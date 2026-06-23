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Ole BookGetty Images
Christian Guinin e Jonas Rütten

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BVB, notícias e rumores: uma contratação surpresa? O Borussia Dortmund estaria de olho em um ex-jogador do Hertha para substituir Schlotterbeck

Bundesliga
Copa do Mundo
Mercado da bola
Borussia Dortmund
Alemanha
F. Nmecha
N. Schlotterbeck
M. Kempf
Real Madrid

O BVB está sendo associado a mais um nome inesperado quando se trata de possíveis substitutos para Nico Schlotterbeck. As notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

  • Nmecha está se tornando uma estrela da Copa do Mundo: ele lembra um campeão mundial em declínio
  • Schlotterbeck ficará fora por vários meses — Klopp vê um grande problema para a seleção alemã
  • Os interessados estão fazendo fila! Será que o Borussia Dortmund vai receber uma chuva de dinheiro?
  • Kempf ComoGetty

    BVB, Notícias: O Borussia Dortmund vai trazer Marc-Oliver Kempf de volta à Bundesliga?

    Segundo o jornalista especializado em transferências Gianluca Di Marzio, o BVB não estaria considerando apenas Tomas Araujo, do Benfica de Lisboa, como possível substituto caso Nico Schlotterbeck deixe o clube no meio do ano, mas também Marc-Oliver Kempf, do Como 1907.

    Segundo essas informações, os “amarelos e pretos” teriam até mesmo “grande interesse” no ex-jogador do Hertha, caso o Real Madrid ou o Liverpool ativassem a cláusula de rescisão de Schlotterbeck, estimada entre 50 e 60 milhões de euros, até o final da Copa do Mundo. A cláusula deve perder validade por volta da final, em 19 de julho.

    Embora os “Reais” e também os “Reds” tenham, de fato, necessidade de reforços na defesa central — e especialmente o novo técnico do Real, José Mourinho, pareça ter grande interesse em Schlotterbeck —, o jogador de 26 anos não poderá mais se destacar na Copa do Mundo.

    Após um bom início no torneio, no qual ele mais uma vez demonstrou sua capacidade de marcar gols em jogadas de bola parada contra Curaçao, Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento medial do tornozelo durante a segunda partida da fase de grupos e ficará de fora do restante do torneio. Chegou-se a falar em uma pausa de meses. Talvez isso desanime os três clubes que têm o direito de exercer a cláusula de Schlotterbeck, já que, afinal, o zagueiro central provavelmente também perderá as primeiras semanas da nova temporada.

    Caso, mesmo assim, venha a ocorrer a saída de Schlotterbeck, os olhares dos “amarelos e pretos” estariam agora voltados para a Itália, mais precisamente para o time que causou sensação ao se classificar para a Liga dos Campeões. No Como, Kempf foi titular na zaga na última e tão bem-sucedida temporada sob o comando de Cesc Fàbregas e certamente “igualaria” as qualidades de Schlotterbeck.

    Kempf, assim como Schlotterbeck, é canhoto e, além disso, mostrou-se extremamente perigoso na frente do gol na última temporada. O jogador de 31 anos, que atuou na Bundesliga pelo Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, VfB Stuttgart e Hertha BSC, marcou quatro gols. Em 2024, Kempf deixou a Alemanha e se juntou ao projeto do Lago de Como por apenas 2,5 milhões de euros. Lá, ele se tornou titular indiscutível já em sua primeira temporada e, com o time recém-promovido, garantiu com tranquilidade a permanência na divisão, antes de, na última temporada, acontecer a sensacional ascensão à Liga dos Campeões.

    O contrato de Kempf com o Como vai até 2027; portanto, talvez ele possa ser contratado por um valor bastante acessível.

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  • Felix NmechaGetty Images

    BVB, Notícias: Ícone da Inglaterra recomenda ao ManUnited a contratação da estrela do Dortmund

    Gary Neville, ícone do futebol inglês, sugeriu ao seu ex-clube, o Manchester United, a contratação de Felix Nmecha, estrela do BVB.

    “Quanto mais ele jogar assim como tem jogado ultimamente, mais caro ele vai ficar”, disse Neville, na qualidade de comentarista da ITV, diante das excelentes atuações do meio-campista de 25 anos pela seleção alemã na Copa do Mundo em andamento.

    Nmecha contribuiu inicialmente com um gol e uma assistência na vitória por 7 a 1 na estreia contra Curaçao; na vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, ele deu a assistência para o importante segundo gol de Deniz Undav.

    Especialmente na segunda partida da fase de grupos contra os africanos, a estrela do BVB “apresentou um desempenho excelente”, comentou Neville. “Parecia que ele simplesmente tinha tudo.”

    Mario Basler já havia feito comentários semelhantes anteriormente na Sport1. “O que Nmecha está fazendo lá é um sonho. Ele simplesmente joga de forma excepcional”, elogiou o ex-jogador da seleção, que acredita “que o Dortmund possa receber uma ou outra grande oferta”.

    Aparentemente, o limite máximo dos “amarelos e pretos” para Nmecha é de 120 milhões de euros — um valor que parecia irreal antes da Copa do Mundo, mas que agora deve estar dentro do alcance dos grandes clubes.

    O jogador de 25 anos se transferiu do VfL Wolfsburg para o BVB em 2023 por uma taxa de transferência de 30 milhões de euros. Na última temporada, ele disputou 42 partidas oficiais pelo Dortmund, nas quais marcou cinco gols e deu três assistências.

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    BVB, Notícias: Nico Schlotterbeck se pronuncia após ser excluído da Copa do Mundo

    Nico Schlotterbeck, estrela do BVB, se pronunciou após sua amarga eliminação da Copa do Mundo.

    “Ainda preciso de um pouco mais de tempo para assimilar tudo isso e falar sobre o assunto mais tarde. Por isso, por enquanto, não farei comentários detalhados sobre o assunto”, explicou o zagueiro central em uma postagem em seu canal do Instagram.

    Ele mesmo não quer se colocar em destaque agora, mas sim dar destaque aos seus companheiros da seleção alemã. “O que importa agora é a equipe. Ela merece o apoio total de todos os alemães. Vamos nos unir e mostrar que, tanto nos momentos bons quanto nos difíceis, estamos ao lado dessa seleção alemã e a apoiamos em sua jornada rumo ao título da Copa do Mundo”, disse o jogador de 26 anos.

    Schlotterbeck sofreu uma grave lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo durante a segunda partida da Alemanha na fase de grupos, contra a Costa do Marfim. Segundo a DFB, ele ficará fora dos gramados por “vários meses”. Antonio Rüdiger está pronto para substituí-lo.

  • Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as vendas recordes do BVB

    Jogadores

    Posição

    Transferido para

    Ano

    Valor da transferência

    Ousmane Dembélé

    Ataque

    FC Barcelona

    2017

    148 milhões de euros

    Jude Bellingham

    Meio-campo

    Real Madrid

    2023

    127 milhões de euros

    Jadon Sancho

    Ataque

    Manchester United

    2022

    85 milhões de euros

    Christian Pulisic

    Ataque

    Chelsea FC

    2018

    64 milhões de euros

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Ataque

    Arsenal FC

    2023

    63,75 milhões de euros