BVB, notícias e rumores: valores de transferência muito altos? Dois candidatos a transferência parecem ser caros demais para o Borussia Dortmund

O Borussia Dortmund corre o risco de sofrer um revés significativo na disputa por dois jogadores que estão sendo cogitados para transferência.

Segundo a Sky, o BVB provavelmente ficará de fora na disputa por Konstantinos Karetsas (KRC Genk) e Diego Moreira (Racing de Estrasburgo). O motivo são os valores de transferência exigidos pelos respectivos clubes, que, segundo informações, o BVB não está disposto a pagar.

Pelo Karetsas, o Genk estaria pedindo algo entre 35 e 40 milhões de euros, o que representa um risco financeiro muito alto para o BVB, considerando que o jogador tem apenas 18 anos.

No caso de Moreira, além do valor da transferência, sua posição também seria um motivo decisivo para a hesitação do Dortmund. O jogador de 21 anos atua principalmente nas laterais esquerda e direita do ataque — uma posição que normalmente nem existe no sistema 3-4-3 do técnico do BVB, Niko Kovac.

Para a próxima temporada, o Dortmund contratou até agora três jogadores. Do RB Salzburg chegou o zagueiro central Joane Gadou por cerca de 20 milhões de euros; além disso, foram contratados dois talentos promissores: Kaua Prates e Justin Lerma.