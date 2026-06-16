Cabo Verde controlou a Espanha “de uma maneira diferente” para garantir um empate surpreendente na Copa do Mundo, enquanto o técnico Bubista justifica a abordagem defensiva

Após a partida, o técnico Bubista rejeitou a ideia de que a posse de bola, por si só, define o controle do jogo. Ele argumentou que a organização defensiva de sua equipe permitiu que eles ditassem o ritmo da partida de uma maneira diferente.

“É claro que podemos dizer que a Espanha teve a posse de bola quase o tempo todo, mas controlar a partida não se resume apenas à posse de bola”, explicou Bubista.

“Fizemos isso de uma maneira diferente. É claro que gostaríamos de ter tido mais transições para o ataque, mas a seleção espanhola é bastante difícil, então estamos felizes com isso. As equipes se destacam em sua organização defensiva atualmente e, em uma Copa do Mundo, estatisticamente as equipes vencem partidas com uma bola de transição ou uma bola que não está em movimento. E, portanto, temos que nos preparar dessa maneira.”