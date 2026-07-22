“Cada dia mais perto” – Fabian Ruiz, estrela do PSG, revela desejo de transferência e ambição de conquistar a Bola de Ouro após o sucesso na Copa do Mundo com a Espanha

A carreira de Ruiz tem sido uma ascensão constante desde que deixou o Real Betis em 2018, passando pelo Napoli antes de chegar ao Parc des Princes. Desde então, ele se tornou bicampeão da Liga dos Campeões e campeão da Copa do Mundo com a Espanha, que derrotou a Argentina na final de 2026. No entanto, apesar do sucesso, o coração do meio-campista ainda bate pelo Betis. Durante uma cerimônia emocionante em sua cidade natal, o jogador foi questionado sobre a possibilidade de voltar a vestir a camisa do Betis no futuro.

“A verdade é que sim. Sempre disse isso. Nunca escondi. Estou ansioso para voltar. Está cada dia mais perto. Sou torcedor do Betis e, um dia, espero voltar ao Betis”, afirmou Ruiz, segundo o Marca.







