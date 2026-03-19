"Isto ainda não é uma convocação para a Copa do Mundo", disse Nagelsmann no Campus da DFB. "Alguns jogadores ainda têm a chance de se destacar, enquanto outros, que já conhecemos, ficarão em casa. Queremos uma boa combinação entre o núcleo que disputará a Copa do Mundo e novas forças renovadas." As novidades na seleção são Lennart Karl e o goleiro Jonas Urbig (ambos do Bayern de Munique).

No entanto, a maior parte dos 26 convocados pode ter certeza de sua vaga na Copa do Mundo. “Se todos estiverem saudáveis, isso está relativamente garantido. Não faremos mais experiências”, disse Nagelsmann, referindo-se ao “elenco muito, muito, muito, muito bom”, que ele, porém, não considera “o melhor elenco do mundo”.

“Com um certo núcleo, não prestamos mais atenção à forma do dia a dia, não reagimos a cada pequena oscilação”, acrescentou ele. “A menos que ela dure seis semanas. O ponto crucial no torneio é: 14, 15 jogadores recebem 95% do tempo de jogo, os outros recebem poucos minutos — mas o papel deve ser preenchido com o máximo de vida. É importante para mim enfatizar mais uma vez que isso nunca tem nada a ver com uma descrição de caráter que possa ser interpretada negativamente. Cada pessoa tem certos traços de caráter e é feita para certas posições.”