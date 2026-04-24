BVB, notícias e rumores: Revelado! Nuri Sahin queria trazer uma superestrela do Real Madrid para o Borussia Dortmund

O ex-técnico do BVB, Nuri Sahin, revelou que gostaria de ter contratado Arda Güler por empréstimo do Real Madrid na temporada 2024/25.

“Eu queria muito trazer o Arda para Dortmund”, explicou o técnico de 37 anos no canal do YouTube “KAFA Sports” e acrescentou: “Na época, ele me disse: ‘Treinador, vou conquistar essa camisa, não importa o que aconteça.’”

Como se sabe, a negociação do empréstimo não deu em nada, e Sahin não revelou os motivos. Apesar do pouco tempo de jogo na temporada anterior (doze partidas, em parte devido a uma lesão muscular persistente), Güler permaneceu no Real Madrid e se estabeleceu como um jogador importante do elenco.

O jogador da seleção turca conseguiu 14 participações em gols em 43 partidas oficiais, a maioria delas como reserva. Na Copa do Mundo de Clubes que se seguiu, ele se tornou titular sob o comando do então novo técnico Xabi Alonso e mantém esse status também com seu sucessor, Álvaro Arbeloa.

Na temporada atual, Güler soma 50 partidas, nas quais acumulou 20 pontos. Entre outras coisas, o jogador de 21 anos marcou dois gols contra o Bayern de Munique na partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões.

No entanto, Güler provavelmente não participará mais de outros gols do time madrilenho. Conforme comunicado divulgado pelo Real na quinta-feira, o atacante sofreu uma grave lesão muscular na parte posterior da coxa. O clube não especificou o tempo de recuperação. No entanto, é de se supor que a temporada já tenha chegado ao fim para ele. Sua participação na Copa do Mundo também parece estar em risco.

Güler é, no entanto, a grande esperança da Turquia. Já durante a primeira qualificação para a Copa do Mundo desde 2002, ele foi um dos jogadores de destaque, com quatro assistências e um gol.

Güler, que em 2023 foi transferido do Fenerbahçe de Istambul para o Real Madrid por 28 milhões de euros, ainda tem contrato até 2029. Sahin, por sua vez, já foi dispensado há muito tempo de suas funções no BVB.

Seu mandato chegou ao fim após cerca de seis meses, antes de Niko Kovac assumir o cargo. Desde setembro de 2025, Sahin está no comando do Basaksehir FK, time da primeira divisão turca. Pouco antes do fim da temporada, sua equipe ocupa uma sólida quinta colocação na Süper Lig.