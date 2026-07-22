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“Cada dia mais perto” – Fabian Ruiz, estrela do PSG, revela desejo de transferência e ambição de conquistar a Bola de Ouro após o sucesso na Copa do Mundo com a Espanha
De olho em um retorno a Sevilha
A carreira de Ruiz tem sido uma ascensão constante desde que deixou o Real Betis em 2018, passando pelo Napoli antes de chegar ao Parc des Princes. Desde então, ele se tornou bicampeão da Liga dos Campeões e campeão da Copa do Mundo com a Espanha, que derrotou a Argentina na final de 2026. No entanto, apesar do sucesso, o coração do meio-campista ainda bate pelo Betis. Durante uma cerimônia emocionante em sua cidade natal, o jogador foi questionado sobre a possibilidade de voltar a vestir a camisa do Betis no futuro.
“A verdade é que sim. Sempre disse isso. Nunca escondi. Estou ansioso para voltar. Está cada dia mais perto. Sou torcedor do Betis e, um dia, espero voltar ao Betis”, afirmou Ruiz, segundo o Marca.
- AFP
Sonhos de Ballon d'Or para o espanhol
Após uma campanha sensacional, na qual desempenhou um papel fundamental na conquista da Copa do Mundo pela Espanha, Ruiz vem sendo cada vez mais citado como um candidato de peso ao Ballon d’Or. O jogador de 30 anos foi decisivo tanto no clube quanto na seleção, ajudando o PSG a conquistar o título europeu antes de liderar o meio-campo espanhol durante todo o torneio na América do Norte.
O ex-jogador do Napoli abordou as crescentes especulações sobre sua candidatura ao Ballon d’Or com um claro senso de ambição. Ruiz disse aos repórteres: “Quem não gostaria de ganhar um Ballon d’Or? Estou feliz com a temporada que tive, vencendo a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo. Se eu estiver na disputa, será uma honra.”
A ascensão de Los Palacios
Ruiz falava durante uma festa de boas-vindas em Los Palacios y Villafranca, uma pequena cidade que já revelou várias estrelas internacionais, incluindo Jesús Navas e Gavif. Tendo acabado de conquistar o cenário mundial, Ruiz está colhendo os frutos de seu trabalho, sem perder o contato com sua comunidade local. Enquanto se prepara para um merecido descanso antes de se juntar ao PSG para os preparativos da pré-temporada, a reputação do meio-campista nunca esteve tão alta.
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E agora, o que vem a seguir?
O contrato atual de Fabián Ruiz com o PSG está previsto para expirar no próximo verão, mas há relatos de que o meio-campista concordou em prolongar sua permanência no Parc des Princes até 2029, com opção de renovação por mais um ano. Isso significa que um retorno iminente ao Betis é altamente improvável, já que o PSG deve continuar se beneficiando da magia de Ruiz na criação de jogadas por algum tempo ainda. Espera-se que ele entre em campo quando a equipe de Luis Enrique iniciar sua campanha 2026-27 contra o Aston Villa na final da Supercopa da UEFA.
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