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Jochen Tittmar

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BVB, notícias e rumores: parece que ele está bastante aberto à ideia de uma transferência! Será que o Borussia Dortmund terá que deixar Serhou Guirassy partir em breve?

Bundesliga
Borussia Dortmund
S. Guirassy

Serhou Guirassy parece estar aberto a uma transferência para a Turquia. Um grande talento parece querer ficar no Borussia Dortmund. Notícias e rumores sobre o BVB.

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    BVB, rumor: o Fenerbahçe teria se encontrado com Serhou Guirassy

    Serhou Guirassy continuará jogando pelo Borussia Dortmund na próxima temporada? Segundo reportagem da emissora de TV turca A Spor, já houve uma reunião concreta entre os representantes do atacante e os dirigentes do Fenerbahçe. Guirassy teria, portanto, dado a entender ao clube de Istambul que se imagina muito bem jogando no Bósforo.

    Segundo informações, o jogador de 28 anos está sendo ativamente colocado no mercado. Seu contrato em Dortmund vai até 2028.

    O motivo da estratégia ofensiva da equipe de assessoria está em um detalhe contratual: uma cláusula de rescisão no valor de 35 milhões de euros, que entrará em vigor a partir de julho, torna o atacante um alvo altamente atraente para os principais clubes internacionais. 

    Embora os sinais entre a equipe de Guirassy e os Canários estejam positivos, há atualmente obstáculos burocráticos em Istambul. Após a demissão do técnico Domenico Tedesco, há um vácuo de pessoal na direção esportiva do Fenerbahçe. Vários dirigentes tiveram que deixar o cargo no âmbito da reestruturação esportiva. Enquanto esses cargos-chave não forem preenchidos, dificilmente se pode esperar uma oferta oficial da Süper Lig.

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  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, rumor: o grande talento Hamzath Mohamadou parece querer ficar em Dortmund

    O atacante Hamzath Mohamadou, de apenas 15 anos, é considerado atualmente uma das maiores promessas da base do BVB. Após sua transferência do Wolfsburg para o Dortmund no verão de 2024, ele não precisou de nenhum período de adaptação. Apesar da pouca idade, estreou-se já aos 14 anos na Youth League e coroou essa estreia com um gol. 

    Segundo o jornal Bild, clubes como Real Madrid e PSG já estão de olho no jovem. No entanto, o Dortmund pode contar com a lealdade do jogador. Mohamadou e seu entorno apostam na continuidade no BVB, onde ele tem contrato até 2028.

    Nos bastidores, supostamente já se prepara sua transição gradual para o elenco da equipe principal na próxima temporada. O fato de que o entusiasmo em torno dele é real também fica evidente fora do estádio. Em uma campanha publicitária para a Adidas, ele já brilhou ao lado de Jude Bellingham e Serhou Guirassy.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataConcursoJogo
    8 de maioBundesligaBVB x Eintracht Frankfurt
    16 de maioBundesligaWerder Bremen x BVB
    18 de julhoAmistosoRot-Weiß Oberhausen x BVB
    29 de julhoAmistosoCerezo Osaka x BVB
    1º de agostoAmistosoFC Tokyo x BVB
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