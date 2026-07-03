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Fabio SilvaGetty Images
Jonas Rütten

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BVB, notícias e rumores: vários clubes estariam interessados! Será que o Borussia Dortmund corre o risco de perder Fabio Silva de forma repentina?

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Fabio Silva teria despertado o interesse de vários clubes. Salih Özcan aparentemente recebeu uma proposta interessante. As notícias e rumores em torno do Borussia Dortmund.

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  • Fabio Silva Borussia Dortmund 2026Getty Images

    BVB, Notícias: Fabio Silva seria muito cobiçado — saída praticamente descartada

    Fabio Silva teria despertado o interesse de alguns clubes espanhóis. Segundo o chamado especialista italiano em transferências Rudy Galetti, Real Sociedad, Villarreal, Real Betis, Espanyol de Barcelona e Celta de Vigo estariam de olho no jovem português de 23 anos. Outros clubes também estariam acompanhando a situação de Silva no BVB.

    Seja verdade ou não: uma transferência do atacante provavelmente não estará nos planos do BVB neste verão. É verdade que Silva mal conseguiu convencer como artilheiro durante sua complicada temporada de estreia em Dortmund, e sua chegada já não começou sob bons auspícios devido a uma cirurgia nos adutores, seguida por uma pausa de várias semanas antes de sua estreia. 

    No entanto, Silva demonstrou repetidamente atuações positivas e muito empenhadas, principalmente quando era escalado como “coringa” pelo técnico Niko Kovac. Especialmente como criador de jogadas, Silva brilhou várias vezes. Ele encerrou a temporada com dez participações em gols em 39 partidas oficiais. Há espaço para melhorias, mas de forma alguma foi um desempenho desastroso.

    Na LaLiga espanhola, Silva viveu a segunda melhor temporada de sua carreira, pelo menos no que diz respeito à marcação de gols. Os dez gols em 25 partidas pelo Las Palmas na temporada 2024/25 só foram superados pelos onze gols em 32 partidas pelo RSC Anderlecht. Após um ano por empréstimo no Las Palmas, seguiu-se a transferência de quase 23 milhões de euros do Wolverhampton Wanderers para o BVB.

    Lá, após apenas meio ano, supostamente já havia surgido um atrito. A Sky e a Sport Bild noticiaram que Silva, diante de seu papel como reserva constante atrás de Serhou Guirassy, estava perdendo cada vez mais a paciência e planejava uma saída repentina no meio do ano. No entanto, o então diretor esportivo Sebastian Kehl logo desmentiu esses rumores. “Fabio vai ficar”, esclareceu ele pouco antes do Natal, acrescentando: “Não tenho a menor vontade de dispensá-lo. Por que faríamos isso?”

    Em Dortmund, Silva ainda tem contrato até 2030. E é possível que, na próxima temporada, ele receba de Niko Kovac muito mais oportunidades de provar seu valor como titular, afinal, ainda há uma grande incerteza quanto à permanência de Guirassy e também de Karim Adeyemi. Guirassy vem flertando há algum tempo, de forma mais ou menos ostensiva, com a ideia de uma saída no meio do ano. O contrato de Adeyemi vence em 2027 e, ao que parece, uma renovação está cada vez mais improvável. O BVB não quer deixá-lo sair sem indenização, por isso é bem possível que Adeyemi deixe o Dortmund ainda na janela de transferências do meio do ano.

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  • Borussia Dortmund v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Salih Özcan parece ter recebido uma proposta interessante

    A passagem de Salih Özcan pelo BVB chegou ao fim no início de julho, após quatro anos bastante difíceis. Özcan está agora sem clube, mas aparentemente já tem uma opção interessante para o que vem a seguir.

    Conforme relata o jornalista turco especializado em transferências Yagiz Sabuncuoglu, o Beşiktaş de Istambul entrou em contato com o jogador turco de 28 anos, que disputou a Copa do Mundo, e já apresentou uma proposta de contrato ao meio-campista central. Sabuncuoglu não revelou detalhes a esse respeito. 

    Além de uma transferência para a Süper Lig turca, um retorno ao 1. FC Köln também tem sido mencionado repetidamente nos últimos tempos como possibilidade para o futuro de Özcan.

    Özcan passou por todas as categorias de base do “Effzeh” e, após um empréstimo de dois anos ao Holstein Kiel, se consolidou como jogador-chave no meio-campo do time da cidade da catedral. Após 128 partidas oficiais, ele se transferiu no verão de 2022 para o BVB por cinco milhões de euros, onde, porém, nunca conseguiu se firmar de forma duradoura como titular.

    Quando deixou de ter espaço nos planos do Dortmund, Özcan foi emprestado ao VfL Wolfsburg, mas também lá não conseguiu se firmar. Já no inverno de 2025, o empréstimo foi rescindido. Agora, após 96 partidas oficiais, ocorreu a separação definitiva do BVB.

  • Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as vendas recordes do BVB

    JogadoresPosiçãoTransferido paraAnoValor da transferência
    Ousmane DembéléAtaqueFC Barcelona2017148 milhões de euros
    Jude BellinghamMeio-campoReal Madrid2023127 milhões de euros
    Jadon SanchoAtaqueManchester United202185 milhões de euros
    Christian PulisicAtaqueChelsea FC201964 milhões de euros
    Pierre-Emerick AubameyangAtaqueArsenal FC201863,75 milhões de euros
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