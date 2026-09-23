Diego Forlan está prestes a comandar a seleção principal do Uruguai pela primeira vez como técnico interino no amistoso internacional de quinta-feira contra o Japão. O ícone de 47 anos reuniu seu elenco em Sendai antes do confronto no Q&A Stadium, em Miyagi.

Forlan concilia suas funções interinas na equipe principal com seu papel como técnico da seleção sub-20 do Uruguai.

O treinador pretende iniciar seu período no cargo com uma atuação agressiva contra uma oposição de alto calibre.



