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BVB, notícias e rumores: parece que lhe faltam perspectivas esportivas! Será que se aproxima uma saída amarga do Borussia Dortmund?

No futuro, o BVB pretende apostar ainda mais nos jovens talentos. Um deles, que o clube gostaria de ter mantido na equipe por mais tempo, parece que agora vai deixar o time. Notícias e rumores sobre o BVB.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

- Ele causou um momento de arrepios recentemente! O BVB parece ter fechado uma renovação de contrato de longo prazo

- Salário dez milhões de euros menor? Revelados detalhes interessantes sobre o possível retorno de Sancho

- Encontro extremamente tenso entre Niko Kovac e um dirigente da Bundesliga

  • U17 4-Nations Tournament: Germany v ItalyGetty Images Sport

    BVB, rumor: o BVB vai perder uma joia do ataque?

    Conforme noticiado peloRuhr24, Nick Cherny poderá não voltar a jogar pelo Borussia Dortmund no futuro. Segundo a reportagem, o versátil jogador ofensivo de 18 anos, cuja temporada provavelmente terminou mais cedo devido a uma lesão, prefere não renovar seu contrato, que está chegando ao fim.

    Foi apenas no verão de 2023 que o jogador, três vezes convocado para a seleção alemã sub-18, deixou as categorias de base do Arminia Bielefeld para se transferir para o BVB. Tanto com o Arminia quanto com o Borussia, o meio-campista, conhecido por seu faro de gol, conquistou o campeonato sub-17. Na equipe reserva do Dortmund, ele marcou dois gols em dez partidas na Regionalliga West nesta temporada — e não foi só por isso que os dirigentes do BVB estavam muito interessados em negociar um novo contrato.

    No entanto, segundo a reportagem, o jovem talento não teria oportunidades suficientes de desenvolvimento no BVB. Haveria, de fato, interessados tanto da primeira divisão alemã quanto da 2.ª Bundesliga. É bem possível, portanto, que Cherny nunca mais volte a jogar pelos amarelos e pretos, pela cuja equipe reserva marcou pela última vez no início de fevereiro, na partida contra o Wuppertaler SV (2 a 2).

    “Ele estava no caminho certo. Por isso, é ainda mais triste que agora não possamos contar com ele”, explicou, consequentemente, o técnico Daniel Rios, do BVB II.

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    BVB, rumor: a tendência parece estar clara! Eis a situação em relação ao futuro de Schlotterbeck

    Essa é a questão que está no centro das atenções no Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck vai embora ou fica? Segundo a Sky, uma nova rodada de negociações na última segunda-feira entre o agente de Schlotterbeck, Björn Etzel, e os dirigentes do BVB, liderados por Sebastian Kehl e Lars Ricken, trouxe um novo dinamismo às negociações.

    Embora, segundo a reportagem, não tenha havido um avanço decisivo, o jogador, que já disputou 23 partidas pela seleção alemã, parece agora mais inclinado a renovar seu contrato. As razões para isso seriam, por um lado, que o BVB conseguiu enviar um sinal importante com a renovação de Felix Nmecha. Além disso, Schlotterbeck teria recebido com simpatia o fato de que, com as saídas de Julian Brandt, Niklas Süle ou Salih Özcan, finalmente se impulsionou uma mudança e, no futuro, o jogo pelas pontas voltaria a assumir um papel mais importante.

    Caso o Borussia consiga renovar o contrato, válido até 2027, o BVB continuaria a contar com um jogador de referência incontestável, uma figura de identificação e um mentor, sob cuja orientação talentos como Luca Reggiani poderiam se desenvolver. Além disso, o canhoto de 26 anos passaria a figurar entre os jogadores mais bem pagos do clube.

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    BVB, Notícias: Kovac comenta sobre o encontro com Markus Krösche

    Será que Markus Krösche assumirá em breve um cargo de destaque no BVB? Essas especulações ganharam novo fôlego na última quarta-feira, quando surgiram relatos de um encontro privado e um jantar entre o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt e o técnico do Dortmund, Niko Kovac.

    Recentemente, tem havido cada vez mais especulações sobre se Kovac e Krösche poderiam se tornar colegas de trabalho no BVB em um futuro não muito distante. Segundo informações da Sky, tanto o diretor esportivo Lars Ricken quanto o diretor técnico Sebastian Kehl estão em situação delicada no time amarelo e preto — pelo menos, seus contratos, válidos até 2027, não devem ser renovados por enquanto.

    Caso a separação realmente ocorra, Krösche estaria pronto para assumir o cargo. No Eintracht Frankfurt, segundo uma reportagem do Bild, o técnico de 45 anos estaria pensando em se despedir, pois não concordaria com a discrepância entre as expectativas econômicas e esportivas.

    No entanto, Kovac confirmou agora, durante a coletiva de imprensa antes da partida da Bundesliga contra o Hamburger SV, que no encontro foram discutidos apenas assuntos particulares. Tudo o mais seria “exagerado”. O encontro com Krösche teria ocorrido por acaso, já que o técnico do BVB estava em Frankfurt por causa do 70º aniversário da lenda do Eintracht e ex-presidente Peter Fischer.

    Originalmente, Kovac teria se encontrado apenas com seu ex-colega do SGE, Jan Martin Strasheim, atual diretor de mídia e comunicação do Eintracht, que ele conhece desde o período em que trabalharam juntos no Frankfurt (2016-2018). Krösche teria se juntado a esse encontro espontaneamente.

  • BVB, Notícias: Kovac alerta para a reta final da Bundesliga

    Concentração máxima até atingir o objetivo: Niko Kovac não vê margem para experimentações no Borussia Dortmund, apesar da vantagem confortável sobre o terceiro colocado. “Ainda temos oito jogos pela frente e partidas muito difíceis contra adversários diretos”, disse Kovac antes do confronto com o Hamburger SV no sábado à noite (18h30/Sky): “Isso significa que não podemos nos deixar levar por uma falsa sensação de segurança.”

    Se começarmos a ser descuidados, tudo pode acontecer na Bundesliga, acrescentou o técnico de 54 anos: “Por isso, vamos nos empenhar. Vamos trabalhar. E se quisermos experimentar alguma coisa, teremos a pré-temporada para isso.”

    Contra seu ex-clube, Kovac espera novamente uma atuação tão concentrada quanto na vitória por 2 a 0 sobre o FC Augsburg no último fim de semana. Se isso acontecer, a vantagem de oito pontos sobre o TSG Hoffenheim e o VfB Stuttgart poderá aumentar ainda mais. Considerando a diferença de nove pontos para o dominante FC Bayern, a equipe que tem sido a melhor da segunda metade da temporada na liga (22 pontos) provavelmente não terá mais chances de chegar ao topo.

    Julian Brandt pode bater um recorde especial no sábado: o atacante, que deixa o BVB no final da temporada, está prestes a disputar sua 300ª partida com a camisa amarela e preta.

    (SID)

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Jogo

    21 de março, 18h30

    BVB x Hamburger SV (Bundesliga)

    4 de abril, 18h30

    VfB Stuttgart x BVB (Bundesliga)

    11 de abril, 15h30

    BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15h30

    TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)

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