BVB, notícias e rumores: reportagem revela quatro novos candidatos a transferência no Borussia Dortmund

Mais notícias e rumores sobre o BVB:
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Mais notícias e rumores sobre o BVB:
Com Justin Lerma, Kaua Prates e Joane Gadou, o Borussia Dortmund já anunciou três contratações para a próxima temporada. Agora, outros candidatos estão sendo cogitados pelo BVB.
De acordo com a Sky, o Borussia Dortmund está de olho em Matt O'Riley, do Brighton & Hove Albion. Segundo a emissora, os dirigentes do clube buscaram informações sobre o meio-campista e se informaram sobre as possíveis condições para uma transferência. Tanto os olheiros quanto o técnico Niko Kovac estariam convencidos do talento do dinamarquês de 25 anos.
Paralelamente, o Dortmund aparentemente também está de olho em Vasilije Kostov, do Estrela Vermelha de Belgrado. O meio-campista, de apenas 18 anos, ainda tem contrato em Belgrado até 2028. Há algumas semanas, seu agente teria viajado a Dortmund para as primeiras conversas.
No entanto, um possível acordo deve sair caro: segundo a reportagem, está em jogo uma taxa de transferência de cerca de 25 milhões de euros. Além disso, o talento sérvio também é cobiçado pelo RB Leipzig, pela Inter de Milão e por vários clubes de ponta da Premier League.
O BVB também continua sondando o mercado para o ataque. A pista sobre Ethan Nwaneri, do Arsenal, teria se tornado novamente mais concreta. O diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, teria se informado novamente sobre o jogador canhoto de 19 anos.
O próprio jogador aparentemente se imagina em uma transferência para a Strobelallee, mas uma transferência seria financeiramente extremamente exigente. Na temporada atual, Nwaneri ganhou experiência jogando por empréstimo no Olympique de Marselha. Ainda não se sabe se o Arsenal emprestaria novamente o jovem, que tem contrato até 2030.
Além disso, Matias Fernandez-Pardo também está em foco. O atacante do OSC Lille somou oito gols e cinco assistências na temporada 2025/26. O BVB já teria entrado em contato, enquanto o Lille supostamente pede mais de 30 milhões de euros. O atacante não possui cláusula de rescisão.
Além disso, o jovem talento de 17 anos Samuel Martinez, do Atlético Nacional da Colômbia, continua a ser muito bem visto pelos amarelos e pretos. No entanto, a concorrência é grande, pois vários clubes ingleses também estão na disputa pelo jovem jogador.
Vice-campeão da Bundesliga, eliminação nos playoffs da Liga dos Campeões, eliminação nas oitavas de final da Copa da Alemanha — esse é o balanço da temporada do Borussia Dortmund. E o atacante Serhou Guirassy está tudo menos satisfeito com isso.
Quando perguntaram qual foi o momento mais legal da temporada pra ele, ele disse: “Sinceramente, não teve muita coisa, porque não ganhamos nada. Fomos eliminados da Copa, fomos eliminados da Liga dos Campeões – por isso, não teve muitos momentos incríveis.”
O guineense explicou: “O segundo lugar também não nos basta, porque quando se joga pelo Dortmund, quer-se ganhar títulos. É claro que a Bundesliga é difícil, mas também fracassamos na Copa da Alemanha. Portanto, não houve momentos realmente grandiosos nesta temporada.”
Guirassy já vem sendo associado a uma saída no verão há algum tempo. O Fenerbahçe teria feito avanços significativos nas negociações com o jogador de 30 anos. Parece que houve uma conversa pessoal entre o presidente do clube, Sadettin Saran, e o artilheiro do BVB, e a reportagem já menciona um “acordo de princípio”.
Guirassy ainda tem contrato com o Dortmund até 2028, mas, segundo uma reportagem recente da Sky Sport, teria decidido mudar de clube no verão. Os grandes clubes de primeira linha, como Real Madrid ou Manchester City, que poderiam contratá-lo por apenas 40 milhões de euros graças a uma cláusula específica, ainda não se manifestaram. No entanto, há interessados de renome: além do Fenerbahçe, o Tottenham Hotspur e o AC Milan também estariam de olho em Guirassy.
O Manchester United demonstrou interesse em Julian Ryerson. É o que informa a Sky.
No entanto, se isso vai se concretizar depende de muitos fatores. Caso ocorra uma transferência, o Dortmund exigiria pelo menos 30 milhões de euros pelo norueguês, que tem contrato até 2028.
Ele já havia sido associado ao FC Barcelona ao longo da temporada. Quando Ryerson, que contribuiu com 18 assistências em todas as partidas oficiais nesta temporada, foi questionado no último fim de semana sobre os rumores a seu respeito, ele respondeu a um repórter: “Você é muito esperto. Você sabe mais do que eu. Tenho contrato de dois anos aqui. Portanto, não vou me preocupar com isso.”
|Data
|Concurso
|Jogo
|18 de julho
|Jogo amistoso
|Rot-Weiß Oberhausen x BVB
|29 de julho
|Jogo amistoso
|Cerezo Osaka x BVB
|1º de agosto
|Amistoso
|FC Tokyo x BVB