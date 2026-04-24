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Tim Ursinus

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BVB, notícias e rumores: Revelado! Nuri Sahin queria trazer uma superestrela do Real Madrid para o Borussia Dortmund

Bundesliga
Borussia Dortmund
N. Sahin
Real Madrid
La Liga
A. Guler

Durante sua passagem pelo BVB, Nuri Sahin queria causar um verdadeiro estrondo no mercado de transferências. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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    BVB, Notícias: Nuri Sahin revela desejo espetacular de transferência

    O ex-técnico do BVB, Nuri Sahin, revelou que gostaria de ter contratado Arda Güler por empréstimo do Real Madrid na temporada 2024/25.

    “Eu queria muito trazer o Arda para Dortmund”, explicou o técnico de 37 anos no canal do YouTube “KAFA Sports” e acrescentou: “Na época, ele me disse: ‘Treinador, vou conquistar essa camisa, não importa o que aconteça.’” 

    Como se sabe, a negociação do empréstimo não deu em nada, e Sahin não revelou os motivos. Apesar do pouco tempo de jogo na temporada anterior (doze partidas, em parte devido a uma lesão muscular persistente), Güler permaneceu no Real Madrid e se estabeleceu como um jogador importante do elenco. 

    O jogador da seleção turca conseguiu 14 participações em gols em 43 partidas oficiais, a maioria delas como reserva. Na Copa do Mundo de Clubes que se seguiu, ele se tornou titular sob o comando do então novo técnico Xabi Alonso e mantém esse status também com seu sucessor, Álvaro Arbeloa. 

    Na temporada atual, Güler soma 50 partidas, nas quais acumulou 20 pontos. Entre outras coisas, o jogador de 21 anos marcou dois gols contra o Bayern de Munique na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. 

    No entanto, Güler provavelmente não participará mais de outros gols do time madrilenho. Conforme comunicado divulgado pelo Real na quinta-feira, o atacante sofreu uma grave lesão muscular na parte posterior da coxa. O clube não especificou o tempo de recuperação. No entanto, é de se supor que a temporada já tenha chegado ao fim para ele. Sua participação na Copa do Mundo também parece estar em risco.

    Güler é, no entanto, a grande esperança da Turquia. Já durante a primeira qualificação para a Copa do Mundo desde 2002, ele foi um dos jogadores de destaque, com quatro assistências e um gol.

    Güler, que em 2023 foi transferido do Fenerbahçe de Istambul para o Real Madrid por 28 milhões de euros, ainda tem contrato até 2029. Sahin, por sua vez, já foi dispensado há muito tempo de suas funções no BVB. 

    Seu mandato chegou ao fim após cerca de seis meses, antes de Niko Kovac assumir o cargo. Desde setembro de 2025, Sahin está no comando do Basaksehir FK, time da primeira divisão turca. Pouco antes do fim da temporada, sua equipe ocupa uma sólida quinta colocação na Süper Lig. 

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  • Filippo Mane BVBgetty

    BVB, rumor: Dortmund estaria considerando a contratação de Mané por empréstimo

    Filippo Mane, de 21 anos, poderá ganhar experiência jogando temporariamente em outro clube na próxima temporada. De acordo com uma reportagem do Ruhr Nachrichten, os dirigentes do Borussia Dortmund estão considerando emprestar o zagueiro central no meio do ano. O interesse viria principalmente da Série A italiana.

    Na temporada atual, Mane fez sua estreia na equipe principal, mas não conseguiu garantir uma vaga no time titular. Além disso, seu desenvolvimento foi prejudicado recentemente por uma lesão muscular de longa duração. No entanto, a longo prazo, o BVB acredita que ele terá seu momento de destaque, até porque seu contrato vai até 2028.

  • Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport

    BVB, rumor: Borussia Dortmund deve renovar com dois jovens jogadores

    O Borussia Dortmund parece poder continuar contando com os serviços do jovem talento Elias Benkara. 

    Segundo informações do jornal Bild, o jogador de 18 anos decidiu renovar seu contrato, que estava prestes a expirar, até 2029. O Feyenoord de Roterdã, o RSC Anderlecht e o Eintracht de Frankfurt teriam demonstrado grande interesse em Benkara recentemente. 

    Benkara já foi convocado duas vezes pelo técnico Niko Kovac e acredita que conseguirá se firmar no time principal a longo prazo. Os dirigentes também acreditam que ele tem potencial para se destacar. 

    Além disso, tudo indica que Danylo Krevsun também permanecerá no clube. O jornal Bild informa que há negociações em andamento para a renovação de seu contrato, que está prestes a expirar. 

    O ucraniano é uma figura constante na equipe reserva do BVB, que joga na Regionalliga, e já foi convocado uma vez para o elenco de Kovac. 

  • FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: O ex-goleiro do Dortmund, Hitz, encerra a carreira

    O ex-goleiro da Bundesliga Marwin Hitz (38) encerrará sua carreira profissional no verão. O suíço anunciou sua decisão na quinta-feira por meio de um comunicado do seu clube, o FC Basel. Hitz jogou na Alemanha pelo VfL Wolfsburg (2008 a 2013), pelo FC Augsburg (2013 a 2018) e pelo Borussia Dortmund (2018 a 2022).

    “Tive a oportunidade de aprender algo em cada uma das minhas passagens e levar isso comigo para o meu caminho futuro. Agradeço desde já por tudo o que este esporte me proporcionou ao longo de todos esses anos”, disse Hitz, que em 2022 deixou o BVB para voltar à sua terra natal, Basileia.

    Hitz não entrou em campo durante o título do VfL Wolfsburg em 2009, mas conquistou a Copa da Alemanha com o Dortmund em 2021. No ano anterior, conquistou a dobradinha de campeonato e copa com o Basileia. Hitz disputou duas partidas pela seleção suíça.

    Curiosidade: em fevereiro de 2015, Hitz também foi eleito o artilheiro do mês na Alemanha. O então goleiro do FC Augsburg marcou o gol do empate em 2 a 2 nos acréscimos da partida contra o Bayer Leverkusen.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataJogo
    26/04, 17h30BVB x Freiburg
    03/05, 17h30Mönchengladbach x BVB
    08/05, 20h30BVB x Frankfurt
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