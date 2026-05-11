BVB, notícias e rumores – “São passos difíceis de seguir”: será ele o sucessor de Julian Brandt no Borussia Dortmund?

O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, acredita que o jovem talento do meio-campo Samuele Inacio pode muito bem se tornar o sucessor de Julian Brandt, que deixará o clube no meio do ano.

“Acho que já vimos hoje uma pequena mudança de geração. Jule (Brandt, nota do editor) teve sete anos fantásticos aqui, marcou muitos gols importantes”, começou Kovac na coletiva de imprensa após a vitória por 3 a 2 contra o Eintracht Frankfurt na sexta-feira. Em seguida, elogiou Inacio, que marcou seu primeiro gol na Bundesliga contra o SGE: “No caso do Samuele, preciso tomar cuidado para não criar expectativas excessivas, mas o garoto mostrou hoje e nos últimos jogos: ele quer, ele faz, ele luta e trabalha na marcação. Ele sabe fazer muitas coisas com a bola – já criou várias chances nos últimos jogos.”

Inácio poderia “mesmo que, por enquanto, apenas entre aspas – talvez em algum momento substituir Jule”, continuou Kovac. O contrato de Brandt, que está chegando ao fim, não será renovado; o jogador de 30 anos deixa o Borussia sem custo de transferência, com destino ainda desconhecido. De qualquer forma, o BVB precisa de um novo jogador criativo para compensar a saída de Brandt – e pode já ter exatamente isso com Inácio no elenco.

“São passos grandes a seguir. O garoto (Inácio, nota do editor) tem 18 anos e Jule já tem 30. Devemos dar tempo a ele. Se ele se mantiver normal e saudável, certamente se tornará um bom jogador de futebol”, comentou Kovac sobre o italiano de 18 anos, que o Dortmund contratou em 2024 da base do Atalanta Bergamo. O diretor esportivo Lars Ricken também deu a entender que há grandes planos para o talentoso meia: “Ele foi titular pela terceira vez consecutiva e jogou as duas últimas partidas do início ao fim. Não devemos criar expectativas desnecessárias, mas é claro que isso é um indício do que está por vir na próxima temporada.”

Inácio disputou até agora seis partidas pela equipe principal do Dortmund, tendo sido titular nas últimas três partidas consecutivas. Em breve, o jogador da seleção italiana sub-19, que teria despertado o interesse de grandes clubes como Barcelona e PSG, deve assinar um novo contrato com o BVB.