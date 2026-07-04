Getty Images Sport
Traduzido por
“Cabo Verde venceu!” – Estrela de Portugal afirma que o resultado contra a Argentina não importa, já que a seleção menos cotada da Copa do Mundo conquistou a vitória moral
Semedo elogia o espírito dos Blue Sharks
Falando do vestiário da seleção de Portugal antes de seu próprio confronto nas oitavas de final, Semedo não hesitou em destacar a incrível trajetória da seleção africana. O zagueiro, que tem raízes cabo-verdianas, viu como os azarões levaram os atuais campeões mundiais ao limite em uma partida que surpreendeu o mundo do futebol.
“Acompanhei o torneio de perto e acredito que, independentemente do resultado de ontem, Cabo Verde saiu vencedora”, disse Semedo em uma homenagem comovente à sua terra de origem. “Eles fizeram uma campanha magnífica e provaram que, assim como Portugal, são uma pequena nação com imensa qualidade. A confiança que demonstraram ao longo deste torneio foi incrível. Estou muito feliz com a maneira como nos representaram; quero parabenizá-los e agradecer por tudo.”
- Getty Images Sport
Lendas encantadas com Cabo Verde
As palavras de Semedo ecoaram as de várias figuras importantes da comunidade do futebol. O ex-atacante da Suécia, Zlatan Ibrahimovic, ficou visivelmente emocionado com a atuação, afirmando que quase chorou ao ver os azarões quase derrotarem os gigantes da América do Sul. Os Tubarões Azuis empataram com a Argentina no tempo regulamentar, só sendo derrotados no final da prorrogação.
Thierry Henry ficou igualmente impressionado, observando que, embora o resultado tenha sido desfavorável, a equipe conquistou o coração dos torcedores em todo o mundo. Até mesmo Lionel Messi admitiu a dificuldade da tarefa, reconhecendo que sua equipe teve dificuldades para manter o controle contra um time que já havia provado sua disciplina e força nas fases anteriores da competição.
- AFP
A atenção se volta para o confronto ibérico
Embora comemore as façanhas de Cabo Verde, Semedo continua totalmente focado na próxima partida de Portugal pelas oitavas de final contra a Espanha. O zagueiro, que atualmente joga pelo Fenerbahçe, enfatizou que está pronto para ajudar a equipe de Roberto Martínez da maneira que for necessária durante o que ele descreve como uma “final antecipada”.
“Sinto que estou batendo à porta para ajudar Portugal de todas as formas possíveis. Sejam 10 minutos, meia hora ou os 90 minutos completos, o mais importante é que todos demos o nosso melhor para que Portugal possa vencer, permanecer nesta competição e chegar o mais longe possível”, acrescentou o lateral. “Temos um elenco robusto, com imensa qualidade, e todos estão prontos para entrar em campo. Veja o Gonçalo Ramos; ele não jogou muito, mas deu tudo de si e foi fundamental para ajudar a equipe. O foco está totalmente no coletivo — estamos todos preparados para fazer nossa parte pela causa.”
- Getty Images Sport
Neutralizando a ameaça de Yamal
No confronto contra a Espanha, Portugal enfrentará a sensação adolescente Lamine Yamal. Embora Semedo tenha reconhecido o imenso “potencial” do jogador de 18 anos, ele alertou que concentrar-se exclusivamente na estrela do Barcelona seria um erro, dada a profundidade do elenco espanhol.
“Yamal é, sem dúvida, um talento especial com um potencial assustador, mas Portugal sabe que não pode se dar ao luxo de cair na armadilha de ter uma visão limitada. Se a equipe de Martínez ficar obcecada com o jovem astro do Barcelona, corre o risco de ser desmontada por uma seleção espanhola repleta de jogadores decisivos, desde o apito inicial até a última substituição”, concluiu Semedo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.