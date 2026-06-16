AFP
Traduzido por
Cabo Verde controlou a Espanha “de uma maneira diferente” para garantir um empate surpreendente na Copa do Mundo, enquanto o técnico Bubista justifica a abordagem defensiva
Cabo Verde frustra a Espanha com uma exibição disciplinada
Cabo Verde protagonizou uma das surpresas da fase de grupos da Copa do Mundo ao empatar sem gols com a Espanha no Grupo H. A La Roja controlou a posse de bola durante longos períodos, mas não conseguiu furar uma defesa obstinada e bem organizada. Apesar de passar grande parte da partida sem a posse de bola, Cabo Verde manteve-se compacto e limitou as oportunidades claras da Espanha. O resultado rendeu um ponto valioso e destacou a capacidade dos azarões de competir com uma das seleções mais fortes do futebol internacional.
- Getty Images Sport
Bubista explica sua visão sobre o controle da partida
Após a partida, o técnico Bubista rejeitou a ideia de que a posse de bola, por si só, define o controle do jogo. Ele argumentou que a organização defensiva de sua equipe permitiu que eles ditassem o ritmo da partida de uma maneira diferente.
“É claro que podemos dizer que a Espanha teve a posse de bola quase o tempo todo, mas controlar a partida não se resume apenas à posse de bola”, explicou Bubista.
“Fizemos isso de uma maneira diferente. É claro que gostaríamos de ter tido mais transições para o ataque, mas a seleção espanhola é bastante difícil, então estamos felizes com isso. As equipes se destacam em sua organização defensiva atualmente e, em uma Copa do Mundo, estatisticamente as equipes vencem partidas com uma bola de transição ou uma bola que não está em movimento. E, portanto, temos que nos preparar dessa maneira.”
Um resultado fruto da resiliência e do trabalho em equipe
Bubista descreveu a atuação como um reflexo da identidade nacional de Cabo Verde e da ambição por trás de sua campanha na Copa do Mundo.
“Sempre dissemos que queríamos que todos conhecessem nosso país, nossa seleção”, acrescentou. “Mostramos organização e coragem, e isso é prova do que nosso país representa: resiliência e a tentativa de superar as dificuldades.
"Antes de vir para cá, eu disse que nosso objetivo era competir no mais alto nível. Com certeza enfrentaríamos dificuldades, sabíamos disso. Mas vamos dar o nosso melhor para superar os obstáculos."
O goleiro Vozinha foi eleito o Melhor Jogador da Partida após fazer várias defesas importantes, mas Bubista enfatizou que o placar sem gols foi resultado de um esforço coletivo.
Ele disse: “Ele foi o melhor jogador em campo, também merece ser parabenizado. Mas acho que nossa equipe foi muito boa na defesa. É claro que ele também está lá para ajudar nossa equipe. É claro que estou feliz por ele ter sido escolhido o melhor jogador da partida. Mas acho que nossa equipe fez um trabalho espetacular.”
- Getty Images Sport
Cabo Verde busca dar continuidade ao resultado impressionante
O empate dá a Cabo Verde impulso e confiança para o restante da fase de grupos. O desafio agora será manter essa disciplina defensiva e, ao mesmo tempo, criar mais oportunidades nas jogadas de contra-ataque. Depois de provar que é capaz de frustrar um dos favoritos do torneio, Cabo Verde buscará transformar essa resiliência em mais pontos quando enfrentar o Uruguai no dia 21 de junho.