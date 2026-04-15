Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Christian Guinin

Traduzido por

BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund planeja um investimento incomum na casa dos dezenas de milhões

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
S. Guirassy
A. Kabar

O BVB estaria planejando um projeto de investimento de cerca de 20 milhões de euros. Além disso: um craque do ataque teve que interromper os treinos. As notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

    BVB, rumor: Dortmund planeja projeto de construção de milhões

    O Borussia Dortmund parece estar planejando a construção de um novo pavilhão multifuncional nas proximidades do Westfalenstadion.

    Segundo informações do jornal Ruhr Nachrichten, entre 15 e 20 milhões de euros serão investidos no projeto de construção, que no futuro será utilizado principalmente como sede para a bem-sucedida equipe feminina de handebol e para a seção de tênis de mesa.

    O BVB já teria contratado um escritório de planejamento para realizar um estudo de viabilidade e elaborar os primeiros projetos de construção concretos; em maio, deverão finalmente ocorrer negociações com a prefeitura sobre a compra e o uso do terreno.

    “Decidimos na diretoria, e estou feliz e ansioso por isso, que tentaremos construir por conta própria o ginásio esportivo há muito anunciado”, afirmou o presidente do clube, Hans-Joachim Watzke. “Tudo o que diz respeito ao esporte de ponta aqui em Dortmund deve estar concentrado nesse local. Lá há vagas de estacionamento, lá está a infraestrutura para o transporte público.”

    • Publicidade
    BVB, rumor: Guirassy é obrigado a interromper o treino devido a uma lesão

    Serhou Guirassy teve que encerrar o treino do Borussia Dortmund mais cedo na terça-feira.

    Vídeos nas redes sociais mostraram como o atacante do BVB, após cerca de uma hora, não conseguiu continuar após uma disputa e teve que deixar o gramado com o tornozelo enfaixado.

    O incidente foi precedido por uma entrada do companheiro de equipe Nico Schlotterbeck, na qual o zagueiro central provavelmente atingiu acidentalmente o tornozelo de Guirassy. O atacante precisou receber atendimento médico ainda em campo antes de se dirigir mancando para o vestiário.

    No próximo sábado, o BVB enfrenta o TSG Hoffenheim fora de casa. Ainda não se sabe se Guirassy poderá participar da partida.

    BVB, rumor: decisão sobre o futuro do jovem talento do Dortmund está prestes a ser tomada

    O BVB pretende, supostamente, decidir em breve qual será o futuro do jovem zagueiro Almugera Kabar.

    De acordo com uma reportagem do Ruhr Nachrichten, os dirigentes do time amarelo e preto pretendem se reunir em breve com o jogador de 19 anos para discutir qual papel ele poderia desempenhar no clube no futuro. Segundo informações do RN, é improvável que ele permaneça em Dortmund após o verão.

    Em Dortmund, Kabar joga principalmente na segunda equipe, que atualmente disputa a Regionalliga West. Lá, ele marcou seis gols em 16 partidas como lateral-esquerdo e ainda deu uma assistência.

    Pela equipe principal, ele atuou apenas uma vez na temporada 2025/26 – na derrota por 0 a 1 no último fim de semana contra o Bayer 04 Leverkusen, ele entrou no lugar de Julian Ryerson cerca de um quarto de hora antes do fim da partida.


    BVB, Notícias: Torcedor do Dortmund faleceu no hospital

    O torcedor que foi reanimado no estádio do Borussia Dortmund no sábado e depois levado ao hospital faleceu ainda naquele mesmo dia. Isso foi confirmado pelo Hospital de Dortmund ao jornal Ruhr Nachrichten na terça-feira.

    “É com grande pesar que o Borussia Dortmund tomou conhecimento de que o torcedor do BVB que recebeu atendimento médico de emergência no estádio no último sábado faleceu”, escreveu o clube na terça-feira: “Nestes momentos difíceis, os pensamentos de toda a família do BVB estão com os familiares e amigos.”

    O torcedor desmaiou na arquibancada sul durante a partida em casa contra o Bayer Leverkusen (0 a 1). Poucos minutos após o início do segundo tempo, ambas as torcidas interromperam o apoio às equipes e, no final, cantaram juntas “You’ll never walk alone”.

    Houve um comunicado no estádio, e o BVB também anunciou que o torcedor, após receber reanimação na arquibancada, estava a caminho do hospital.

    (SID)

  • BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

    Data

    Jogo

    18 de abril, 15h30

    TSG Hoffenheim x BVB (Bundesliga)

    26 de abril, 17h30

    BVB x SC Freiburg (Bundesliga)

    3 de maio, 17h30

    Borussia Mönchengladbach x BVB (Bundesliga)

Bundesliga
Hoffenheim crest
Hoffenheim
TSG
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB