiller — mas Pavlovic está na frente
Antes de sua longa explicação, Nagelsmann foi questionado, entre outras coisas, sobre a ausência de Angelo Stiller. No decorrer de seu discurso, ele também abordou diretamente o meio-campista do VfB Stuttgart. “Ele é um jogador de futebol excepcional, com um potencial enorme e um desempenho consistentemente bom, mas está em concorrência com Pavlo, a quem eu simplesmente vejo um pouco à frente”, disse o técnico da seleção alemã, acrescentando: “Especialmente no que diz respeito a alguns aspectos específicos. Não vejo Angelo no time titular e, então, simplesmente decidimos preencher as vagas no elenco de forma diferente.” Ou seja: Nagelsmann vê Pavlovic como um jogador mais adequado para a função do que Stiller. Talvez porque ele esteja preocupado que Stiller possa prejudicar o clima, caso não jogue?
Nagelsmann parecia antecipar que tais considerações seriam feitas, razão pela qual acrescentou imediatamente que isso não deveria ser entendido como uma crítica a Stiller. Também não se deveria interpretar “qualquer tipo de tema” em suas palavras. Nagelsmann reafirmou que se tratava de “uma decisão a favor de outro jogador que está no elenco para isso”.
A questão permanece, porém: por que Nagelsmann não se limitou simplesmente à justificativa esportiva?
Já na última convocação, em novembro, Stiller havia ficado de fora, o que levou alguns especialistas e o meio mais próximo do Stuttgart a criticarem a decisão. “Não sei por quê. É claro que ficamos muito surpresos”, disse, por exemplo, o técnico Sebastian Hoeneß. Afinal, Stiller seria “o jogador central” do Stuttgart.
O meio-campo será formado, ao lado de Pavlovic, por Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach e Pascal Groß. Nagelsmann distribuirá suas convocações para a Copa do Mundo na segunda semana de maio. Ele deve comunicar a lista definitiva de 26 jogadores à Federação Internacional de Futebol (FIFA) no início de junho.
Seleção da DFB: O elenco da Seleção Alemã
Posição Jogador Clube Goleiro Oliver Baumann TSG Hoffenheim Goleiro Alexander Nübel VfB Stuttgart Goleiro Jonas Urbig FC Bayern de Munique Defesa Waldemar Anton Borussia Dortmund Defesa Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensivo Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defesa Joshua Kimmich FC Bayern de Munique Defensivo Aleksandar Pavlovic FC Bayern de Munique Defensivo David Raum RB Leipzig Defesa Antonio Rüdiger Real Madrid Defesa Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defesa Anton Stach Leeds United Defensivo Jonathan Tah FC Bayern de Munique Defensivo Malick Thiaw Newcastle United Defesa Josha Vagnoman VfB Stuttgart Ofensivo Leon Goretzka FC Bayern de Munique Ataque Serge Gnabry FC Bayern de Munique Ataque Kai Havertz Arsenal Ataque Lennart Karl FC Bayern de Munique Ataque Jamie Leweling VfB Stuttgart Ataque Felix Nmecha Borussia Dortmund Ataque Leroy Sané Galatasaray Istambul Ataque Kevin Schade FC Brentford Ataque Deniz Undav VfB Stuttgart Ataque Florian Wirtz FC Liverpool Ataque Nick Woltemade Newcastle United