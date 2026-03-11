BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund vai contratar uma potencial surpresa alemã da Copa do Mundo no verão como sucessor de Guirassy?

O Borussia Dortmund poderá fazer uma nova tentativa para contratar Nicolo Tresoldi no verão. De acordo com a Sky, vários clubes de ponta da Bundesliga estão interessados na estrela do Club Brugge, incluindo o BVB, que já teria demonstrado interesse no jogador de 21 anos há dois anos.

Na época, o atacante ainda jogava pelo Hannover 96 e uma transferência para um clube como o Borussia Dortmund era extremamente improvável. Mas, desde então, Tresoldi se desenvolveu magnificamente após sua transferência recorde da Baixa Saxônia para Bruges por 7,5 milhões de euros e já provou sua aptidão para a Liga dos Campeões.

Tresoldi já marcou 15 gols e deu cinco assistências em 46 jogos oficiais pelo clube belga e, dada a incerteza quanto à posição de atacante na seleção alemã atrás de Kai Havertz, também está sendo cogitado para a seleção do técnico Julian Nagelsmann para a Copa do Mundo. Tresoldi ainda não disputou nenhuma partida pela seleção principal, mas já jogou 22 partidas pela seleção alemã sub-21.

Devido ao seu forte desenvolvimento em Bruges, a federação italiana teria estendido seus tentáculos para o jogador nascido na Sardenha e estaria tentando convencê-lo a mudar de federação. O próprio Tresoldi enfatizou que está bastante interessado em jogar pelo seu país natal, mas que seu foco está em uma carreira internacional pela DFB.

Sem dúvida, Tresoldi receberia mais atenção do técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, se mudasse no próximo verão para um clube de destaque nas cinco principais ligas europeias — e o BVB poderia até precisar de um novo atacante.

Isso porque ainda é provável que Serhou Guirassy deixe o clube no próximo verão. Embora o guineense ainda tenha contrato até 2027, há rumores de que seu contrato inclui uma cláusula de rescisão no valor de 50 milhões de euros. O Bild informou que essa cláusula se aplica a clubes selecionados, como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea ou Liverpool.

Mas mesmo que nenhum dos clubes mencionados se apresente em Dortmund, Guiarrsy segue, segundo o Bild, um “plano de carreira claro”, que prevê assinar seu “último grande contrato” no verão, aos 30 anos. O irmão e assessor de Guirassy, Karamba, já havia oferecido o atacante a vários clubes da Arábia Saudita no verão passado, com o plano de “ganhar muito dinheiro mais uma vez”.

No entanto, a cláusula de rescisão não é válida para clubes da Arábia Saudita. No caso de uma provável vontade de transferência de Guirassy, que supostamente almeja dobrar seu salário anual em Dortmund (estimado em nove milhões de euros) na Saudi Pro League, o BVB poderia negociar o valor livremente. Segundo informações, os responsáveis pelo clube amarelo e preto exigem pelo menos 80 milhões de euros.

Dinheiro que o BVB poderia então investir em um potencial sucessor ao lado de Fabio Silva. Tresoldi não teria despertado apenas o interesse da elite da Bundesliga, mas também de “outros clubes europeus atraentes” que, segundo a Sky, teriam feito consultas concretas ao Bruges sobre uma transferência no verão. O contrato de Tresoldi vai até 2029, então ele provavelmente não sairá barato.