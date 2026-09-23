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Cachavacha está de volta! Lenda Diego Forlan inicia era no banco do Uruguai no querido Japão
Forlán faz estreia no banco da seleção principal do Uruguai em Miyagi
Diego Forlan está prestes a comandar a seleção principal do Uruguai pela primeira vez como técnico interino no amistoso internacional de quinta-feira contra o Japão. O ícone de 47 anos reuniu seu elenco em Sendai antes do confronto no Q&A Stadium, em Miyagi.
Forlan concilia suas funções interinas na equipe principal com seu papel como técnico da seleção sub-20 do Uruguai.
O treinador pretende iniciar seu período no cargo com uma atuação agressiva contra uma oposição de alto calibre.
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Ex-atacante relembra com carinho seu passado como jogador no Japão
Falando em uma coletiva de imprensa, Forlan demonstrou enorme satisfação por retornar ao Japão, relembrando com carinho sua passagem de dois anos como jogador do Cerezo Osaka, da J1 League. Tendo visitado o país pela última vez em 2018 para uma partida da Liga dos Campeões da Ásia, o ex-atacante elogiou o crescimento e a cultura do futebol japonês.
Ele enfatizou que competir diante de um estádio lotado contra talentos japoneses de alto nível que atuam na Europa representa um desafio empolgante.
"Sou verdadeiramente grato pela oportunidade de jogar no Japão", disse Forlan. "Jogar pelo Cerezo Osaka por dois anos foi uma experiência maravilhosa que permanece comigo. O Japão tem jogadores de alto nível internacional, e amanhã será uma partida de altíssimo nível."
A cultura vencedora é priorizada apesar do golpe da lesão de Valverde
O Uruguai se prepara para o confronto após um ajuste de última hora no elenco, com o meio-campista Emiliano Martinez sendo convocado para substituir o lesionado Federico Valverde. Apesar de desfalques importantes, Forlan insistiu que o Uruguai mantém a obrigação absoluta de vencer cada partida.
Ele destacou o equilíbrio de seu elenco, elogiando a qualidade técnica, a profundidade de opções para marcar gols e a estrutura defensiva.
"De agora em diante, é sobre vencer. Simples", enfatizou Forlan. "Nós, uruguaios, temos a obrigação de levar a seleção nacional ao nível em que sabemos que ela precisa estar. Vencer é do que mais gostamos. Temos jogadores com grande controle de bola, artilheiros e bons defensores."
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Função dupla na gestão impulsiona visão internacional de longo prazo
Forlan esclareceu sua situação contratual, explicando que seu cargo na equipe principal segue como interino, ao lado de um contrato fixo para comandar a seleção sub-20 no próximo Campeonato Sul-Americano. O treinador busca reconstruir o embalo da seleção nacional após uma decepcionante eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.
O Uruguai chega ao jogo de quinta-feira ansioso para estabelecer uma base vencedora sob o comando de seu lendário treinador.
A seleção uruguaia busca afirmar suas credenciais sob a orientação de Forlan.
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