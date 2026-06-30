BVB, notícias e rumores: por um preço de barganha! O Borussia Dortmund estaria de olho em uma estrela da seleção da Bósnia na Copa do Mundo

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No Campeonato Europeu, o jogador da seleção bósnia Benjamin Tahirovic, nascido na Suécia, teve um desempenho convincente na posição 6. O meio-campista de 23 anos e 1,91 metro de altura é considerado um jogador preciso nos passes, calmo e ponderado, com boa visão de jogo. Qualidades que também teriam chamado a atenção do Borussia Dortmund.
Segundo a Sky, o BVB já teria manifestado seu interesse por Tahirovic junto ao seu atual clube, o Brøndby de Copenhague, ainda antes da Copa do Mundo, por meio do ex-diretor esportivo Sebastian Kehl. Embora Kehl não tenha mais influência no BVB e seu sucessor, Ole Book, pareça ter tido outras prioridades inicialmente, aSky afirma que Tahirovic ainda está na lista de candidatos do BVB.
O jogador de 23 anos, que entre 2021 e 2023 disputou onze partidas pela AS Roma na Série A e, em seguida, jogou dois anos pelo Ajax de Amsterdã, custaria pouco menos de dez milhões de euros. Considerando os valores normalmente negociados, isso seria quase uma pechincha — e, ainda assim, representaria uma transferência recorde para o Bröndby.
Na última temporada, Marc Casado disputou 27 partidas pelo FC Barcelona, clube onde foi formado, sendo 13 delas como titular. Pouco para o gosto do jogador de 22 anos — afinal, na temporada anterior ele havia tido muito mais oportunidades de jogar. Apesar de ter contrato até 2028, Casado decidiu, segundo o Marca, deixar o clube catalão no meio do ano. Isso seria uma boa notícia para o BVB, já que, segundo informações, os “amarelos e pretos” já haviam demonstrado interesse no meio-campista ofensivo no passado.
No entanto, Casado não sairia barato: o Barça estaria pedindo até 25 milhões de euros de indenização pelo meio-campista, que também pode atuar como lateral-direito. E o Dortmund teria que superar uma concorrência de peso: entre os interessados estão, entre outros, o VfB Stuttgart, o Bayer Leverkusen, o Benfica de Lisboa, o Manchester United e clubes da Arábia Saudita. Segundo informações, porém, Casado não teria interesse em ir para o deserto.
O jovem jogador do BVB, Cole Campbell, passou a segunda metade da última temporada emprestado ao TSG Hoffenheim, mas só entrou em campo cinco vezes por lá. Agora, o americano de 20 anos, que chegou da Islândia para a base do Borussia em 2023, pode ser vendido definitivamente.
Pelo menos haveria interessados, inclusive da Bundesliga. Segundo a Sky, o recém-promovido SV Elversberg pretende contratar o jogador de ataque. Caso o BVB não queira vendê-lo, um empréstimo também estaria em questão para o clube do Sarre, que já havia tentado contratar Campbell durante a pausa de inverno.
Além do time recém-promovido, o Celtic de Glasgow também estaria interessado no jogador de ponta.
Jogadores
Posição
Transferido para
Ano
Valor da transferência
Ousmane Dembélé
Ataque
FC Barcelona
2017
148 milhões de euros
Jude Bellingham
Meio-campo
Real Madrid
2023
127 milhões de euros
Jadon Sancho
Ataque
Manchester United
2021
85 milhões de euros
Christian Pulisic
Ataque
Chelsea FC
2019
64 milhões de euros
Pierre-Emerick Aubameyang
Ataque
Arsenal FC
2018
63,75 milhões de euros