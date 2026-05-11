BVB, notícias e rumores – “São passos difíceis de seguir”: será ele o sucessor de Julian Brandt no Borussia Dortmund?

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O técnico do Borussia Dortmund, Niko Kovac, acredita que o jovem talento do meio-campo Samuele Inacio pode muito bem se tornar o sucessor de Julian Brandt, que deixará o clube no meio do ano.
“Acho que já vimos hoje uma pequena mudança de geração. Jule (Brandt, nota do editor) teve sete anos fantásticos aqui, marcou muitos gols importantes”, começou Kovac na coletiva de imprensa após a vitória por 3 a 2 contra o Eintracht Frankfurt na sexta-feira. Em seguida, elogiou Inacio, que marcou seu primeiro gol na Bundesliga contra o SGE: “No caso do Samuele, preciso tomar cuidado para não criar expectativas excessivas, mas o garoto mostrou hoje e nos últimos jogos: ele quer, ele faz, ele luta e trabalha na marcação. Ele sabe fazer muitas coisas com a bola – já criou várias chances nos últimos jogos.”
Inácio poderia “mesmo que, por enquanto, apenas entre aspas – talvez em algum momento substituir Jule”, continuou Kovac. O contrato de Brandt, que está chegando ao fim, não será renovado; o jogador de 30 anos deixa o Borussia sem custo de transferência, com destino ainda desconhecido. De qualquer forma, o BVB precisa de um novo jogador criativo para compensar a saída de Brandt – e pode já ter exatamente isso com Inácio no elenco.
“São passos grandes a seguir. O garoto (Inácio, nota do editor) tem 18 anos e Jule já tem 30. Devemos dar tempo a ele. Se ele se mantiver normal e saudável, certamente se tornará um bom jogador de futebol”, comentou Kovac sobre o italiano de 18 anos, que o Dortmund contratou em 2024 da base do Atalanta Bergamo. O diretor esportivo Lars Ricken também deu a entender que há grandes planos para o talentoso meia: “Ele foi titular pela terceira vez consecutiva e jogou as duas últimas partidas do início ao fim. Não devemos criar expectativas desnecessárias, mas é claro que isso é um indício do que está por vir na próxima temporada.”
Inácio disputou até agora seis partidas pela equipe principal do Dortmund, tendo sido titular nas últimas três partidas consecutivas. Em breve, o jogador da seleção italiana sub-19, que teria despertado o interesse de grandes clubes como Barcelona e PSG, deve assinar um novo contrato com o BVB.
No domingo, o Borussia Dortmund anunciou uma saída inesperada: o ex-jogador do BVB Marcel Schmelzer deixará o cargo de assistente técnico da equipe sub-23 no final da temporada.
O motivo é de comemoração: “Estamos esperando nosso segundo filho em setembro. Isso agora é prioridade”, explicou Schmelzer ao Ruhr Nachrichten, justificando por que vai tirar uma folga.
Schmelzer começou em 2023, um ano após o fim de sua carreira como jogador, como assistente técnico da equipe sub-17 do BVB. No verão de 2024, ele foi promovido a assistente técnico da equipe sub-23, com a qual não conseguiu o acesso direto à 3ª Divisão nesta temporada. A uma rodada do fim da temporada na Regionalliga West, o Dortmund II ocupa atualmente a quarta posição.
No final de março, Sebastian Kehl foi dispensado de suas funções como diretor esportivo do Borussia Dortmund. Na noite de sexta-feira, antes do último jogo em casa desta temporada da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt (3 a 2), ocorreu a despedida oficial no Signal-Iduna-Park.
No dia seguinte, Kehl foi visto no jogo em casa do Rot-Weiß Erfurt, da Liga Regional, contra o Hertha Zehlendorf (5 a 2). Será que Kehl estaria se preparando para uma surpreendente passagem pela 4ª divisão?
Não, a visita a Erfurt foi de natureza puramente privada. “Nós nos conhecemos há muito tempo, ele simplesmente veio me visitar de novo”, esclareceu o técnico do Erfurt, Fabian Gerber. Kehl assistiu à partida dos turíngios da arquibancada e, mais tarde, também esteve presente na coletiva de imprensa.
Gerber e Kehl jogaram juntos nas categorias de base do Hannover 96 e, em 1998, passaram simultaneamente para o time profissional do clube da Baixa Saxônia. Mais tarde, os dois, hoje com 46 anos, foram companheiros de equipe no SC Freiburg por mais seis meses, antes de Kehl se transferir para o BVB no início de 2002.
Data
Concurso
Jogo
16 de maio
Bundesliga
Werder Bremen x BVB
18 de julho
Jogo amistoso
Rot-Weiß Oberhausen x BVB
29 de julho
Amistoso
Cerezo Osaka x BVB
1º de agosto
Amistoso
FC Tokyo x BVB