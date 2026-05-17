BVB, notícias e rumores: os agentes estariam dando sinais! Será que um grande clube turco está de olho no Borussia Dortmund?

Será que o centroavante do Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, vai se transferir para o Fenerbahçe, em Istambul, no meio do ano? De qualquer forma, o TRT Spor informa que há negociações em andamento.

Segundo a reportagem, o Fenerbahçe teria feito avanços significativos nas negociações com Guirassy. Parece que houve uma conversa pessoal entre o presidente do clube, Sadettin Saran, e o artilheiro do BVB, e a reportagem já menciona um “acordo de princípio”.

Além disso, o Fenerbahçe já teria entrado em contato com o Borussia. Enquanto isso, os assessores de Guirassy teriam enviado sinais ao clube turco de que o BVB estaria disposto a fazer concessões quanto ao valor da transferência do jogador de 30 anos.

Guirassy ainda tem contrato com o Dortmund até 2028, mas, segundo uma reportagem recente da Sky Sport, teria decidido se transferir no meio do ano. Os grandes clubes de primeira linha, como Real Madrid ou Manchester City, que provavelmente poderiam contratá-lo por apenas 40 milhões de euros graças a uma cláusula específica, ainda não se manifestaram. No entanto, há interessados de renome: além do Fenerbahçe, o Tottenham Hotspur e o AC Milan também estariam de olho em Guirassy.