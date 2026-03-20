BVB, notícias e rumores: parece que lhe faltam perspectivas esportivas! Será que se aproxima uma saída amarga do Borussia Dortmund?

Será que Markus Krösche assumirá em breve um cargo de destaque no BVB? Essas especulações ganharam novo fôlego na última quarta-feira, quando surgiram relatos de um encontro privado e um jantar entre o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt e o técnico do Dortmund, Niko Kovac.
Recentemente, tem havido cada vez mais especulações sobre se Kovac e Krösche poderiam se tornar colegas de trabalho no BVB em um futuro não muito distante. Segundo informações da Sky, tanto o diretor esportivo Lars Ricken quanto o diretor técnico Sebastian Kehl estão em situação delicada no time amarelo e preto — pelo menos, seus contratos, válidos até 2027, não devem ser renovados por enquanto.
Caso a separação realmente ocorra, Krösche estaria pronto para assumir o cargo. No Eintracht Frankfurt, segundo uma reportagem do Bild, o técnico de 45 anos estaria pensando em se despedir, pois não concordaria com a discrepância entre as expectativas econômicas e esportivas.
No entanto, Kovac confirmou agora, durante a coletiva de imprensa antes da partida da Bundesliga contra o Hamburger SV, que no encontro foram discutidos apenas assuntos particulares. Tudo o mais seria “exagerado”. O encontro com Krösche teria ocorrido por acaso, já que o técnico do BVB estava em Frankfurt por causa do 70º aniversário da lenda do Eintracht e ex-presidente Peter Fischer.
Originalmente, Kovac teria se encontrado apenas com seu ex-colega do SGE, Jan Martin Strasheim, atual diretor de mídia e comunicação do Eintracht, que ele conhece desde o período em que trabalharam juntos no Frankfurt (2016-2018). Krösche teria se juntado a esse encontro espontaneamente.