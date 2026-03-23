BVB, notícias e rumores: relação difícil com o superior? Revelados novos detalhes sobre a saída de Sebastian Kehl do Borussia Dortmund

Novos detalhes sobre a separação entre o Borussia Dortmund e Sebastian Kehl vieram à tona.

Segundo uma reportagem do jornal Bild, teria havido “diferenças insuperáveis” na diretoria do BVB — provocadas principalmente por um relacionamento difícil entre Kehl e seu superior direto, o diretor esportivo Lars Ricken.

A origem disso remonta à primavera de 2024, quando, de forma um tanto surpreendente, Ricken — na época ainda diretor do centro de formação de jovens talentos do time — assumiu o cargo de diretor esportivo, substituindo Hans-Joachim Watzke, em vez de Kehl, que era o diretor esportivo.

Kehl teria especulado sobre o cargo há bastante tempo e, consequentemente, ficou desapontado ao sair de mãos vazias na disputa e ter que se contentar com o cargo de diretor esportivo.

Além disso, o jornal revela que a decisão de se separar de Kehl já havia sido tomada antes do jogo de sábado à noite contra o HSV. Para fazer um corte mais limpo diante da iminente pausa para os jogos internacionais, segundo o kicker, esperou-se até depois do jogo para fazer o anúncio.

Durante uma reunião na manhã de domingo na sede do BVB em Dortmund-Brackel, a decisão teria sido comunicada a Kehl em uma conversa de cerca de uma hora. O comunicado oficial do clube menciona uma separação “de comum acordo”.

Desde 2018, Kehl foi, por quatro anos, diretor do departamento de jogadores profissionais do BVB; nesse período, o Dortmund conquistou a Copa da Alemanha de 2021. No verão de 2022, o ex-jogador profissional do BVB assumiu o cargo de diretor esportivo; em 2024, os “amarelos e pretos” chegaram à final da Liga dos Campeões.