BVB, notícias e rumores: seria uma grande contratação sem custo de transferência! O Borussia Dortmund parece sair perdendo na disputa por jogadores de ponta

O BVB parece ter ficado para trás na disputa pela contratação do zagueiro Marcos Senesi, do AFC Bournemouth.

Segundo o especialista em transferências Matteo Moretto, os três clubes da Premier League — Chelsea, Tottenham e Manchester United — já estariam em contato direto com a equipe de assessores do argentino e, portanto, teriam uma vantagem considerável nas negociações.

Recentemente, o jornal italiano Tuttosport noticiou que o Dortmund intensificou seus esforços para contratar o jogador de 28 anos e já lhe apresentou uma primeira proposta de contrato. Segundo a reportagem, o BVB estaria disposto a pagar cerca de quatro milhões de euros líquidos por ano, o que tornaria Senesi um dos jogadores mais bem pagos do clube.

O interesse dos amarelos e pretos nos serviços do zagueiro não é novidade. Já em meados de março, a Sky e o Bild haviam noticiado, de forma coincidente, que o Dortmund estaria “observando intensamente” o zagueiro. Senesi já havia comunicado ao AFC Bournemouth que não renovaria seu contrato, que expira no verão, e que pretendia se transferir para um clube de ponta.

No BVB, há uma necessidade urgente de reforços na zaga para a próxima janela de transferências de verão. O capitão Emre Can ficará fora por muito tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado, e Niklas Süle deixará o clube. Considerando a suposta cláusula de rescisão, a saída de Nico Schlotterbeck ainda não está totalmente descartada.

Senesi foi formado em seu país natal, no San Lorenzo, e se aventurou na Europa em 2019. Na época, ele assinou com o Feyenoord, da Eredivisie, por sete milhões de euros. Em 2022, seguiu para o Bournemouth, numa transferência que custou 15 milhões de euros.