BVB, notícias e rumores: parece que lhe faltam perspectivas esportivas! Será que se aproxima uma saída amarga do Borussia Dortmund?

Conforme noticiado peloRuhr24, Nick Cherny poderá não voltar a jogar pelo Borussia Dortmund no futuro. Segundo a reportagem, o versátil jogador ofensivo de 18 anos, cuja temporada provavelmente terminou mais cedo devido a uma lesão, prefere não renovar seu contrato, que está chegando ao fim.

Foi apenas no verão de 2023 que o jogador, três vezes convocado para a seleção alemã sub-18, deixou as categorias de base do Arminia Bielefeld para se transferir para o BVB. Tanto com o Arminia quanto com o Borussia, o meio-campista, conhecido por seu faro de gol, conquistou o campeonato sub-17. Na equipe reserva do Dortmund, ele marcou dois gols em dez partidas na Regionalliga West nesta temporada — e não foi só por isso que os dirigentes do BVB estavam muito interessados em negociar um novo contrato.

No entanto, segundo a reportagem, o jovem talento não teria oportunidades suficientes de desenvolvimento no BVB. Haveria, de fato, interessados tanto da primeira divisão alemã quanto da 2.ª Bundesliga. É bem possível, portanto, que Cherny nunca mais volte a jogar pelos amarelos e pretos, pela cuja equipe reserva marcou pela última vez no início de fevereiro, na partida contra o Wuppertaler SV (2 a 2).

“Ele estava no caminho certo. Por isso, é ainda mais triste que agora não possamos contar com ele”, explicou, consequentemente, o técnico Daniel Rios, do BVB II.