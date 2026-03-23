Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Sebastian Kehl Lars RickenGetty Images
Christian Guinin

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: relação difícil com o superior? Revelados novos detalhes sobre a saída de Sebastian Kehl do Borussia Dortmund

Após a saída de Sebastian Kehl do BVB, novos detalhes vêm à tona. Teria havido divergências insuperáveis na diretoria do time amarelo e preto? Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

Mais notícias, reportagens e rumores sobre o BVB:

  • “Ricken também precisa sair imediatamente”: as reações à saída de Kehl
  • “Raramente fiquei tão feliz”: o presidente do BVB, Watzke, está entusiasmado com a vitória do Bayern
  • Bomba no BVB! Kehl deixa o Borussia Dortmund com efeito imediato
  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Rumor: novos detalhes sobre a saída de Kehl revelados

    Novos detalhes sobre a separação entre o Borussia Dortmund e Sebastian Kehl vieram à tona.

    Segundo uma reportagem do jornal Bild, teria havido “diferenças insuperáveis” na diretoria do BVB — provocadas principalmente por um relacionamento difícil entre Kehl e seu superior direto, o diretor esportivo Lars Ricken.

    A origem disso remonta à primavera de 2024, quando, de forma um tanto surpreendente, Ricken — na época ainda diretor do centro de formação de jovens talentos do time — assumiu o cargo de diretor esportivo, substituindo Hans-Joachim Watzke, em vez de Kehl, que era o diretor esportivo.

    Kehl teria especulado sobre o cargo há bastante tempo e, consequentemente, ficou desapontado ao sair de mãos vazias na disputa e ter que se contentar com o cargo de diretor esportivo.

    Além disso, o jornal revela que a decisão de se separar de Kehl já havia sido tomada antes do jogo de sábado à noite contra o HSV. Para fazer um corte mais limpo diante da iminente pausa para os jogos internacionais, segundo o kicker, esperou-se até depois do jogo para fazer o anúncio.

    Durante uma reunião na manhã de domingo na sede do BVB em Dortmund-Brackel, a decisão teria sido comunicada a Kehl em uma conversa de cerca de uma hora. O comunicado oficial do clube menciona uma separação “de comum acordo”.

    Desde 2018, Kehl foi, por quatro anos, diretor do departamento de jogadores profissionais do BVB; nesse período, o Dortmund conquistou a Copa da Alemanha de 2021. No verão de 2022, o ex-jogador profissional do BVB assumiu o cargo de diretor esportivo; em 2024, os “amarelos e pretos” chegaram à final da Liga dos Campeões.

    • Publicidade
  • Markus KröscheGetty Images

    BVB, Notícias: Krösche relata conversa com Kovac

    Markus Krösche falou sobre o encontro com o técnico do BVB, Niko Kovac, durante uma participação no programa “Aktuelles Sportstudio” da ZDF.

    O diretor esportivo do Eintracht Frankfurt e o técnico do Dortmund se encontraram na última terça-feira em Frankfurt para um jantar de confraternização. No entanto, o encontro não teve como objetivo discutir uma possível colaboração futura; a conversa surgiu mais por acaso.

    “É uma história engraçada! No fim das contas, Peter Fischer completou 70 anos e organizou uma festa. Niko Kovac também estava lá. Nosso assessor de imprensa, Jan Strasheim, é amigo de Niko. Eu disse que iria me juntar a eles para jantar. Então nos sentamos juntos e conversamos sobre futebol. O que resultou disso é a realidade de hoje”, esclareceu Krösche.

    Recentemente, tem havido muitas especulações sobre se Kovac e Krösche poderiam se tornar colegas de trabalho no BVB em um futuro não muito distante. Após a saída do diretor esportivo Sebastian Kehl, os rumores podem agora ganhar novo fôlego.

    Afinal, segundo uma reportagem do Bild, o jogador de 45 anos estaria pensando em deixar o Eintracht Frankfurt, pois não concordaria com a discrepância entre as expectativas econômicas e esportivas. Por isso, estaria “mais em aberto do que nunca” se Krösche permanecerá no SGE após o verão. Se ele deixar o clube, uma nova porta, atraente do ponto de vista esportivo, poderia se abrir para ele no Borussia Dortmund.

  • 1. FC Köln v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Anton lamenta a saída de Brandt e Süle

    O zagueiro central do BVB, Waldemar Anton, lamenta que Julian Brandt e Niklas Süle vão deixar o clube ao final da temporada atual.

    “Pessoalmente, acho uma pena que Juli, Niki e Salih estejam nos deixando. Vivemos muitas coisas juntos, passamos por muitas coisas, rimos muito. Cada um deles tem suas qualidades, cada um fará falta à sua maneira”, disse o jogador da seleção alemã ao jornal Ruhr Nachrichten.

    Ao mesmo tempo, surge para o Dortmund a oportunidade de um recomeço completo em termos de elenco. “Quando jogadores nos deixam, novos jogadores chegam; isso é rotina no futebol. Tenho certeza de que a diretoria vai contratar bons jogadores”, afirmou Anton.

    Quanto às perspectivas de sucesso para os próximos anos, o jogador de 29 anos também gostaria que Nico Schlotterbeck renovasse seu contrato. “Vou conversar com o Schlotti sobre isso, é claro. No fim das contas, a decisão é dele. Ele está pensando muito nisso. E sabe muito bem, assim como todos os outros, que ficaríamos muito felizes se ele ficasse conosco.”

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Jogo

    4 de abril, 18h30

    VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15h30

    BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15h30

    TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB