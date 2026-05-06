BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund supera o FC Bayern na disputa por um alvo de transferência

Segundo o jornal Ruhr Nachrichten, o BVB garantiu os serviços do zagueiro central Liam Claude Kante, de apenas 15 anos. Kante, que vem do NK Lokomotiva Zagreb, deve começar a jogar na equipe sub-19 já no segundo semestre e ser gradualmente integrado ao time principal.

Além do Borussia Dortmund, vários clubes da Bundesliga e também da Itália teriam disputado Kante — entre eles o FC Bayern, o RB Leipzig e o TSG Hoffenheim. O BVB teria finalmente levado a melhor após uma conversa de várias horas, pois convenceu o jovem jogador com as oportunidades de desenvolvimento em Dortmund.

Kante é considerado um dos talentos defensivos mais promissores da Europa. O BVB já o teria na mira “há algum tempo”. Kante já mede 1,90 metro, é canhoto e tem pontos fortes na recuperação de bola e na construção de jogadas. Para a equipe sub-19, o BVB já havia contratado, antes de Kante, o ponta Peniel Poba, do Borussia Mönchengladbach.

No BVB, os jovens talentos devem ter mais oportunidades na equipe principal no futuro. Já nesta temporada, adolescentes como Samuele Inacio, Luca Reggiani, Filippo Mane, Mathis Albert e Mussa Kaba causaram boa impressão na equipe principal.

Com Justin Lerma e Kaua Prates, mais dois jovens e promissores jogadores se juntarão ao BVB a partir do próximo verão.