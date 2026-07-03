Fabio Silva teria despertado o interesse de alguns clubes espanhóis. Segundo o chamado especialista italiano em transferências Rudy Galetti, Real Sociedad, Villarreal, Real Betis, Espanyol de Barcelona e Celta de Vigo estariam de olho no jovem português de 23 anos. Outros clubes também estariam acompanhando a situação de Silva no BVB.

Seja verdade ou não: uma transferência do atacante provavelmente não estará nos planos do BVB neste verão. É verdade que Silva mal conseguiu convencer como artilheiro durante sua complicada temporada de estreia em Dortmund, e sua chegada já não começou sob bons auspícios devido a uma cirurgia nos adutores, seguida por uma pausa de várias semanas antes de sua estreia.

No entanto, Silva demonstrou repetidamente atuações positivas e muito empenhadas, principalmente quando era escalado como “coringa” pelo técnico Niko Kovac. Especialmente como criador de jogadas, Silva brilhou várias vezes. Ele encerrou a temporada com dez participações em gols em 39 partidas oficiais. Há espaço para melhorias, mas de forma alguma foi um desempenho desastroso.

Na LaLiga espanhola, Silva viveu a segunda melhor temporada de sua carreira, pelo menos no que diz respeito à marcação de gols. Os dez gols em 25 partidas pelo Las Palmas na temporada 2024/25 só foram superados pelos onze gols em 32 partidas pelo RSC Anderlecht. Após um ano por empréstimo no Las Palmas, seguiu-se a transferência de quase 23 milhões de euros do Wolverhampton Wanderers para o BVB.

Lá, após apenas meio ano, supostamente já havia surgido um atrito. A Sky e a Sport Bild noticiaram que Silva, diante de seu papel como reserva constante atrás de Serhou Guirassy, estava perdendo cada vez mais a paciência e planejava uma saída repentina no meio do ano. No entanto, o então diretor esportivo Sebastian Kehl logo desmentiu esses rumores. “Fabio vai ficar”, esclareceu ele pouco antes do Natal, acrescentando: “Não tenho a menor vontade de dispensá-lo. Por que faríamos isso?”

Em Dortmund, Silva ainda tem contrato até 2030. E é possível que, na próxima temporada, ele receba de Niko Kovac muito mais oportunidades de provar seu valor como titular, afinal, ainda há uma grande incerteza quanto à permanência de Guirassy e também de Karim Adeyemi. Guirassy vem flertando há algum tempo, de forma mais ou menos ostensiva, com a ideia de uma saída no meio do ano. O contrato de Adeyemi vence em 2027 e, ao que parece, uma renovação está cada vez mais improvável. O BVB não quer deixá-lo sair sem indenização, por isso é bem possível que Adeyemi deixe o Dortmund ainda na janela de transferências do meio do ano.