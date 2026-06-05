O BVB perderá Serhou Guirassy no meio do ano? A posição da diretoria esportiva liderada por Lars Ricken e Ole Book é, na verdade, clara. “Não temos a intenção de deixá-lo sair. Ele demonstrou de forma impressionante seu valor para o Borussia Dortmund nas duas últimas temporadas”, afirmou Ricken recentemente.

O Sport Bild noticiou, a esse respeito, que o BVB teria até mesmo revelado seus planos de transferências ao atacante, que aparentemente não está totalmente satisfeito, e teria destacado que os amarelos e pretos ainda pretendem contratar pelo menos mais um jogador ofensivo de alto nível e criativo para a posição de meia-atacante. Também para aumentar novamente a ligação de Guirassy com o estilo de jogo do Dortmund.

Mas agora, depois do Fenerbahçe de Istambul, o próximo clube manifesta interesse ativo nos serviços de Guirassy – e este pode até mesmo atraí-lo na próxima temporada com a Liga dos Campeões e um salário generoso. Conforme reporta o Bild, o Aston Villa, vencedor da Liga Europa, manifestou interesse no guineense de 30 anos. O quarto colocado da última temporada da Premier League estaria acompanhando de perto a situação de Guirassy e considerando uma contratação, segundo as informações.

De acordo com relatos coincidentes, o jogador de 30 anos possui uma cláusula de rescisão em seu contrato, válido até 2028, que para alguns clubes de ponta está avaliada em cerca de 35 milhões de euros. Tanto no caso do Villa quanto do Fenerbahçe, porém, o BVB detém o controle das negociações e poderia negociar livremente.

Há algum tempo que Guirassy vem dando sinais de que pretende deixar o clube. Recentemente, Guirassy chegou a ser citado como moeda de troca na campanha eleitoral para a presidência do Fenerbahçe. O candidato Azizi Yildirim teria, portanto, acordado com o ex-artilheiro do VfB Stuttgart uma transferência para o clube turco de ponta, caso vença a eleição. As eleições acontecem já no próximo fim de semana (6/7 de junho).

Além disso, pelo menos Book não descartou completamente uma possível saída de Guirassy recentemente. “Com seus gols, ele é muito, muito importante. Portanto, não é nosso plano nem nossa premissa dizer que queremos vendê-lo. No entanto, vale a mesma regra aqui: se recebermos ofertas excepcionais, vamos pensar no assunto”, disse ele.