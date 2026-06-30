BVB, notícias e rumores: por um preço de barganha! O Borussia Dortmund estaria de olho em uma estrela da seleção da Bósnia na Copa do Mundo

No Campeonato Europeu, o jogador da seleção bósnia Benjamin Tahirovic, nascido na Suécia, teve um desempenho convincente na posição 6. O meio-campista de 23 anos e 1,91 metro de altura é considerado um jogador preciso nos passes, calmo e ponderado, com boa visão de jogo. Qualidades que também teriam chamado a atenção do Borussia Dortmund.

Segundo a Sky, o BVB já teria manifestado seu interesse por Tahirovic junto ao seu atual clube, o Brøndby de Copenhague, ainda antes da Copa do Mundo, por meio do ex-diretor esportivo Sebastian Kehl. Embora Kehl não tenha mais influência no BVB e seu sucessor, Ole Book, pareça ter tido outras prioridades inicialmente, aSky afirma que Tahirovic ainda está na lista de candidatos do BVB.

O jogador de 23 anos, que entre 2021 e 2023 disputou onze partidas pela AS Roma na Série A e, em seguida, jogou dois anos pelo Ajax de Amsterdã, custaria pouco menos de dez milhões de euros. Considerando os valores normalmente negociados, isso seria quase uma pechincha — e, ainda assim, representaria uma transferência recorde para o Bröndby.