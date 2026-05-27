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Christian Guinin

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BVB, notícias e rumores: valores de transferência muito altos? Dois candidatos a transferência parecem ser caros demais para o Borussia Dortmund

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
K. Karetsas
D. Moreira
G. Kobel

Aparentemente, o BVB não tem condições financeiras para contratar dois jogadores que estão sendo cogitados para uma transferência. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: dois candidatos a transferência são caros demais para o Dortmund

    O Borussia Dortmund corre o risco de sofrer um revés significativo na disputa por dois jogadores que estão sendo cogitados para transferência.

    Segundo a Sky, o BVB provavelmente ficará de fora na disputa por Konstantinos Karetsas (KRC Genk) e Diego Moreira (Racing de Estrasburgo). O motivo são os valores de transferência exigidos pelos respectivos clubes, que, segundo informações, o BVB não está disposto a pagar.

    Pelo Karetsas, o Genk estaria pedindo algo entre 35 e 40 milhões de euros, o que representa um risco financeiro muito alto para o BVB, considerando que o jogador tem apenas 18 anos.

    No caso de Moreira, além do valor da transferência, sua posição também seria um motivo decisivo para a hesitação do Dortmund. O jogador de 21 anos atua principalmente nas laterais esquerda e direita do ataque — uma posição que normalmente nem existe no sistema 3-4-3 do técnico do BVB, Niko Kovac.

    Para a próxima temporada, o Dortmund contratou até agora três jogadores. Do RB Salzburg chegou o zagueiro central Joane Gadou por cerca de 20 milhões de euros; além disso, foram contratados dois talentos promissores: Kaua Prates e Justin Lerma.

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  • KobelGetty Images

    BVB, Notícias: Kobel fica de fora da seleção suíça

    O goleiro Gregor Kobel não viajará para a seleção suíça por enquanto.

    O goleiro titular da seleção suíça ainda está ausente devido a uma doença e, por isso, não pode se juntar à equipe. Somente quando o goleiro do BVB receber autorização da equipe médica é que ele deverá se juntar ao grupo.

    Na Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, a Suíça enfrentará Catar, Bósnia e Herzegovina e Canadá na fase de grupos. Antes da partida para os EUA, ainda será realizado um amistoso contra a Jordânia em St. Gallen.

  • BVB FansGetty Images

    BVB, Notícias: Borussia Dortmund aumenta os preços dos ingressos para a temporada

    O Borussia Dortmund aumentará os preços dos ingressos para a próxima temporada.

    Conforme comunicado pelo clube aos titulares de ingressos para a temporada, os preços dos assentos subirão de 2% a 4% na temporada 2026/27.

    Além disso, os compradores de lugares em pé e para pessoas com deficiência também terão que pagar mais. Nesse caso, está previsto um aumento de 2%. Considerando uma temporada completa com 17 jogos da Bundesliga em casa, um torcedor na arquibancada sul pagaria, no futuro, cinco euros a mais por seu lugar em pé.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Concurso

    Jogo

    18 de julho

    Jogo amistoso

    Rot-Weiß Oberhausen x BVB

    29 de julho

    Jogo amistoso

    Cerezo Osaka x BVB

    1º de agosto

    Amistoso

    FC Tokyo x BVB