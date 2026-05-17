BVB, notícias e rumores: os agentes estariam dando sinais! Será que um grande clube turco está de olho no Borussia Dortmund?

Mais notícias e rumores sobre o BVB:
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Mais notícias e rumores sobre o BVB:
Será que o centroavante do Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, vai se transferir para o Fenerbahçe, em Istambul, no meio do ano? De qualquer forma, o TRT Spor informa que há negociações em andamento.
Segundo a reportagem, o Fenerbahçe teria feito avanços significativos nas negociações com Guirassy. Parece que houve uma conversa pessoal entre o presidente do clube, Sadettin Saran, e o artilheiro do BVB, e a reportagem já menciona um “acordo de princípio”.
Além disso, o Fenerbahçe já teria entrado em contato com o Borussia. Enquanto isso, os assessores de Guirassy teriam enviado sinais ao clube turco de que o BVB estaria disposto a fazer concessões quanto ao valor da transferência do jogador de 30 anos.
Guirassy ainda tem contrato com o Dortmund até 2028, mas, segundo uma reportagem recente da Sky Sport, teria decidido se transferir no meio do ano. Os grandes clubes de primeira linha, como Real Madrid ou Manchester City, que provavelmente poderiam contratá-lo por apenas 40 milhões de euros graças a uma cláusula específica, ainda não se manifestaram. No entanto, há interessados de renome: além do Fenerbahçe, o Tottenham Hotspur e o AC Milan também estariam de olho em Guirassy.
O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Lars Ricken, entra na pausa de verão com uma sensação positiva e se mostra otimista em relação à próxima temporada.
“Depois de termos passado por uma fase de baixa, encerramos a temporada com três vitórias em quatro jogos e, portanto, com um bom sentimento, e conseguimos criar um pouco de expectativa”, disse Ricken após a vitória por 2 a 0 sobre o Werder Bremen na última partida da temporada da Bundesliga. “Com essas vitórias, também pela maneira como foram conquistadas, e com as renovações de contrato dos jovens jogadores, mostramos que entramos na próxima temporada com coragem, confiança e expectativa.”
Ricken também destacou que o BVB tem o homem certo no comando com o técnico Niko Kovac, que, segundo informações, deve renovar antecipadamente seu contrato, válido até 2027: “Quando o técnico chegou, estávamos na décima primeira posição. Agora estamos em segundo lugar e queremos, juntos, fazer os próximos ajustes para que talvez no ano que vem seja ainda um pouco melhor”, disse Ricken. O Dortmund não conseguiu ameaçar o Bayern, campeão, nesta temporada, mas acabou conquistando com segurança o vice-campeonato, com oito pontos de vantagem sobre o terceiro colocado, o RB Leipzig.
“A melhor temporada em muito tempo – a melhor defesa, o menor número de gols sofridos”, elogiou também o diretor esportivo Ole Book à Sky. “Essa estabilidade defensiva merece destaque. E também no ataque fizemos um bom trabalho. Hoje foi uma vitória merecida e, por isso, um bom encerramento de uma boa temporada. Agora estamos em pleno trabalho para a nova temporada.”
Data
Concurso
Jogo
18 de julho
Jogo amistoso
Rot-Weiß Oberhausen x BVB
29 de julho
Jogo amistoso
Cerezo Osaka x BVB
1º de agosto
Amistoso
FC Tokyo x BVB