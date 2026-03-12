Goal.com
BVB, notícias e rumores: reviravolta no caso do atacante estrela? Suposto prazo final para a transferência de Serhou Guirassy revelado

Como será o futuro de Serhou Guirassy no BVB após o término da temporada? O próprio atacante ainda não tomou uma decisão, mas pretende fazê-lo em breve. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

  • Guirassy KovacIMAGO / Sven Simon

    BVB, Notícias: Guirassy provavelmente na “lista de desejos” de um clube de ponta

    Quo vadis, Serhou Guirassy? Depois que o Bild noticiou há algumas semanas que o craque do BVB assinaria seu último grande contrato da carreira no verão e provavelmente iria “ganhar muito dinheiro” na Arábia Saudita, isso agora não parece mais tão certo.

    Segundo o Bild, uma transferência para a Arábia Saudita, onde seu irmão e assessor já lhe teria feito uma oferta no verão passado e onde ele teria a chance de dobrar seu salário anual em Dortmund (estimado em nove milhões de euros), seria apenas sua “segunda prioridade”. 

    Uma transferência para o deserto não está totalmente descartada, mas alguns clubes europeus que jogarão a Liga dos Campeões na próxima temporada já entraram em contato com a equipe de gestão do guineense. O AC Milan, em particular, tem Guirassy na sua “lista de desejos”, mas ele não é o único candidato a atacante para uma transferência no verão. 

    A cláusula de rescisão prevista no contrato de Guirassy, que permite ao jogador de 29 anos mudar-se por 45 milhões de euros dois anos antes do fim do contrato em Dortmund para clubes de topo selecionados, não é ativável pelo Milan, mas apenas pelo Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou Liverpool, de acordo com o Bild. No caso de um interesse concreto do Rossoneri, o BVB poderia negociar livremente a indenização. O mesmo se aplica a qualquer interesse do deserto.

    Guirassy, por sua vez, estabeleceu um prazo para sua decisão sobre o futuro. Ele pretende informar ao clube, o mais tardar logo após o final da temporada, em maio, se solicitará a liberação para uma transferência ou se permanecerá no último ano de contrato com os amarelo-negros. Seu “grande sonho” continua sendo conquistar um título com o Dortmund.

    Guirassy também é o melhor artilheiro do Dortmund na temporada atual. Em 37 jogos oficiais, ele marcou 17 gols e deu seis assistências. Em sua temporada de estreia no BVB, ele marcou 34 gols e deu nove assistências em 45 jogos oficiais.

  • WätjenGetty Images

    BVB, Notícias: Kjell Wätjen cogita deixar o Borussia Dortmund

    Desde o verão, Kjell Wätjen joga por empréstimo pelo Bochum, clube vizinho da região, e, se depender do meio-campista de 20 anos, isso pode continuar assim.

    “Posso muito bem imaginar ficar no VfL depois do verão”, disse Wätjen ao Bild, mas também enfatizou: “Ainda não há nada definido ou decidido. Além disso, o BVB também tem o controle da situação. Vamos ver o que acontece.”

    Wätjen deixou o BVB devido ao rebaixamento da equipe reserva da 3ª divisão e às poucas chances de jogar com os profissionais, encontrando em Bochum um novo lar esportivo, ainda que temporário.

    Enquanto até o final de janeiro ele jogou em quase todas as partidas do Bochum e muitas vezes foi titular, nas últimas semanas ele ficou cada vez mais tempo no banco durante os 90 minutos. Em novembro, ele marcou seu primeiro e até agora único gol pelo VfL. 

    “Eu tinha meus problemas e os discuti claramente com o técnico [Uwe Rösler, nota do editor]. Trabalhei duro e ele viu que eu melhorei. Desde então, o feedback voltou a ser mais positivo”, disse Wätjen sobre sua situação atual.

    O contrato profissional de Wätjen com o BVB vai até 2028, e o empréstimo termina em 30 de junho. Então, Wätjen retornará primeiro a Dortmund, onde mais uma vez se aproxima uma grande mudança. 

    A saída de Julian Brandt já está confirmada, e o contrato de Niklas Süle, que está chegando ao fim, provavelmente não será renovado. No entanto, o Dortmund tem um bom elenco e profundidade no meio-campo, com Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka e Marcel Sabitzer. 

    Wätjen mostrou um bom desempenho em sua estreia profissional pelo BVB e, em 4 de maio de 2024, causou sensação com uma assistência espetacular para Marco Reus na vitória por 5 a 1 sobre o FC Augsburg. Naquela ocasião, ele jogou os 90 minutos completos. No entanto, depois disso, ele só teve três participações curtas.

  • BVB - Calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataJogo
    14 de março, 15h30BVB x FC Augsburg (Bundesliga)
    21 de março, 18h30BVB - Hamburger SV (Bundesliga)
    4 de abril, 18h30VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga)
    11 de abril, 15h30BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga)

