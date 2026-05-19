BVB, notícias e rumores: reportagem revela quatro novos candidatos a transferência no Borussia Dortmund

Com Justin Lerma, Kaua Prates e Joane Gadou, o Borussia Dortmund já anunciou três contratações para a próxima temporada. Agora, outros candidatos estão sendo cogitados pelo BVB.

De acordo com a Sky, o Borussia Dortmund está de olho em Matt O'Riley, do Brighton & Hove Albion. Segundo a emissora, os dirigentes do clube buscaram informações sobre o meio-campista e se informaram sobre as possíveis condições para uma transferência. Tanto os olheiros quanto o técnico Niko Kovac estariam convencidos do talento do dinamarquês de 25 anos.

Paralelamente, o Dortmund aparentemente também está de olho em Vasilije Kostov, do Estrela Vermelha de Belgrado. O meio-campista, de apenas 18 anos, ainda tem contrato em Belgrado até 2028. Há algumas semanas, seu agente teria viajado a Dortmund para as primeiras conversas.

No entanto, um possível acordo deve sair caro: segundo a reportagem, está em jogo uma taxa de transferência de cerca de 25 milhões de euros. Além disso, o talento sérvio também é cobiçado pelo RB Leipzig, pela Inter de Milão e por vários clubes de ponta da Premier League.

O BVB também continua sondando o mercado para o ataque. A pista sobre Ethan Nwaneri, do Arsenal, teria se tornado novamente mais concreta. O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, teria se informado novamente sobre o jogador canhoto de 19 anos.

O próprio jogador aparentemente se imagina em uma transferência para a Strobelallee, mas uma transferência seria financeiramente extremamente exigente. Na temporada atual, Nwaneri ganhou experiência jogando por empréstimo no Olympique de Marselha. Ainda não se sabe se o Arsenal emprestaria novamente o jovem, que tem contrato até 2030.

Além disso, Matias Fernandez-Pardo também está em foco. O atacante do OSC Lille somou oito gols e cinco assistências na temporada 2025/26. O BVB já teria entrado em contato, enquanto o Lille supostamente pede mais de 30 milhões de euros. O atacante não possui cláusula de rescisão.

Além disso, o jovem talento de 17 anos Samuel Martinez, do Atlético Nacional da Colômbia, continua a ser muito bem visto pelos amarelos e pretos. No entanto, a concorrência é grande, pois vários clubes ingleses também estão na disputa pelo jovem jogador.