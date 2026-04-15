BVB, notícias e rumores: o Borussia Dortmund planeja um investimento incomum na casa dos dezenas de milhões

O torcedor que foi reanimado no estádio do Borussia Dortmund no sábado e depois levado ao hospital faleceu ainda naquele mesmo dia. Isso foi confirmado pelo Hospital de Dortmund ao jornal Ruhr Nachrichten na terça-feira.
“É com grande pesar que o Borussia Dortmund tomou conhecimento de que o torcedor do BVB que recebeu atendimento médico de emergência no estádio no último sábado faleceu”, escreveu o clube na terça-feira: “Nestes momentos difíceis, os pensamentos de toda a família do BVB estão com os familiares e amigos.”
O torcedor desmaiou na arquibancada sul durante a partida em casa contra o Bayer Leverkusen (0 a 1). Poucos minutos após o início do segundo tempo, ambas as torcidas interromperam o apoio às equipes e, no final, cantaram juntas “You’ll never walk alone”.
Houve um comunicado no estádio, e o BVB também anunciou que o torcedor, após receber reanimação na arquibancada, estava a caminho do hospital.
(SID)