“Cabo Verde venceu!” – Estrela de Portugal afirma que o resultado contra a Argentina não importa, já que a seleção menos cotada da Copa do Mundo conquistou a vitória moral

Falando do vestiário da seleção de Portugal antes de seu próprio confronto nas oitavas de final, Semedo não hesitou em destacar a incrível trajetória da seleção africana. O zagueiro, que tem raízes cabo-verdianas, viu como os azarões levaram os atuais campeões mundiais ao limite em uma partida que surpreendeu o mundo do futebol.

“Acompanhei o torneio de perto e acredito que, independentemente do resultado de ontem, Cabo Verde saiu vencedora”, disse Semedo em uma homenagem comovente à sua terra de origem. “Eles fizeram uma campanha magnífica e provaram que, assim como Portugal, são uma pequena nação com imensa qualidade. A confiança que demonstraram ao longo deste torneio foi incrível. Estou muito feliz com a maneira como nos representaram; quero parabenizá-los e agradecer por tudo.”