BVB, notícias e rumores: para evitar uma saída dolorosa! O Borussia Dortmund parece disposto a aumentar significativamente o salário de uma grande contratação

O meio-campista do Borussia Dortmund, Carney Chukwuemeka, revelou como o técnico da seleção austríaca, Ralf Rangnick, o convenceu a mudar de federação para jogar pela seleção austríaca.
“Foi mais sobre o projeto e sobre como é jogar pela Áustria, como é a sensação e a paixão”, disse Chukwuemeka em entrevista à Sky Sport. Ele conversou tanto com seu companheiro de equipe no BVB, Marcel Sabitzer, quanto com o capitão da Áustria, David Alaba, “e eles me ajudaram muito, mas o técnico foi simplesmente fantástico comigo”, afirmou o jogador de 22 anos. “No momento, estou focado em aprender alemão. A primeira vez com a equipe foi fantástica.”
Chukwuemeka concluiu a transferência da federação inglesa para a austríaca em março. Pouco depois, o astro do BVB, que anteriormente havia jogado por várias seleções de base da Inglaterra, fez sua estreia pela Áustria na vitória por 5 a 1 em um amistoso contra Gana. Entrando em campo após cerca de uma hora, Chukwuemeka, como curinga, marcou imediatamente seu primeiro gol pela seleção austríaca.
Chukwuemeka possui cidadania austríaca, pois nasceu na república alpina e passou os primeiros anos de sua vida lá. Ainda criança, mudou-se com seus pais, originários da Nigéria, para a Inglaterra, onde foi formado, entre outros, nas categorias de base do Aston Villa.
Quatro dias após sua estreia bem-sucedida pela Áustria contra Gana, Chukwuemeka também entrou como curinga na vitória por 1 a 0 no amistoso contra a Coreia do Sul. Para o verão, o jogador do Dortmund espera conquistar uma vaga na seleção para a Copa do Mundo do técnico Rangnick; na fase de grupos, os austríacos enfrentarão a Jordânia, a Argélia e a atual campeã, a Argentina.