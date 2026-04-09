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Oliver Maywurm

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BVB, notícias e rumores: para evitar uma saída dolorosa! O Borussia Dortmund parece disposto a aumentar significativamente o salário de uma grande contratação

Bundesliga
Mercado da bola
D. Svensson
Borussia Dortmund

Daniel Svensson é uma constante absoluta no BVB — e, no futuro, deverá receber uma remuneração condizente com isso. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

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  • Borussia Dortmund v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Rumor: Grande contratação pode receber um aumento salarial substancial no Borussia Dortmund

    O lateral-esquerdo Daniel Svensson parece estar prestes a receber um aumento salarial significativo no Borussia Dortmund.

    De acordo com uma reportagem do Bild, o BVB planeja aumentar em breve a remuneração anual do sueco, de acordo com seu desempenho. Atualmente, Svensson ganha cerca de três milhões de euros por ano, o que o coloca na faixa mais baixa da tabela salarial do clube. Isso deve mudar em breve.

    A reportagem do Bild não deixa claro se o aumento salarial significativo previsto estaria associado a uma extensão da duração do contrato. Atualmente, Svensson está vinculado ao Borussia até 2029.

    Com a recompensa financeira por seu desempenho consistentemente bom, o Dortmund certamente também busca evitar uma possível saída de Svensson. Afinal, devido ao seu forte desenvolvimento, o jogador de 24 anos vem despertando interesse de clubes de renome; entre outros, o Arsenal, a Inter de Milão e o AC Milan são citados em relação a Svensson. O Dortmund, em princípio, gostaria de manter o jogador, mas, segundo informações, estaria disposto a negociar a partir de ofertas na casa dos 30 milhões de euros.

    O jogador da seleção sueca chegou ao BVB em fevereiro de 2025, inicialmente por empréstimo do FC Nordsjaelland, da Dinamarca; no verão seguinte, o clube da Bundesliga contratou Svensson em definitivo por apenas cerca de oito milhões de euros. Considerando a importância do jogador canhoto para a equipe do técnico Niko Kovac, foi uma verdadeira pechincha.

    Svensson é titular indiscutível na lateral esquerda do BVB; na temporada atual, ele soma até o momento 40 partidas em todas as competições. Nesse período, ele marcou quatro gols e deu duas assistências.

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-DORTMUND-AUGSBURGAFP

    BVB, rumor: Luca Reggiani, a joia da defesa, sofre fratura na narina

    Luca Reggiani, jovem promessa da defesa do Borussia Dortmund, parece ter sofrido uma fratura no osso nasal durante a recente viagem para os jogos internacionais com a seleção italiana sub-19, no final de março. É o que informa o jornal Ruhr Nachrichten.

    No entanto, isso não implicaria uma ausência do zagueiro central, segundo a reportagem. Em vez disso, Reggiani, que ficou no banco durante os 90 minutos do primeiro jogo após a pausa para os jogos internacionais, no último sábado em Stuttgart (2 a 0), poderá treinar e jogar usando uma máscara facial.

    Reggiani havia jogado os 90 minutos completos pelas seletivas do Campeonato Europeu Sub-19 da Itália contra a Hungria (3 a 0) e a Turquia (1 a 1). Devido à escassez de jogadores na zaga, o jogador de 18 anos estreou-se pela equipe principal do BVB no início de fevereiro, tendo sido titular em quatro partidas nas semanas seguintes e apresentando frequentemente um desempenho convincente. Como recompensa por seu desenvolvimento, o Borussia ofereceu a Reggiani um contrato profissional de longo prazo no final de março.

  • Dieter HeckingGetty

    BVB, Notícias: Dieter Hecking critica Kevin Großkreutz por declarações "desrespeitosas" dirigidas ao VfL Wolfsburg

    O técnico Dieter Hecking, do VfL Wolfsburg, da Bundesliga, criticou os recentes comentários do campeão mundial de 2014, Kevin Großkreutz, sobre o rebaixamento. “Recomendo que se cuide da própria casa. Essas declarações são desrespeitosas, porque é muito fácil criticar de fora. Quando um clube joga na Bundesliga há quase 30 anos, ele tem todo o direito esportivo de permanecer lá”, disse Hecking à revista Sport Bild.

