BVB, notícias e rumores: para evitar uma saída dolorosa! O Borussia Dortmund parece disposto a aumentar significativamente o salário de uma grande contratação

O lateral-esquerdo Daniel Svensson parece estar prestes a receber um aumento salarial significativo no Borussia Dortmund.

De acordo com uma reportagem do Bild, o BVB planeja aumentar em breve a remuneração anual do sueco, de acordo com seu desempenho. Atualmente, Svensson ganha cerca de três milhões de euros por ano, o que o coloca na faixa mais baixa da tabela salarial do clube. Isso deve mudar em breve.

A reportagem do Bild não deixa claro se o aumento salarial significativo previsto estaria associado a uma extensão da duração do contrato. Atualmente, Svensson está vinculado ao Borussia até 2029.

Com a recompensa financeira por seu desempenho consistentemente bom, o Dortmund certamente também busca evitar uma possível saída de Svensson. Afinal, devido ao seu forte desenvolvimento, o jogador de 24 anos vem despertando interesse de clubes de renome; entre outros, o Arsenal, a Inter de Milão e o AC Milan são citados em relação a Svensson. O Dortmund, em princípio, gostaria de manter o jogador, mas, segundo informações, estaria disposto a negociar a partir de ofertas na casa dos 30 milhões de euros.

O jogador da seleção sueca chegou ao BVB em fevereiro de 2025, inicialmente por empréstimo do FC Nordsjaelland, da Dinamarca; no verão seguinte, o clube da Bundesliga contratou Svensson em definitivo por apenas cerca de oito milhões de euros. Considerando a importância do jogador canhoto para a equipe do técnico Niko Kovac, foi uma verdadeira pechincha.

Svensson é titular indiscutível na lateral esquerda do BVB; na temporada atual, ele soma até o momento 40 partidas em todas as competições. Nesse período, ele marcou quatro gols e deu duas assistências.