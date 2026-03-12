BVB, notícias e rumores: reviravolta no caso do atacante estrela? Suposto prazo final para a transferência de Serhou Guirassy revelado

Desde o verão, Kjell Wätjen joga por empréstimo pelo Bochum, clube vizinho da região, e, se depender do meio-campista de 20 anos, isso pode continuar assim.
“Posso muito bem imaginar ficar no VfL depois do verão”, disse Wätjen ao Bild, mas também enfatizou: “Ainda não há nada definido ou decidido. Além disso, o BVB também tem o controle da situação. Vamos ver o que acontece.”
Wätjen deixou o BVB devido ao rebaixamento da equipe reserva da 3ª divisão e às poucas chances de jogar com os profissionais, encontrando em Bochum um novo lar esportivo, ainda que temporário.
Enquanto até o final de janeiro ele jogou em quase todas as partidas do Bochum e muitas vezes foi titular, nas últimas semanas ele ficou cada vez mais tempo no banco durante os 90 minutos. Em novembro, ele marcou seu primeiro e até agora único gol pelo VfL.
“Eu tinha meus problemas e os discuti claramente com o técnico [Uwe Rösler, nota do editor]. Trabalhei duro e ele viu que eu melhorei. Desde então, o feedback voltou a ser mais positivo”, disse Wätjen sobre sua situação atual.
O contrato profissional de Wätjen com o BVB vai até 2028, e o empréstimo termina em 30 de junho. Então, Wätjen retornará primeiro a Dortmund, onde mais uma vez se aproxima uma grande mudança.
A saída de Julian Brandt já está confirmada, e o contrato de Niklas Süle, que está chegando ao fim, provavelmente não será renovado. No entanto, o Dortmund tem um bom elenco e profundidade no meio-campo, com Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Carney Chukwuemeka e Marcel Sabitzer.
Wätjen mostrou um bom desempenho em sua estreia profissional pelo BVB e, em 4 de maio de 2024, causou sensação com uma assistência espetacular para Marco Reus na vitória por 5 a 1 sobre o FC Augsburg. Naquela ocasião, ele jogou os 90 minutos completos. No entanto, depois disso, ele só teve três participações curtas.