BVB, notícias e rumores: o meia-atacante do futuro? A contratação importante para o Borussia Dortmund depende apenas de um pequeno detalhe

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Não é segredo que o Borussia Dortmund gostaria de manter o supertalento Samuele Inacio no clube por muito tempo. O especialista em transferências Fabrizio Romano informa agora sobre um acordo iminente entre o BVB e o meio-campista de 18 anos.
Segundo ele, Inacio, que atualmente tem contrato até 2027, assinará em breve um novo contrato com o Dortmund. Resta apenas um detalhe a ser esclarecido quanto à duração: segundo Romano, neste momento, a única questão em aberto é se Inacio renovará com o BVB até 2030 ou até 2031. O jornal Bild havia noticiado recentemente que uma proposta de contrato com validade até 2030 já estaria pronta para o meia.
O italiano é considerado um potencial camisa 10 do futuro no Borussia. Em 2024, ele deixou as categorias de base da Atalanta Bergamo para se transferir para o Dortmund e, nas últimas semanas, Inácio fez suas primeiras partidas na Bundesliga. Na vitória por 4 a 0 sobre o SC Freiburg no último fim de semana, o jogador da seleção italiana sub-19 foi titular pela primeira vez no BVB e teve um desempenho convincente.
O Borussia Dortmund apresentará sua nova camisa titular para a próxima temporada no último jogo em casa da Bundesliga, na sexta-feira, 8 de maio, contra o Eintracht Frankfurt. Conforme noticiado pelo Ruhr Nachrichten, haverá também, no dia anterior (7 de maio), uma apresentação secreta com a Puma, fabricante do equipamento, para a qual, no entanto, serão convidados apenas alguns torcedores selecionados.
Imagens da nova camisa do BVB já haviam sido publicadas no início do ano pelo portal Footy Headlines, que costuma estar bem informado. A camisa é predominantemente amarela, com detalhes em preto apenas abaixo das axilas. Além disso, há detalhes em branco na gola e nas mangas.
De acordo com o Ruhr Nachrichten, a nova camisa alternativa terá um visual especial. Segundo a publicação, o BVB apostará na cor lilás na próxima temporada.
O técnico do BVB, Niko Kovac, terá que ser criativo antes do penúltimo jogo fora de casa da temporada, contra o Borussia Mönchengladbach, no domingo (17h30/DAZN). Além de Niklas Süle, Emre Can e Felix Nmecha, que já estão lesionados há algum tempo, Ramy Bensebaini também ficará de fora da partida contra seu ex-clube devido a uma lesão no pé.
Kovac informou que Yan Couto e Jobe Bellingham também “não treinaram na quarta e na quinta-feira por motivo de doença”. O croata, no entanto, acredita que “eles possam estar a tempo para o fim de semana”.
A situação está melhor para Karim Adeyemi, que na quinta-feira “participou parcialmente dos treinos” e está “no caminho certo”. Sobre a possibilidade de renovação do contrato do jogador de 24 anos, Kovac não pôde “dar detalhes”: “Ele precisa primeiro ficar em forma e depois veremos o que acontece.”
Quanto a uma possível participação nesta temporada do jogador da seleção nacional Felix Nmecha, atualmente lesionado, que também estaria “em processo de recuperação”, Kovac condiciona isso à necessidade da equipe: “Posso imaginar não escalá-lo mais, pois ele tem qualidade para estar na Copa do Mundo mesmo sem jogar na Bundesliga.”
Kovac poderia compensar as ausências com os jovens Samuele Inacio e Luca Reggiani: “Na verdade, os dois nem estavam nos planos para a temporada antes do início, mas nos mostraram nos treinos que têm muita qualidade”, elogiou.
No clássico do Borussia, que segundo o técnico de 54 anos é sempre um “clássico de prestígio”, o treinador quer dar continuidade ao que considerou “provavelmente o melhor tempo da temporada até agora”, que o BVB jogou no primeiro tempo da semana passada contra o SC Freiburg.
(SID)
O Borussia Dortmund viajará ao Japão para a pré-temporada da temporada 2026/27. Na quinta-feira, o BVB anunciou quais jogos amistosos disputará durante a turnê de verão.
A viagem está prevista para o período de 26 de julho a 2 de agosto. O primeiro amistoso está marcado para 29 de julho, quando a equipe do técnico Niko Kovac enfrentará o Cerezo Osaka, clube parceiro do BVB. A partida está marcada para as 19h, horário local, ou seja, 12h no horário alemão, e será especial por marcar o reencontro com Shinji Kagawa. O ex-jogador do Dortmund, campeão alemão em 2011 e 2012 com os amarelos e pretos e que passou um total de seis anos e meio em Dortmund (de 2010 a 2012 e de 2014 até o início de 2019), volta a jogar pelo Cerezo Osaka desde fevereiro de 2023.
Após a partida, a delegação do Dortmund seguirá para Tóquio, onde enfrentará o FC Tokyo, rival do Cerezo na J1 League, no dia 1º de agosto (novamente às 19h, horário local, e às 12h, horário alemão).
Data
Jogo
03/05, 17h30
Mönchengladbach x BVB
08/05, 20h30
BVB x Frankfurt
16/05, 15h30
Bremen x BVB