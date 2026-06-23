BVB, notícias e rumores: uma contratação surpresa? O Borussia Dortmund estaria de olho em um ex-jogador do Hertha para substituir Schlotterbeck

Segundo o jornalista especializado em transferências Gianluca Di Marzio, o BVB não estaria considerando apenas Tomas Araujo, do Benfica de Lisboa, como possível substituto caso Nico Schlotterbeck deixe o clube no meio do ano, mas também Marc-Oliver Kempf, do Como 1907.

Segundo essas informações, os “amarelos e pretos” teriam até mesmo “grande interesse” no ex-jogador do Hertha, caso o Real Madrid ou o Liverpool ativassem a cláusula de rescisão de Schlotterbeck, estimada entre 50 e 60 milhões de euros, até o final da Copa do Mundo. A cláusula deve perder validade por volta da final, em 19 de julho.

Embora os “Reais” e também os “Reds” tenham, de fato, necessidade de reforços na defesa central — e especialmente o novo técnico do Real, José Mourinho, pareça ter grande interesse em Schlotterbeck —, o jogador de 26 anos não poderá mais se destacar na Copa do Mundo.

Após um bom início no torneio, no qual ele mais uma vez demonstrou sua capacidade de marcar gols em jogadas de bola parada contra Curaçao, Schlotterbeck sofreu uma lesão no ligamento medial do tornozelo durante a segunda partida da fase de grupos e ficará de fora do restante do torneio. Chegou-se a falar em uma pausa de meses. Talvez isso desanime os três clubes que têm o direito de exercer a cláusula de Schlotterbeck, já que, afinal, o zagueiro central provavelmente também perderá as primeiras semanas da nova temporada.

Caso, mesmo assim, venha a ocorrer a saída de Schlotterbeck, os olhares dos “amarelos e pretos” estariam agora voltados para a Itália, mais precisamente para o time que causou sensação ao se classificar para a Liga dos Campeões. No Como, Kempf foi titular na zaga na última e tão bem-sucedida temporada sob o comando de Cesc Fàbregas e certamente “igualaria” as qualidades de Schlotterbeck.

Kempf, assim como Schlotterbeck, é canhoto e, além disso, mostrou-se extremamente perigoso na frente do gol na última temporada. O jogador de 31 anos, que atuou na Bundesliga pelo Eintracht Frankfurt, SC Freiburg, VfB Stuttgart e Hertha BSC, marcou quatro gols. Em 2024, Kempf deixou a Alemanha e se juntou ao projeto do Lago de Como por apenas 2,5 milhões de euros. Lá, ele se tornou titular indiscutível já em sua primeira temporada e, com o time recém-promovido, garantiu com tranquilidade a permanência na divisão, antes de, na última temporada, acontecer a sensacional ascensão à Liga dos Campeões.

O contrato de Kempf com o Como vai até 2027; portanto, talvez ele possa ser contratado por um valor bastante acessível.