BVB, notícias e rumores: o meia-atacante do futuro? A contratação importante para o Borussia Dortmund depende apenas de um pequeno detalhe

Não é segredo que o Borussia Dortmund gostaria de manter o supertalento Samuele Inacio no clube por muito tempo. O especialista em transferências Fabrizio Romano informa agora sobre um acordo iminente entre o BVB e o meio-campista de 18 anos.

Segundo ele, Inacio, que atualmente tem contrato até 2027, assinará em breve um novo contrato com o Dortmund. Resta apenas um detalhe a ser esclarecido quanto à duração: segundo Romano, neste momento, a única questão em aberto é se Inacio renovará com o BVB até 2030 ou até 2031. O jornal Bild havia noticiado recentemente que uma proposta de contrato com validade até 2030 já estaria pronta para o meia.

O italiano é considerado um potencial camisa 10 do futuro no Borussia. Em 2024, ele deixou as categorias de base da Atalanta Bergamo para se transferir para o Dortmund e, nas últimas semanas, Inácio fez suas primeiras partidas na Bundesliga. Na vitória por 4 a 0 sobre o SC Freiburg no último fim de semana, o jogador da seleção italiana sub-19 foi titular pela primeira vez no BVB e teve um desempenho convincente.