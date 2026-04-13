BVB, notícias e rumores: seria uma grande contratação sem custo de transferência! O Borussia Dortmund parece sair perdendo na disputa por jogadores de ponta

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o BVB:
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O BVB parece ter ficado para trás na disputa pela contratação do zagueiro Marcos Senesi, do AFC Bournemouth.
Segundo o especialista em transferências Matteo Moretto, os três clubes da Premier League — Chelsea, Tottenham e Manchester United — já estariam em contato direto com a equipe de assessores do argentino e, portanto, teriam uma vantagem considerável nas negociações.
Recentemente, o jornal italiano Tuttosport noticiou que o Dortmund intensificou seus esforços para contratar o jogador de 28 anos e já lhe apresentou uma primeira proposta de contrato. Segundo a reportagem, o BVB estaria disposto a pagar cerca de quatro milhões de euros líquidos por ano, o que tornaria Senesi um dos jogadores mais bem pagos do clube.
O interesse dos amarelos e pretos nos serviços do zagueiro não é novidade. Já em meados de março, a Sky e o Bild haviam noticiado, de forma coincidente, que o Dortmund estaria “observando intensamente” o zagueiro. Senesi já havia comunicado ao AFC Bournemouth que não renovaria seu contrato, que expira no verão, e que pretendia se transferir para um clube de ponta.
No BVB, há uma necessidade urgente de reforços na zaga para a próxima janela de transferências de verão. O capitão Emre Can ficará fora por muito tempo devido a uma lesão no ligamento cruzado, e Niklas Süle deixará o clube. Considerando a suposta cláusula de rescisão, a saída de Nico Schlotterbeck ainda não está totalmente descartada.
Senesi foi formado em seu país natal, no San Lorenzo, e se aventurou na Europa em 2019. Na época, ele assinou com o Feyenoord, da Eredivisie, por sete milhões de euros. Em 2022, seguiu para o Bournemouth, numa transferência que custou 15 milhões de euros.
O técnico do BVB, Niko Kovac, deixou-se levar por um comentário bem-humorado sobre a suposta cláusula de rescisão de Nico Schlotterbeck.
Após a derrota do Dortmund por 0 a 1 para o Bayer 04 Leverkusen na tarde de sábado, Kovac foi questionado em entrevista à DAZN sobre a suposta cláusula de rescisão do zagueiro, que supostamente permitiria a ele deixar o clube após a Copa do Mundo por uma determinada quantia, independentemente da renovação do contrato.
No entanto, quando questionado pela apresentadora Laura Wontorra, o técnico dos amarelos e pretos brincou: “Eu nem conheço direito o meu próprio contrato.” Quando Wontorra insistiu e explicou que sabia muito bem o que estava escrito em seu contrato, Kovac voltou a descartar o assunto: “Então você está mais por dentro do que eu.”
O técnico do BVB não quis entrar em detalhes. Em vez disso, deu apoio ao seu jogador em relação aos vaias vindas de alguns torcedores do Dortmund antes da partida no Westfalenstadion: “É claro que isso não pode acontecer. Ele é um jogador do Borussia, todos nós aqui no estádio somos do Borussia. Cada jogador precisa do apoio dos torcedores”, disse Kovac.
Data
Jogo
18 de abril, 15h30
TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)
26 de abril, 17h30
BVB x SC Freiburg (Bundesliga)
3 de maio, 17h30
Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)