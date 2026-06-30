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Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: por um preço de barganha! O Borussia Dortmund estaria de olho em uma estrela da seleção da Bósnia na Copa do Mundo

Bundesliga
Mercado da bola
B. Tahirovic
Borussia Dortmund
C. Campbell
M. Casado
Barcelona

Um jogador da seleção da Bósnia que atua na Dinamarca pode vir a ser um assunto em pauta no BVB. Além disso, um jovem talento do Barcelona está entrando no mercado. E Cole Campbell pode acabar indo para o Elversberg. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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  • BVB, Notícias: O Borussia Dortmund estaria de olho em uma estrela da seleção da Bósnia na Copa do Mundo

    No Campeonato Europeu, o jogador da seleção bósnia Benjamin Tahirovic, nascido na Suécia, teve um desempenho convincente na posição 6. O meio-campista de 23 anos e 1,91 metro de altura é considerado um jogador preciso nos passes, calmo e ponderado, com boa visão de jogo. Qualidades que também teriam chamado a atenção do Borussia Dortmund. 

    Segundo a Sky, o BVB já teria manifestado seu interesse por Tahirovic junto ao seu atual clube, o Brøndby de Copenhague, ainda antes da Copa do Mundo, por meio do ex-diretor esportivo Sebastian Kehl. Embora Kehl não tenha mais influência no BVB e seu sucessor, Ole Book, pareça ter tido outras prioridades inicialmente, aSky afirma que Tahirovic ainda está na lista de candidatos do BVB.

    O jogador de 23 anos, que entre 2021 e 2023 disputou onze partidas pela AS Roma na Série A e, em seguida, jogou dois anos pelo Ajax de Amsterdã, custaria pouco menos de dez milhões de euros. Considerando os valores normalmente negociados, isso seria quase uma pechincha — e, ainda assim, representaria uma transferência recorde para o Bröndby.

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  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Jogador que seria a escolha do clube chega ao mercado! O FC Barcelona libera Marc Casado

    Na última temporada, Marc Casado disputou 27 partidas pelo FC Barcelona, clube onde foi formado, sendo 13 delas como titular. Pouco para o gosto do jogador de 22 anos — afinal, na temporada anterior ele havia tido muito mais oportunidades de jogar. Apesar de ter contrato até 2028, Casado decidiu, segundo o Marca, deixar o clube catalão no meio do ano. Isso seria uma boa notícia para o BVB, já que, segundo informações, os “amarelos e pretos” já haviam demonstrado interesse no meio-campista ofensivo no passado. 

    No entanto, Casado não sairia barato: o Barça estaria pedindo até 25 milhões de euros de indenização pelo meio-campista, que também pode atuar como lateral-direito. E o Dortmund teria que superar uma concorrência de peso: entre os interessados estão, entre outros, o VfB Stuttgart, o Bayer Leverkusen, o Benfica de Lisboa, o Manchester United e clubes da Arábia Saudita. Segundo informações, porém, Casado não teria interesse em ir para o deserto. 




  • Borussia Dortmund v TSG Hoffenheim - U19 Championship FinalGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Clube recém-promovido à Bundesliga quer o jovem talento do BVB, Campbell

    O jovem jogador do BVB, Cole Campbell, passou a segunda metade da última temporada emprestado ao TSG Hoffenheim, mas só entrou em campo cinco vezes por lá. Agora, o americano de 20 anos, que chegou da Islândia para a base do Borussia em 2023, pode ser vendido definitivamente.

    Pelo menos haveria interessados, inclusive da Bundesliga. Segundo a Sky, o recém-promovido SV Elversberg pretende contratar o jogador de ataque. Caso o BVB não queira vendê-lo, um empréstimo também estaria em questão para o clube do Sarre, que já havia tentado contratar Campbell durante a pausa de inverno.

    Além do time recém-promovido, o Celtic de Glasgow também estaria interessado no jogador de ponta.


  • Histórico de transferências do Borussia Dortmund: as vendas recordes do BVB

    Jogadores

    Posição

    Transferido para

    Ano

    Valor da transferência

    Ousmane Dembélé

    Ataque

    FC Barcelona

    2017

    148 milhões de euros

    Jude Bellingham

    Meio-campo

    Real Madrid

    2023

    127 milhões de euros

    Jadon Sancho

    Ataque

    Manchester United

    2021

    85 milhões de euros

    Christian Pulisic

    Ataque

    Chelsea FC

    2019

    64 milhões de euros

    Pierre-Emerick Aubameyang

    Ataque

    Arsenal FC

    2018

    63,75 milhões de euros

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