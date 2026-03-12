BVB, notícias e rumores: reviravolta no caso do atacante estrela? Suposto prazo final para a transferência de Serhou Guirassy revelado

Quo vadis, Serhou Guirassy? Depois que o Bild noticiou há algumas semanas que o craque do BVB assinaria seu último grande contrato da carreira no verão e provavelmente iria “ganhar muito dinheiro” na Arábia Saudita, isso agora não parece mais tão certo.

Segundo o Bild, uma transferência para a Arábia Saudita, onde seu irmão e assessor já lhe teria feito uma oferta no verão passado e onde ele teria a chance de dobrar seu salário anual em Dortmund (estimado em nove milhões de euros), seria apenas sua “segunda prioridade”.

Uma transferência para o deserto não está totalmente descartada, mas alguns clubes europeus que jogarão a Liga dos Campeões na próxima temporada já entraram em contato com a equipe de gestão do guineense. O AC Milan, em particular, tem Guirassy na sua “lista de desejos”, mas ele não é o único candidato a atacante para uma transferência no verão.

A cláusula de rescisão prevista no contrato de Guirassy, que permite ao jogador de 29 anos mudar-se por 45 milhões de euros dois anos antes do fim do contrato em Dortmund para clubes de topo selecionados, não é ativável pelo Milan, mas apenas pelo Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou Liverpool, de acordo com o Bild. No caso de um interesse concreto do Rossoneri, o BVB poderia negociar livremente a indenização. O mesmo se aplica a qualquer interesse do deserto.

Guirassy, por sua vez, estabeleceu um prazo para sua decisão sobre o futuro. Ele pretende informar ao clube, o mais tardar logo após o final da temporada, em maio, se solicitará a liberação para uma transferência ou se permanecerá no último ano de contrato com os amarelo-negros. Seu “grande sonho” continua sendo conquistar um título com o Dortmund.

Guirassy também é o melhor artilheiro do Dortmund na temporada atual. Em 37 jogos oficiais, ele marcou 17 gols e deu seis assistências. Em sua temporada de estreia no BVB, ele marcou 34 gols e deu nove assistências em 45 jogos oficiais.