    A lenda do BVB, Großkreutz, fez essas declarações recentemente no podcast “Viertelstunde Fußball”. “Na verdade, eles não deveriam ser rebaixados. Estádio sempre lotado, clima incrível”, disse ele sarcasticamente – e acrescentou: “Eu sempre falo com o coração. Eu quero, eu desejo que eles sejam rebaixados! E pronto.” O Wolfsburg ocupa atualmente a 17ª posição, que leva ao rebaixamento direto. Faltam quatro pontos para a zona de rebaixamento a seis rodadas do fim, e seis pontos para garantir a permanência direta.

    Hecking, por sua vez, enfatizou que “não acredita em cálculos matemáticos, porque, justamente na fase final de uma temporada, muitas vezes há resultados muito inesperados. Só podemos influenciar os nossos próprios resultados. O que está claro é que agora o 16º lugar é nossa meta mínima.”

    Sobre os rumores de que a equipe estaria passando por momentos de caos, Hecking disse: “Não, isso é injusto com a equipe. Não é fácil quando se tem muitas nacionalidades e personalidades diferentes, que lidam de maneiras distintas com as derrotas. Mas aqui não há 24 mal-humorados que não se dão bem entre si. E comigo nunca haverá caos.” No entanto, ele admitiu: “O elenco é grande demais.”

    (SID)

  • Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Apesar de uma temporada irregular, o Borussia Dortmund deve manter o técnico da equipe sub-23

    Embora a equipe sub-23 do Borussia Dortmund provavelmente não consiga atingir a meta interna de garantir o acesso direto à 3.ª Liga, o técnico Daniel Rios aparentemente poderá continuar no cargo mesmo após o fim da temporada.

    Conforme noticiado pelo Ruhr Nachrichten, Rios continua a gozar da total confiança do clube e seu contrato, que expira no final de junho, deve ser renovado. O ex-assistente técnico assumiu o cargo de treinador principal da segunda equipe do Dortmund no final de agosto do ano passado, após Mike Tullberg ter deixado o BVB de forma inesperada para se juntar ao FC Midtjylland.

    A equipe sub-23 do Borussia não conseguiu atender às expectativas esportivas nesta temporada até o momento. Em terceiro lugar na tabela da Regionalliga West após 27 rodadas, o acesso ainda é possível, apesar de estar dez pontos atrás e com um jogo a menos que o líder Fortuna Köln, mas é bastante improvável.

    Apesar disso, Rios deve continuar seu trabalho; segundo o Ruhr Nachrichten, o técnico de 46 anos é valorizado no BVB como um excelente formador de jogadores.

  • Carney Chukwuemeka Austria 03272026(C)Getty Images

    BVB, Notícias: Carney Chukwuemeka fala sobre a decisão de jogar pela Áustria

    O meio-campista do Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, revelou como o técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, o convenceu a mudar de federação para jogar pela seleção austríaca.

    “Foi mais sobre o projeto e sobre como é jogar pela Áustria, como é a sensação e a paixão”, disse Chukwuemeka em entrevista à Sky Sport. Ele conversou tanto com seu companheiro de equipe no BVB, Marcel Sabitzer, quanto com o capitão da Áustria, David Alaba, “e eles me ajudaram muito, mas o técnico foi simplesmente fantástico comigo”, afirmou o jogador de 22 anos. “No momento, estou focado em aprender alemão. A primeira vez com a equipe foi fantástica.”

    Chukwuemeka concluiu a transferência da federação inglesa para a austríaca em março. Pouco depois, o astro do BVB, que anteriormente havia jogado por várias seleções de base da Inglaterra, fez sua estreia pela Áustria na vitória por 5 a 1 em um amistoso contra Gana. Entrando em campo após cerca de uma hora, Chukwuemeka, como curinga, marcou imediatamente seu primeiro gol pela seleção austríaca.

    Chukwuemeka possui cidadania austríaca, pois nasceu na república alpina e passou os primeiros anos de sua vida lá. Ainda criança, mudou-se com seus pais, originários da Nigéria, para a Inglaterra, onde foi formado, entre outros, nas categorias de base do Aston Villa.

    Quatro dias após sua estreia bem-sucedida pela Áustria contra Gana, Chukwuemeka também entrou como curinga na vitória por 1 a 0 no amistoso contra a Coreia do Sul. Para o verão, o jogador do Dortmund espera conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo do técnico Rangnick; na fase de grupos, os austríacos enfrentarão a Jordânia, a Argélia e a atual campeã, a Argentina.

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Jogo

    11 de abril, 15h30

    BVB x Bayer Leverkusen (Bundesliga)

    18 de abril, 15h30

    TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)

    26 de abril, 17h30

    BVB x SC Freiburg (Bundesliga)

    3 de maio, 17h30

    Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)

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