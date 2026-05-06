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BVB KovacIMAGO / Noah Wedel
Jonas Rütten

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund supera o FC Bayern na disputa por um alvo de transferência

Bundesliga
N. Kovac
Borussia Dortmund
Bayern de Munique
S. Inacio
L. Reggiani
M. Albert
F. Mane

O BVB parece ter conseguido contratar um jovem jogador muito cobiçado, que também estava na mira do FC Bayern. Niko Kovac nega uma alegação sobre seu trabalho. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

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    Segundo o jornal Ruhr Nachrichten, o BVB garantiu os serviços do zagueiro central Liam Claude Kante, de apenas 15 anos. Kante, que vem do NK Lokomotiva Zagreb, deve começar a jogar na equipe sub-19 já no segundo semestre e ser gradualmente integrado ao time principal.

    Além do Borussia Dortmund, vários clubes da Bundesliga e também da Itália teriam disputado Kante — entre eles o FC Bayern, o RB Leipzig e o TSG Hoffenheim. O BVB teria finalmente levado a melhor após uma conversa de várias horas, pois convenceu o jovem jogador com as oportunidades de desenvolvimento em Dortmund.

    Kante é considerado um dos talentos defensivos mais promissores da Europa. O BVB já o teria na mira “há algum tempo”. Kante já mede 1,90 metro, é canhoto e tem pontos fortes na recuperação de bola e na construção de jogadas. Para a equipe sub-19, o BVB já havia contratado, antes de Kante, o ponta Peniel Poba, do Borussia Mönchengladbach. 

    No BVB, os jovens talentos devem ter mais oportunidades na equipe principal no futuro. Já nesta temporada, adolescentes como Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert e Mussa Kaba causaram boa impressão na equipe principal.

    Com Justin Lerma e Kaua Prates, mais dois jovens e promissores jogadores se juntarão ao BVB a partir do próximo verão.

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  • Borussia Mönchengladbach v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    BVB, Notícias: Kovac não aceita críticas

    O técnico do BVB, Niko Kovac, refutou veementemente a alegação de que daria poucas oportunidades aos jovens talentos do Dortmund e, em vez disso, apostaria “apenas na experiência”, conforme formulou o jornal *Bild* em sua pergunta a ele no podcast *Phrasenmäher*.

    “Não é verdade”, esclareceu Kovac, referindo-se inicialmente aos seus primeiros passos como técnico na segunda equipe do RB Salzburg. Lá, ele “promoveu jogadores como Hinteregger ou Ilsanker, que depois jogaram na Bundesliga”. Em seguida, Kovac citou outros exemplos de talentos que tiveram suas chances sob o seu comando e as aproveitaram.

    “Brozovic, Kovacic, Rebic” na Croácia, Aurelien Tchouameni no AS Monaco e, no VfL Wolfsburg, Micky van den Ven e Felix Nmecha. “Há muita especulação, mas nada comprovado por fatos”, enfatizou Kovac em relação à sua suposta falta de promoção de talentos.

    Na temporada atual, Kovac foi inicialmente forçado a dar oportunidades de jogo a jogadores muito jovens e inexperientes. Na primeira rodada, Filippo Mane entrou logo no time titular devido a várias ausências na zaga e recebeu um cartão vermelho pouco antes do fim do jogo contra o St. Pauli, que terminou em 3 a 3.

    Uma situação igualmente complicada na zaga levou, na primavera, Luca Reggiani a ser promovido da equipe sub-19 e da segunda equipe para o time principal, onde, após suas primeiras partidas na Bundesliga, também integrou a equipe titular na Liga dos Campeões. Até o momento, ele soma sete partidas sob o comando de Kovac e já marcou até mesmo um gol.

    A dupla defensiva foi seguida, na reta final da temporada — em que o BVB já não tem praticamente nada a disputar —, pelas promissoras joias ofensivas Samuele Inacio e Mathis Albert, que fizeram suas estreias sob o comando de Kovac. Inacio, em particular, deixou uma boa impressão contra o SC Freiburg (4 a 0).

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    DataConcursoJogo
    8 de maioBundesligaBVB x Eintracht Frankfurt
    16 de maioBundesligaWerder Bremen x BVB
    18 de julhoAmistosoRot-Weiß Oberhausen x BVB
    29 de julhoAmistosoCerezo Osaka x BVB
    1º de agostoAmistosoFC Tokyo x BVB
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