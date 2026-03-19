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Stiller NeuGetty
Tim Ursinus e SID

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"Cada pessoa tem certos traços de caráter": Julian Nagelsmann justifica a controversa não convocação de uma estrela para a seleção alemã

Para Julian Nagelsmann, a convocação para a Copa do Mundo ainda não está definida, mesmo após a seleção de março. No entanto, será difícil para o meio-campista Angelo Stiller, do VfB Stuttgart, que mais uma vez não foi convocado, conseguir entrar na seleção.

"A porta não está fechada", garantiu o técnico da seleção alemã na quinta-feira em Frankfurt am Main, durante a apresentação da convocação para os jogos internacionais na Suíça (27 de março/Basileia) e contra Gana (30 de março/Stuttgart).

  • "Isto ainda não é uma convocação para a Copa do Mundo", disse Nagelsmann no Campus da DFB. "Alguns jogadores ainda têm a chance de se destacar, enquanto outros, que já conhecemos, ficarão em casa. Queremos uma boa combinação entre o núcleo que disputará a Copa do Mundo e novas forças renovadas." As novidades na seleção são Lennart Karl e o goleiro Jonas Urbig (ambos do Bayern de Munique).

    No entanto, a maior parte dos 26 convocados pode ter certeza de sua vaga na Copa do Mundo. “Se todos estiverem saudáveis, isso está relativamente garantido. Não faremos mais experiências”, disse Nagelsmann, referindo-se ao “elenco muito, muito, muito, muito bom”, que ele, porém, não considera “o melhor elenco do mundo”.

    “Com um certo núcleo, não prestamos mais atenção à forma do dia a dia, não reagimos a cada pequena oscilação”, acrescentou ele. “A menos que ela dure seis semanas. O ponto crucial no torneio é: 14, 15 jogadores recebem 95% do tempo de jogo, os outros recebem poucos minutos — mas o papel deve ser preenchido com o máximo de vida. É importante para mim enfatizar mais uma vez que isso nunca tem nada a ver com uma descrição de caráter que possa ser interpretada negativamente. Cada pessoa tem certos traços de caráter e é feita para certas posições.”

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  • Julian NagelsmannGetty

    Nagelsman elogia Stiller — mas Pavlovic está na frente

    Antes de sua longa explicação, Nagelsmann foi questionado, entre outras coisas, sobre a ausência de Angelo Stiller. No decorrer de seu discurso, ele também abordou diretamente o meio-campista do VfB Stuttgart. “Ele é um jogador de futebol excepcional, com um potencial enorme e um desempenho consistentemente bom, mas está em concorrência com Pavlo, a quem eu simplesmente vejo um pouco à frente”, disse o técnico da seleção alemã, acrescentando: “Especialmente no que diz respeito a alguns aspectos específicos. Não vejo Angelo no time titular e, então, simplesmente decidimos preencher as vagas no elenco de forma diferente.” Ou seja: Nagelsmann vê Pavlovic como um jogador mais adequado para a função do que Stiller. Talvez porque ele esteja preocupado que Stiller possa prejudicar o clima, caso não jogue?

    Nagelsmann parecia antecipar que tais considerações seriam feitas, razão pela qual acrescentou imediatamente que isso não deveria ser entendido como uma crítica a Stiller. Também não se deveria interpretar “qualquer tipo de tema” em suas palavras. Nagelsmann reafirmou que se tratava de “uma decisão a favor de outro jogador que está no elenco para isso”. 

    A questão permanece, porém: por que Nagelsmann não se limitou simplesmente à justificativa esportiva? 

    Já na última convocação, em novembro, Stiller havia ficado de fora, o que levou alguns especialistas e o meio mais próximo do Stuttgart a criticarem a decisão. “Não sei por quê. É claro que ficamos muito surpresos”, disse, por exemplo, o técnico Sebastian Hoeneß. Afinal, Stiller seria “o jogador central” do Stuttgart.

    O meio-campo será formado, ao lado de Pavlovic, por Leon Goretzka, Felix Nmecha, Anton Stach e Pascal Groß. Nagelsmann distribuirá suas convocações para a Copa do Mundo na segunda semana de maio. Ele deve comunicar a lista definitiva de 26 jogadores à Federação Internacional de Futebol (FIFA) no início de junho.

  • Seleção da DFB: O elenco da Seleção Alemã

    PosiçãoJogadorClube
    GoleiroOliver BaumannTSG Hoffenheim
    GoleiroAlexander NübelVfB Stuttgart
    GoleiroJonas UrbigFC Bayern de Munique
    DefesaWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefesaNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivoPascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefesaJoshua KimmichFC Bayern de Munique
    DefensivoAleksandar PavlovicFC Bayern de Munique
    DefensivoDavid RaumRB Leipzig
    DefesaAntonio RüdigerReal Madrid
    DefesaNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefesaAnton StachLeeds United
    DefensivoJonathan TahFC Bayern de Munique
    DefensivoMalick ThiawNewcastle United
    DefesaJosha VagnomanVfB Stuttgart
    OfensivoLeon GoretzkaFC Bayern de Munique
    AtaqueSerge GnabryFC Bayern de Munique
    AtaqueKai HavertzArsenal
    AtaqueLennart KarlFC Bayern de Munique
    AtaqueJamie LewelingVfB Stuttgart
    AtaqueFelix NmechaBorussia Dortmund
    AtaqueLeroy SanéGalatasaray Istambul
    AtaqueKevin SchadeFC Brentford
    AtaqueDeniz UndavVfB Stuttgart
    AtaqueFlorian WirtzFC Liverpool
    AtaqueNick WoltemadeNewcastle United
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