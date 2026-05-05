Serhou Guirassy continuará jogando pelo Borussia Dortmund na próxima temporada? Segundo reportagem da emissora de TV turca A Spor, já houve uma reunião concreta entre os representantes do atacante e os dirigentes do Fenerbahçe. Guirassy teria, portanto, dado a entender ao clube de Istambul que se imagina muito bem jogando no Bósforo.

Segundo informações, o jogador de 28 anos está sendo ativamente colocado no mercado. Seu contrato em Dortmund vai até 2028.

O motivo da estratégia ofensiva da equipe de assessoria está em um detalhe contratual: uma cláusula de rescisão no valor de 35 milhões de euros, que entrará em vigor a partir de julho, torna o atacante um alvo altamente atraente para os principais clubes internacionais.

Embora os sinais entre a equipe de Guirassy e os Canários estejam positivos, há atualmente obstáculos burocráticos em Istambul. Após a demissão do técnico Domenico Tedesco, há um vácuo de pessoal na direção esportiva do Fenerbahçe. Vários dirigentes tiveram que deixar o cargo no âmbito da reestruturação esportiva. Enquanto esses cargos-chave não forem preenchidos, dificilmente se pode esperar uma oferta oficial da Süper Lig.