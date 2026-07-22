Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

“Cada dia mais perto” – Fabian Ruiz, estrela do PSG, revela desejo de transferência e ambição de conquistar a Bola de Ouro após o sucesso na Copa do Mundo com a Espanha

Mercado da bola
F. Ruiz
PSG
Espanha
Campeonato Francês
Copa do Mundo
Bétis

Fabian Ruiz, estrela do Paris Saint-Germain, revelou seu desejo de voltar ao Real Betis no futuro. O meio-campista também tem como meta conquistar a Bola de Ouro, depois de ter conquistado, com o PSG, seu segundo título consecutivo da Liga dos Campeões e, em seguida, ajudado a Espanha a conquistar a Copa do Mundo de 2026.

  • De olho em um retorno a Sevilha

    A carreira de Ruiz tem sido uma ascensão constante desde que deixou o Real Betis em 2018, passando pelo Napoli antes de chegar ao Parc des Princes. Desde então, ele se tornou bicampeão da Liga dos Campeões e campeão da Copa do Mundo com a Espanha, que derrotou a Argentina na final de 2026. No entanto, apesar do sucesso, o coração do meio-campista ainda bate pelo Betis. Durante uma cerimônia emocionante em sua cidade natal, o jogador foi questionado sobre a possibilidade de voltar a vestir a camisa do Betis no futuro.

    “A verdade é que sim. Sempre disse isso. Nunca escondi. Estou ansioso para voltar. Está cada dia mais perto. Sou torcedor do Betis e, um dia, espero voltar ao Betis”, afirmou Ruiz, segundo o Marca.



    • Publicidade
  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    Sonhos de Ballon d'Or para o espanhol

    Após uma campanha sensacional, na qual desempenhou um papel fundamental na conquista da Copa do Mundo pela Espanha, Ruiz vem sendo cada vez mais citado como um candidato de peso ao Ballon d’Or. O jogador de 30 anos foi decisivo tanto no clube quanto na seleção, ajudando o PSG a conquistar o título europeu antes de liderar o meio-campo espanhol durante todo o torneio na América do Norte.

    O ex-jogador do Napoli abordou as crescentes especulações sobre sua candidatura ao Ballon d’Or com um claro senso de ambição. Ruiz disse aos repórteres: “Quem não gostaria de ganhar um Ballon d’Or? Estou feliz com a temporada que tive, vencendo a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo. Se eu estiver na disputa, será uma honra.”

  • A ascensão de Los Palacios

    Ruiz falava durante uma festa de boas-vindas em Los Palacios y Villafranca, uma pequena cidade que já revelou várias estrelas internacionais, incluindo Jesús Navas e Gavif. Tendo acabado de conquistar o cenário mundial, Ruiz está colhendo os frutos de seu trabalho, sem perder o contato com sua comunidade local. Enquanto se prepara para um merecido descanso antes de se juntar ao PSG para os preparativos da pré-temporada, a reputação do meio-campista nunca esteve tão alta.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    E agora, o que vem a seguir?

    O contrato atual de Fabián Ruiz com o PSG está previsto para expirar no próximo verão, mas há relatos de que o meio-campista concordou em prolongar sua permanência no Parc des Princes até 2029, com opção de renovação por mais um ano. Isso significa que um retorno iminente ao Betis é altamente improvável, já que o PSG deve continuar se beneficiando da magia de Ruiz na criação de jogadas por algum tempo ainda. Espera-se que ele entre em campo quando a equipe de Luis Enrique iniciar sua campanha 2026-27 contra o Aston Villa na final da Supercopa da UEFA.